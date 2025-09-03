সাধাৰণতে কেন্সাৰ শেষ পৰ্যায়তহে ধৰা পৰে, যেতিয়া পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে বেয়ালৈ ঢাপলি মেলিছে ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তৰাং কৃষ্ণই এই সন্দৰ্ভত আমোদজনক তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
কৰ্কট ৰোগ এনেকুৱা এটি ৰোগ, যাৰ নামটোৱেই মানুহক শংকিত কৰি তোলে ৷ সাধাৰণতে মানুহে বিশ্বাস কৰে যে, এবাৰ কেন্সাৰ হ’লে আৰোগ্য হোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ ৷ সেইবাবেই মানুহে কেন্সাৰক মৃত্যুৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কৰে ৷ পৰিসংখ্যাইও দেখুৱাইছে যে প্ৰতি বছৰে কেন্সাৰ ৰোগত বহু লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু এই সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ৷ অৱশ্যে আপুনি নিশ্চয় এইটোও শুনিছে যে যদি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কেন্সাৰ ধৰা পৰে তেন্তে আৰোগ্যৰ সম্ভাৱনা বহু বেছি ৷ কিন্তু সাধাৰণতে কেন্সাৰ ধৰা পৰে শেষ পৰ্যায়তহে, যেতিয়া পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে বেয়ালৈ ঢাপলি মেলে ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ? কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তৰাং কৃষ্ণই এই সন্দৰ্ভত কি তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে চাওক ৷
- কিয় শেষ পৰ্যায়তহে কেন্সাৰ ধৰা পৰে ?
ডাঃ তৰঙে কয় যে, বেছিভাগ মানুহৰে কেন্সাৰ ৰোগ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত ধৰা পৰে, যেতিয়া পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে বেয়া হৈ গৈছে ৷ আচলতে এনেকুৱা নহয় যে কেন্সাৰে শেষ পৰ্যায়ত প্ৰত্যক্ষভাৱে শৰীৰত আক্ৰমণ কৰে ৷ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কেন্সাৰৰ বহু লক্ষণ দেখা যায় ৷ কিন্তু প্ৰায়ে আমি বা আনকি চিকিৎসকেও তেওঁলোকক সৰু বুলি গণ্য কৰি স্বাভাৱিক চিকিৎসা কৰি থাকোঁ ৷ এনে পৰিস্থিতিত যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বস্তুবোৰ বহুত বাঢ়ি যায়, তেতিয়া কেন্সাৰ ধৰা পৰে ৷
- কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
ডাঃ তৰঙে কয় যে, সাধাৰণতে কেন্সাৰৰ লক্ষণবোৰ অতি স্বাভাৱিক, যাৰ বাবে মানুহে সেইবোৰক আওকাণ কৰি থাকে ৷ কিন্তু যদি কোনো সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে, তেন্তে তাৰ প্ৰতি অসাৱধানতা বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণৰ কথা ক’লে, হঠাৎ ওজন কমি যোৱা, ভাগৰুৱা হোৱা, দীৰ্ঘদিন ধৰি বিষ হোৱা, ক’ৰবাত গোট খোৱা, ভাল নোহোৱা ঘাঁ বা ভোকৰ পৰিৱৰ্তন ৷ যদি এইবোৰৰ কোনো এটা লক্ষণ দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে, তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত ৷
- কিহৰ ফলত কেন্সাৰ হয় ?
চিকিৎসক ঋষি গুপ্তাই কৈছে যে শৰীৰৰ যিকোনো অংশত উপস্থিত কোষবোৰ অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কেন্সাৰ হয় । তাৰ মাজতে অনেক কাৰণ আছে । মদ্যপান, ধূমপান, অত্যধিক ময়দা সেৱন আৰু বহু ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰোগ জিনীয়ভাৱে দেখা দিয়ে । চিন্তনীয় কথাটো হ’ল ভাৰতত কৰ্কট ৰোগীৰ অধিকাংশই শেষ পৰ্যায়ত পোৱা যায় । কাৰণ হ’ল মানুহে ইয়াৰ লক্ষণবোৰক আওকাণ কৰে ।
- নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ
চিকিৎসকে কয় যে, সময়মতে কেন্সাৰ বা যিকোনো ৰোগ ধৰা পেলাবলৈ আৰু সঠিকভাৱে চিকিৎসা কৰিবলৈ হ’লে নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ইয়াৰ উপৰিও যদি কেন্সাৰৰ কোনো লক্ষণ দেখা যায় তেন্তে লগে লগে PET-CT scan কৰাব লাগে ৷ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱা অৰ্থাৎ সময়মতে ৰোগ চিনাক্ত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, নহ’লে ই মাৰাত্মক হ’ব পাৰে ৷
