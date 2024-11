বিশ্ব এইডছ দিৱস ২০২৪: কেনেকৈ হয় HIV ? HIV বিয়পে নেকি, HIVৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা

ETV Bharat / health

বিশ্ব এইডছ দিৱস ২০২৪: কেনেকৈ হয় HIV ? HIV বিয়পে নেকি, HIVৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা

ইয়াৰ পিছত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক কাৰ্যসূচী "UN AIDS"ৰ দ্বাৰা বিশ্ব এইডছ দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ অধীনত বিভিন্ন সজাগতামূলক অনুষ্ঠান আৰু অভিযানৰ আয়োজন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰা হয় । প্ৰথম অৱস্থাত এই অভিযানৰ বাবে শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছিল । কিন্তু পাছলৈ প্ৰতিটো বয়সৰ আৰু লিংগৰ মানুহক এই ৰোগৰ পৰা বচাবলৈ আৰু তেওঁলোকক সজাগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰা হ’ল ।

এই বিষয়টোৰ সংবেদনশীলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০০৭ চনত হোৱাইট হাউছত Red Ribbonক বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ প্ৰতীক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় । সেইবাবেই এই দিনটোক "Red Ribbon Day" বুলিও কোৱা হয় ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ১৯৫৭ চনত আফ্ৰিকাৰ কংগোত এইডছৰ প্ৰথমটো ৰোগী ধৰা পৰিছিল । এই ৰোগত আক্ৰান্ত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ তেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেজটো চৰ্চালৈ আহিছিল । কিন্তু এই ৰোগে ১৯৮০ চনত "এইডছ" হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে । যদি আমি ভাৰতৰ কথা কওঁ, ১৯৮৬ চনত মাদ্ৰাজত আমাৰ দেশত এইডছৰ প্ৰথমটো ৰোগী পোহৰলৈ আহিছিল ।

বিশ্ব এইডছ দিৱস ২০২৪ (ETV Bharat)

HIV এইডছৰ কাৰণ আৰু লক্ষণসমূহ

এইডছ আচলতে "একোৱাইৰড ইমিউন'ডেফিচিয়েন্সি চিণ্ড্ৰম"ৰ জনপ্ৰিয় নাম(What is the Acquired Immune Deficiency Syndrome) । এই সংক্ৰমণৰ প্ৰভাৱৰ বাবেই দায়ী ভাইৰাছে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ টি কোষক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে(Causes and symptoms of HIV AIDS) ।

বিশেষকৈ অসুৰক্ষিত আৰু অধিক লোকৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক এই সংক্ৰমণৰ বাবে দায়ী বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও HIV আক্ৰান্ত পুৰুষ বা মহিলাৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন, সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ তেজ আন কাৰোবাক সঞ্চাৰণ, সংক্ৰমিত ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বেজী পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি বা ইয়াৰ কোনো অংগ আন এজনক প্ৰতিস্থাপন কৰি ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে(Why is it called Acquired Immunodeficiency) ।

ইয়াৰ উপৰিও এই সংক্ৰমণ প্লেচেণ্টাৰ জৰিয়তে HIV সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত বৃদ্ধি পোৱা শিশুৰ ওচৰলৈও যায় ।

এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ শৰীৰত দেখা পোৱা লক্ষণসমূহ তলত দিয়া ধৰণৰ-

গাঁঠি আৰু মাংসপেশীৰ বিষ

অত্যধিক ঠাণ্ডা আৰু জ্বৰ

শৰীৰটো দুৰ্বল আৰু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা

হঠাৎ ওজন হ্ৰাস পোৱা

অত্যধিক মূৰৰ বিষ আৰু ডিঙিৰ বিষ

দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱা

শৰীৰত ৰঙা দাগ দেখা দিয়া

জিভা আৰু মুখত বগা দাগ

শুকান কাহ আৰু ডায়েৰিয়া

উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা

ৰাতি ঘাম ওলোৱা

ভ্ৰান্ত ধাৰণা

কেৱল আমাৰ দেশতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে এইডছ সম্পৰ্কে বহু ধৰণৰ ভুল ধাৰণা বা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ বেছিভাগেই ভুল । ইয়াৰ বাবেই ইয়াক বিশ্বৰ বহু ঠাইত অভিশাপ হিচাপেও দেখা যায় আৰু মানুহে এইডছ ৰোগীৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখে, বৰ্জন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি বেয়া অনুভৱ কৰে ।

সাধাৰণতে HIV এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিক চুমা খাই, পানী খাই, তেওঁলোকৰ লগত থাকি বা তেওঁলোকৰ লগত পৰিৱেশত থাকি, মহে কামুৰিলে, কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি, আনকি কাপোৰ-কানিও ব্যৱহাৰ কৰি HIV এইডছ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । স্পৰ্শৰ দ্বাৰাও বিয়পিব পাৰে । যিটো শুদ্ধ নহয় ।

HIV ভাইৰাছ বতাহৰ মাজেৰে বিয়পি নাযায়, সংক্ৰমিত ব্যক্তিয়ে কাহ, হাঁচি বা থু পেলোৱাৰ সময়তো বিয়পি নাযায় । ইয়াৰ বাহিৰেও এই সংক্ৰমণ HIV পজিটিভ ব্যক্তিৰ সৈতে চুইমিং পুলত গা ধুই, কাপোৰ ধুই আনকি তেওঁৰ লেতেৰা পানীও খালেও এই সংক্ৰমণ বিয়পি নাযায় । একে সময়তে সংক্ৰমিত ব্যক্তিক কামোৰাৰ পিছত এই সংক্ৰমণ আন এজনক কামুৰিলেও বিয়পি নাযায় ।