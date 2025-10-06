ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কিয় জানিব লাগে গ্লাইচেমিক সূচকাংক ?

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কিয় জানিব লাগে গ্লাইচেমিক সূচকাংক ?
জি আয়ে কেনেকৈ কাম কৰে ? জি আইক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ কি কি এই সন্দৰ্ভত জনালে ডায়েবেটোল'জিষ্ট ডাঃ নাছিমুৰ ৰিয়াজে-
Published : October 6, 2025 at 6:30 PM IST
ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্তৰ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰোতে সদায় গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ যিবিধ চাউলৰ পৰা ভাত প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক কিমান সেই বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিহে কিমান পৰিমাণে খাব পাৰি সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷ যিবোৰত গ্লাইচেমিক সূচকাংক বেছি সেইবোৰ চাউল কমকৈ খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় ৷ সেইবাবে গ্লাইচেমিক সূচকাংক কি সেয়া ভালদৰে জানি বুজি লোৱা উচিত ৷
গ্লাইচেমিক সূচকাংকই আমি খাদ্যৰ পৰা লাভ কৰা কাৰ্বহাইড্ৰেট কিমান দ্ৰুতগতিত হজম হৈ গ্লুক’জ অৰ্থাৎ শৰ্কৰা হিচাপে তেজত নিৰ্গত হয় তাৰ ইংগিত দিয়ে ৷ সহজ অৰ্থত শৰীৰে খাদ্যত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰক কিমান দ্ৰুতগতিত গ্লুক’জলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু তেজত শোষিত কৰে সেয়াই হৈছে গ্লাইচেমিক সূচকাংক ৷ উচ্চ গ্লাইচেমিক সূচকাংক থকা খাদ্যই মধ্যমীয়াৰ পৰা কম গ্লাইচেমিক সূচকাংক থকা খাদ্যতকৈ তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বেছি দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি কৰে ৷ আমি সদায় এনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছো যদিও বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰো ৷ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এইখিনিতে ৷
সাধাৰণতে সৰল কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্য যেনে চেনি, ৰিফাইনড আটা আদিৰ ফলত সোনকালে তেজত গ্লুক’জ দ্ৰুতগতিত নিৰ্গত হয় ৷ এনে খাদ্যত গ্লাইচেমিক সূচকাংক বেছি হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ উচ্চ গ্লাইচেমিক সূচকাংক যুক্ত খাদ্যই তেজৰ গ্লুক’জৰ মাত্ৰা অধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰে ৷ শাক-পাচলি আৰু গোটা শস্যৰ দৰে জটিল কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্য যিবোৰ লাহে লাহে হজম হয়, তেনে খাদ্যত গ্লাইচেমিক সূচকাংক কম হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ কম গ্লাইচেমিক সূচকাংকযুক্ত খাদ্যই গ্লুক’জ অধিক লাহে লাহে আৰু অবিৰতভাৱে মুক্ত কৰে ৷
খাদ্য গ্ৰহণৰ পিছত তেজৰ গ্লুক’জৰ উপযুক্ত ৰিডিং বুলি কোৱা হয় ৷ গ্লাইচেমিক সূচকাংক হৈছে কেৱল খাদ্যৰ ৰেংকিং ৷ এয়া খাদ্যই তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ গতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় ৷ প্ৰতিটো খাদ্যক এটা নম্বৰ দিয়া হয় ৷ এই নম্বৰটোৱে গ্লাইচেমিক সূচকাংক কিমান পৰিমাণে আছে তাৰ ছবিখন দাঙি ধৰে ৷
জি আয়ে কেনেকৈ কাম কৰে ?
ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তই সদায় খাদ্য তালিকাত প্ৰস্তুত কৰোতে সদায় সতৰ্ক কৰিব লাগিব ৷ডায়েবেটিছৰ বাবে স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যাভ্যাসৰ পৰিকল্পনাৰ এটা সৰু অংশহে গ্লাইচেমিক সূচকাংক ৷ ইয়াত কেৱল যিকোনো খাদ্যই তেজৰ গ্লুক’জৰ মাত্ৰা কিমান হাৰত বৃদ্ধি কৰিব সেই বিষয়েহে উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াত কোৱা হোৱা নাই যে আমি কিমান কাৰ্বৰ কথা কৈছো বা সেই অংশৰ পৰা আপুনি আন কি কি পুষ্টিকৰ উপাদান উলিয়াইছে ৷ এইক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হ'লে পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে একে পৰিমাণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা দুবিধ খাদ্যৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক সংখ্যা বেলেগ হ’ব পাৰে ৷ইয়াত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ধৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে (সুক্ৰ'জ/লেক্ট'জ/ষ্টাৰচ/ফাইবাৰ) ৷ গ্লাইচেমিক সূচকাংকই আপোনাক দ্ৰুত কাম কৰা বেয়া কাৰ্বৰ পৰা লেহেমীয়া কাম কৰা ‘ভাল কাৰ্ব’ক পৃথক কৰাত সহায় কৰে ৷ সংখ্যা যিমানেই কম হ’ব সিমানেই খাদ্যই আপোনাৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাত কম প্ৰভাৱ পেলায় ৷
৫৫ বা তাতকৈ কম ভাল, ৫৬-৬৯ মধ্যমীয়া
৭০ বা তাতকৈ অধিকক বেয়া বুলি কোৱা হয় ৷
প্ৰকৃতিত পোৱা ধৰণৰ ওচৰত থকা খাদ্যৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক পৰিশোধিত আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৃত খাদ্যতকৈ কম হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷
জি আইক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ
খাদ্যৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক ৰেটিং কেইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনে ৰন্ধা পদ্ধতি, ষ্টাৰচৰ প্ৰকাৰ, খাদ্যৰ আঁহ, পকা, খাদ্যৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, চৰ্বি আৰু প্ৰ'টিনৰ পৰিমাণ ইত্যাদি ৷
ৰন্ধা পদ্ধতি - খাদ্য যিমানেই সিজোৱা বা অতিমাত্ৰা সিজোৱা হয় সিমানেই ইয়াৰ কোষীয় গঠন ভাঙি যায় ৷ ইয়াৰ ফলত খাদ্য সোনকালে হজম হয় আৰু গ্লাইচেমিক সূচকাংক বৃদ্ধি পায় ৷ পকা কলৰ দৰে ফলৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংক পকিলে বৃদ্ধি পায় ৷
প্ৰক্ৰিয়াকৰণ - পিহি লোৱা আটাত গোটা শস্যতকৈ বেছি গ্লাইচেমিক সূচকাংক থাকে ৷ কাৰণ পিহিলে শস্যৰ সুৰক্ষামূলক স্তৰবোৰ ভাঙি যায় ৷
একে সময়তে খোৱা আন খাদ্য- চৰ্বি, আঁহ আৰু এচিড (যেনে নেমুৰ ৰস বা ভিনেগাৰ) যোগ কৰিলে গ্লাইচেমিক সূচকাংক কম হয় ৷ চৰ্বি বা দ্ৰৱণীয় খাদ্য আঁহৰ উপস্থিতিয়ে গেষ্ট্ৰিক খালী হোৱাৰ হাৰ লেহেমীয়া কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত Gl হ্ৰাস পায় ৷
গ্লাইচেমিক সূচকাংক খাদ্যক কম খাদ্যৰ সৈতে মিহলাই খাদ্যৰ সামগ্ৰিক সূচকাংক হ্ৰাস কৰাটো উপযুক্ত, যেনে আঁহ আৰু প্ৰটিন সমৃদ্ধ খাদ্য ৷
