শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ তেজত চৰ্বি জমা হোৱাৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কিয় ?

শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ তেজত চৰ্বি জমা হোৱাৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কিয় ?
শেহতীয়া গৱেষণাত এইকথা পোহৰলৈ আহিছে যে ৫-১৯ বছৰৰ সৰু ল’ৰা-ছোৱালী আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ তেজত চৰ্বি জমা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, শিশুৰ দেহত কিয় বৃদ্ধি পাইছে ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা-
Published : September 27, 2025 at 1:30 PM IST
দুৰ্বল জীৱনশৈলী আৰু দুৰ্বল খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে আজি শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পুষ্টি সমীক্ষাৰ ২০২৫ চনৰ শিশু প্ৰতিবেদনত (National Nutrition Survey 2025 Child Report) প্ৰকাশ পাইছে যে ভাৰতৰ প্ৰায় ১৬% কিশোৰ-কিশোৰীৰ (১০ৰ পৰা ১৯ বছৰ বয়সৰ) ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ অধিক ৷ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড হৈছে তেজত পোৱা এক প্ৰকাৰৰ চৰ্বি যাৰ মাত্ৰা অত্যধিক হ’লে হৃদযন্ত্ৰ আৰু ধমনীসমূহৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷
এই সমস্যা সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা যায় ৷ ৫ৰ পৰা ৯ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যা চিন্তনীয় মাত্ৰাত থাকে ৷ দৰাচলতে প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে পশ্চিম বংগত এই বয়সৰ প্ৰায় ৬৭% শিশুৰ দেহত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইয়াৰ পিছত ছিকিমৰ ৬৪.৬%, অসমৰ ৫৭%, নাগালেণ্ডৰ ৫৫.৫% আৰু মণিপুৰৰ ৫৪.৭% শিশুৰ দেহত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ৷ সৰ্বনিম্ন সংখ্যক ৰোগী কেৰালাত পোৱা গৈছে য’ত এই সমস্যা ১৬.৬% শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল ৷
দিল্লীৰ ৰাজীৱ গান্ধী হাস্পতালৰ হৃদৰোগ বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ অজিত জৈনে কয় যে, ১০ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড বিশেষভাৱে চিন্তনীয় ৷ কাৰণ ইয়াৰ ফলত ধমনীত প্লেক জমা হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ধমনীবোৰ সংকুচিত হৈ হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ যদি এই সমস্যা আগতীয়াকৈ ধৰা নপৰে আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা, যেনে খাদ্যাভাস সলনি কৰা আদি গ্ৰহণ নকৰিলে স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড মানে কি ?
তেজত থকা এক প্ৰকাৰৰ চৰ্বি হৈছে ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড । শৰীৰৰ শক্তিৰ প্ৰধান উৎস । যেতিয়া আমি অতিৰিক্ত কেলৰি, কাৰ্বহাইড্ৰেট বা চেনি গ্ৰহণ কৰো যিবোৰ আমাৰ শৰীৰে লগে লগে ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়া সেইবোৰ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ চৰ্বি কোষত জমা হৈ থাকে ৷
নৰ্মেল ৰেঞ্জ
Normal: ১৫০ মিলিগ্ৰাম/ডেচিলিটাৰতকৈ কম
Borderline High: ১৫০–১৯৯ মিলিগ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ
High: ২০০–৪৯৯ মিলিগ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ
Very High: ৫০০ মিলিগ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ বা তাতকৈ অধিক
ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ
- অত্যধিক তেলীয়া আৰু চেনিযুক্ত খাদ্য খোৱা
- অত্যধিক মদ্যপান
- মেদবহুলতা আৰু শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা
- ধূমপান কৰা
- ডায়েবেটিছ আৰু থাইৰয়ড ৰোগৰ দৰে ৰোগ
- জিনীয় কাৰক
- ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড বৃদ্ধি হ'লে কি হয়
- হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়
- ষ্ট্ৰোকৰ আশংকা
- পেনক্ৰিয়াটাইটিছ (পেনক্ৰিয়াচৰ প্ৰদাহ)
- বিপাকীয় চিনড্ৰম
- ৰক্তচাপ আৰু ৰক্তশৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি
- ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড কম কৰাৰ পৰামৰ্শ
আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাস উন্নত কৰক
- তেলীয়া আৰু জাংক ফুড কম কৰক
- শৰ্কৰা আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট হ্ৰাস কৰক
- সেউজীয়া শাক-পাচলি, ফল-মূল, আৰু আঁহযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক
- ওমেগা-৩ ফেটি এচিডযুক্ত খাদ্য (যেনে মাছ, তিচি বীজ) খাব লাগে ৷
ব্যায়াম
- দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট খোজ কঢ়া, যোগাসন কৰা বা ব্যায়াম কৰা
- মদ আৰু ধূমপান পৰিহাৰ কৰক
- ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক
- প্ৰয়োজন হ’লে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰক
- আপোনাৰ চিকিৎসকে ষ্টেটিন, ফাইব্ৰেট বা ওমেগা-৩ পৰিপূৰক দিব পাৰে ৷
১০ৰ পৰা ১৯ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ দেহত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড
১০ৰ পৰা ১৯ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা ইমান দেখা নাযায় ৷ ভাৰতত এই বয়সৰ মাত্ৰ ১৬% কিশোৰ-কিশোৰীৰ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ মাত্ৰা অধিক আছিল আৰু ৪%তকৈ কম সংখ্যকৰ এল ডি এল কলেষ্টেৰল বেছি আছিল ৷ এই বয়সৰ গোটত গোৱা আৰু কেৰালাত সৰ্বাধিক ক্ৰমে ১৫.৩% আৰু ১৪.৯% এল ডি এল কলেষ্টেৰল থকা শিশু পোৱা গৈছে ৷
কিশোৰ-কিশোৰীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে পশ্চিম বংগত সৰ্বাধিক ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড পোৱা গৈছিল ৷ ১০-১৯ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ ভিতৰত ৪২.৫% ৰ ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড বেছি আছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে ছিকিম (৩৯.৪%) আৰু মণিপুৰ (৩৮%), আনহাতে, মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বনিম্ন ৬.৪% ৷
কিয় বাঢ়িছে ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ সমস্যা ?
- কম পৰিমাণৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ
- ভজা খাদ্যৰ প্ৰতি আসক্তি
- চেনিযুক্ত পানীয় আৰু পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য
- খেলাৰ সময়ত মোবাইল ফোনত আসক্তি
- শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা
ডাঃ জৈনৰ মতে, ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে পিতৃ-মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে শিশুৰ মাজত স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যাভ্যাস শিশুকালৰ পৰাই গঢ়ি তুলিব লাগিব ৷ সতেজ ফল-মূল, শাক-পাচলি, বাদাম আৰু নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত ৷ এই পৰিৱৰ্তন যিমান সোনকালে হ’ব সিমান সোনকালে শিশুৱে সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে ৰোগৰ সম্ভাৱনাও কমি যাব ৷
