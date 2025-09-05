ETV Bharat / health

উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বৃক্কৰ স্বাস্থ্য কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ…

যেতিয়া বৃক্কই সঠিকভাৱে কাম নকৰে তেতিয়া শৰীৰত অতিৰিক্ত নিমখ আৰু পানী জমা হয় ৷ যাৰ ফলত ৰক্তবাহী নলী আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ পৰে ৷

KIDNEY HEALTH
প্ৰতীকী ফটো (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2025 at 8:11 PM IST

4 Min Read

হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰক হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ । অতি কমসংখ্যক লোকেহে জানে যে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত বৃক্কয়ো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বিন বা ৰাজমাহ আকৃতিৰ আমাৰ শৰীৰৰ অংগ বৃক্কই শৰীৰত প্ৰাকৃতিক ফিল্টাৰ হিচাপে কাম কৰি তৰল পদাৰ্থক সুষম মাত্ৰাত ধৰি ৰাখে আৰু শৰীৰত ছ’ডিয়ামৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

যশোদা হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা তথা নেফ্ৰ’লজিষ্ট ডাঃ দিলীপ এম বাবুৱে কয়, ‘‘এই দুটা প্ৰধান কাৰকে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰক্তচাপত প্ৰভাৱ পেলায় । যেতিয়া বৃক্কই সঠিকভাৱে কাম নকৰে, তেতিয়া শৰীৰত অতিৰিক্ত নিমখ আৰু পানী জমা হয় ৷ যাৰ ফলত ৰক্তবাহী নলী আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ পৰে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, “গতিকে বৃক্কৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ৷ তেওঁলোকৰ মূল কাম হ’ল শৰীৰত পানী আৰু ইলেক্ট্ৰ’লাইটৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা ।’’

বৃক্কই ৰক্তচাপ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো ডাঃ বাবুৱে এনেদৰে বুজাইছে -

আমাৰ শৰীৰত তৰল পদাৰ্থৰ মাত্ৰা পৰিচালনা কৰা

আমাৰ শৰীৰে কিমান পৰিমাণে পানী আৰু নিমখ (ছ’ডিয়াম) ধৰি ৰাখে, সেয়া বৃক্কই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ আমাৰ তেজত যিমানেই তৰল পদাৰ্থ থাকে সিমানেই আমাৰ দেহত ৰক্তচাপৰ মাত্ৰা বেছি হয় । ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিৰ শৰীৰত ৰক্তচাপ পুনৰ বৃদ্ধি পায় ।

চাপ অনুভৱ কৰা

যেতিয়া আমাৰ বৃক্কই ৰক্তচাপ কমিছে বুলি ধৰা পেলায়, তেতিয়া ই হৰম’ন নিৰ্গত কৰে ৷ যিয়ে ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ ৰক্তবাহী নলী কঠিন কৰি অধিক পৰিমাণে নিমখ আৰু পানী ধৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিৰ ৰক্তচাপ পুনৰ বৃদ্ধি পায় । এই প্ৰক্ৰিয়াটোক চাপ-নেট্ৰিয়াউৰেচিছ ফাংচন বুলিও কোৱা হয় ৷

দীৰ্ঘদিনীয়া বৃক্কৰ ৰোগ বা বৃক্কৰ পাথৰ অথবা টিউমাৰৰ ফলত হোৱা বাধাৰ বাবে ব্যক্তিৰ বৃক্ক বিকল হ’লে বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লে কি হ’ব ?

তেজৰ পৰিশোধন

ডাঃ বাবুৱে কয় যে এনেক্ষেত্ৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত বৃক্কৰ ধমনীবোৰে তেজ ফলপ্ৰসূভাৱে ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে । নেফ্ৰ’লজিষ্টসকলে বুজাইছে, ‘‘বৃক্কৰ সূক্ষ্ম ৰক্তবাহী নলীবোৰে তেজ পৰিশোধন কৰে । উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে যেতিয়া বৃক্ক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেতিয়া এই ৰক্তবাহী নলীবোৰে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ নকৰে । বৃক্কই তেজ পৰিশোধন কৰিব নোৱৰা হৈ পৰে । ইয়াৰোপৰি নলীবোৰে শৰীৰৰ তৰল পদাৰ্থ, হৰম’ন, এচিড আৰু লৱণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অক্ষম হৈ পৰে ।’’

ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ

ইয়াৰোপৰি বৃক্ক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ডাঃ বাবুৱে কয়, ‘‘এলড’ষ্টেৰন হৈছে এনে এটা হৰম’ন, যাৰ প্ৰতি সুস্থ বৃক্কই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । এই হৰম’ন সমগ্ৰ শৰীৰত ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’

অৱশ্যে তেওঁ কয় যে বৃক্কৰ ক্ষতি আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত উচ্চ ৰক্তচাপে এক বিপদজনক চক্ৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিয়ে, ‘‘বৃক্ক বিকল হোৱা লোকসকলে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অধিক অসুবিধা পাব পাৰে আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত উচ্চ ৰক্তচাপে বৃক্কৰ ক্ষতি আৰু বেছি বেয়া কৰিব পাৰে ।’’

সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে ডাঃ বাবুৱে কয় যে বৃক্কৰ স্বাস্থ্য আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ মাজত আন্তঃসংযোগ আছে । উচ্চ ৰক্তচাপে বৃক্কত চাপ সৃষ্টি কৰে, শেষত নিমখ আৰু তৰল পদাৰ্থ পৰিশোধন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মায় । ইয়াৰ ফলত তেজত ছ’ডিয়ামৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় । এই বৃদ্ধি পোৱা ছ’ডিয়ামে পুনৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে । গতিকে সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰি বৃক্ক সুস্থ কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন, য'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে-

  • প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী সেৱন
  • ছ’ডিয়ামৰ পৰিমাণ সীমিতকৰণ
  • বিষনাশক ঔষধৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰা
  • প্ৰচেছড খাদ্য পৰিহাৰ কৰা
  • সুৰা আৰু ধূমপান ত্যাগ

লগতে পঢ়ক: কি কাৰণত ব্যৱসায়ী অনন্ত আম্বানীয়ে হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই ওজন ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH BP AND KIDNEY HEALTHHOW TO PREVENT KIDNEYSHOW TO LOWER BLOOD PRESSUREBLOOD PRESSURE SYMPTOMSKIDNEY HEALTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.