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, গ্লাইচেমিক প্ৰতিক্ৰিয়া এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ বেলেগ বেলেগ ৷ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা, ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু বয়সৰ দৰে অন্যান্য কাৰকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি একেজন ব্যক্তিৰ দিনে দিনে ইয়াৰ ভিন্নতা থাকিব পাৰে ৷
গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ নেতিবাচক দিশটো হ’ল এই ৰেংকিং ব্যৱস্থাত খোৱা খাদ্যত থকা কাৰ্বৰ পৰিমাণৰ কথা লক্ষ্য কৰা নহয় ৷ ইয়াতেই গ্লাইচেমিক লোডৰ ধাৰণাটো সহায়ক হৈ পৰে ৷
যিসকল লোকে গ্লাইচেমিক সূচকাংক ব্যৱহাৰ কৰি আছে গ্লাইচেমিক লোড নিশ্চিতভাৱে জানিব লাগে ৷ কাৰণ ই কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ প্ৰকৃত লোডক অধিক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ গ্লাইচেনিক লোড বা জিএলে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ গুণগত মান আৰু পৰিমাণ প্ৰতিফলিত কৰে ৷ ইয়াক গ্লাইচেমিক সূচকাংক সংখ্যাৰ লগতে খাদ্যৰ এটা বিশেষ পৰিবেশনত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা হয় ৷ জি এল ৷ উচ্চ Gl খাদ্যৰ বাবে বেছি যিবোৰ আপুনি বৃহৎ পৰিমাণে খাব পাৰে ৷ জিএলে পৰিবেশনৰ আকাৰো লক্ষ্য কৰে ৷
জি এল গণনা কৰা
গ্লাইচেমিক লোড গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় আৰু খাদ্যৰ গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ লগত উপলব্ধ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ গ্ৰাম গুণ কৰি আৰু তাৰ পিছত ১০০ ৰে ভাগ কৰি গণনা কৰা হয় ৷
প্ৰতিটো ধৰণৰ খাদ্যৰ বাবে গ্লাইচেমিক সূচকাংক সংজ্ঞায়িত কৰা হয়; গ্লাইচেমিক লোড যিকোনো আকাৰৰ খাদ্য, এটা সম্পূৰ্ণ খাদ্য বা গোটেই দিনটোৰ খাদ্যৰ বাবে গণনা কৰিব পাৰি ৷ গ্লাইচেমিক সূচকাংকত খাদ্যত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণৰ কথা লক্ষ্য কৰা নহয় ৷ গতিকে কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্যই তেজৰ চেনিৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব তাৰ এটা উন্নত সূচক হ’ল গ্লাইচেমিক লোড ৷
গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ দৰেই খাদ্যৰ গ্লাইচেমিক লোডকো এনেদৰে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰি:
কম: ১০ বা তাতকৈ কম,মধ্যমীয়া: ১১-১৯
উচ্চ: ২০ বা তাতকৈ অধিক ৷
উন্নত স্বাস্থ্যৰ বাবে দৈনিক গ্লাইচেমিক লোড ১০০ৰ তলত ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
কম গ্লাইচেমিক সূচকাংকযুক্ত খাদ্য
৫৫ বা তাতকৈ কম সংখ্যাৰ খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে: আপেল,কল,বাৰ্লী,ব্ৰকলি,বিলাহী, কাজু,চজিনা,ডাৰ্ক চকলেট,বেঙেনা,নেমু আদি ৷
মধ্যমীয়া গ্লাইচেমিক সূচকাংকৰ খাদ্য
গ্লাইচেমিক সূচকাংকত ৫৬-৬৯ ৰ পৰিসৰ থকা খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে:ব্ৰাউন ৰাইচ,আনাৰস
পপকৰ্ণ,আলুৰ চিপচ,চোডা,মিঠা আলু আদি ৷
উচ্চ গ্লাইচেমিক সূচকাংকযুক্ত খাদ্য
গ্লাইচেমিক সূচকাংক সংখ্যা ৭০ বা তাতকৈ অধিক থকা খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে:ধানজাতীয় শস্য,চীজবাৰ্গাৰ,কৰ্ণ চিপচ
ডোনাটছ,ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইফ্ৰাইড চিকেন
আলু পিটিকা,পিজ্জা,বগা ৰুটি আদি ৷
