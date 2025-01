ETV Bharat / health

পুনৰ হাৰ্ট এটেকত ৮ বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু...কিয় শৈশৱতে দুৰ্বল হ’বলৈ ধৰিছে হৃদযন্ত্ৰ - CHILD HEART HEALTH

By ETV Bharat Health Team

Causes of heart problems in children: আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আনন্দ আৰু উৎসাহেৰে ভৰা নিৰীহ শৈশৱ এতিয়া হৃদৰোগৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰিছে ? হয়, শেহতীয়াকৈ গুজৰাট আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছে দুটাকৈ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, য’ত হঠাৎ ৮ বছৰীয়া দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীৰ হাৰ্ট এটেকৰ বলি হৈছিল ৷ এই দুটা ঘটনাই সম্প্ৰতি কোটি কোটি মানুহৰ মনত ভয় তথা আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, ১০ জানুৱাৰীৰ দিনা গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ এখন বিদ্যালয়ত হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী ৮ বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ সম্প্ৰতি ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে পুৱা প্ৰায় ৭:৩০ বজাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে স্কুলৰ বেগ লৈ নিজৰ ক্লাছৰ ফালে গৈ আছিল ৷ তেতিয়া হঠাৎ তেওঁ কিছু অসুবিধা অনুভৱ কৰিছিলে ৷ কাষতে ৰখা চকী এখনত বহি থকা অৱস্থাত হঠাৎ খুবেই যন্ত্ৰণাত ভুগিবলৈ ধৰিলে ৷ কাষতে থিয় হৈ থকা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আন স্কুলীয়া ল’ৰা-ছোৱালীয়ে যেতিয়ালৈকে যিকোনো কথা বুজিব পাৰিছিল, তেতিয়ালৈকে ছোৱালীজনীৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিছিল ৷ ততাতৈয়াকৈ ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাতেই কিশোৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে ৷ চিকিৎসকে জনোৱা মতে, ছাত্ৰীগৰাকীৰ Cardiac Arrest হৈছে ৷

কিছুদিন পূৰ্বে কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰ জিলাত অৱস্থিত এখন বিদ্যালয় চৌহদত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী ৮ বছৰীয়া কিশোৰীৰ ৷ এই ছাত্ৰীগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল তেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকী নিজৰ ক্লাছতে আছিল ৷ ইয়াৰ পিচতে লগে লগে বিদ্যালয় প্ৰশাসনে তেওঁক ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷ এই দুটা ঘটনাৰ বাবে এতিয়া কোটি কোটি লোক বিমোৰত পৰিছে যে শৈশৱ কালত হৃদযন্ত্ৰ কিয় দুৰ্বল হ’বলৈ ধৰিছে ? জীৱনশৈলী, পৰিৱৰ্তিত অভ্যাসৰ প্ৰভাৱ নে আন কিবা ? আহক আমি এই বিপজ্জনক দিশটোৰ সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিশুৰ হৃদৰোগ কিয় বৃদ্ধি পাইছে-

কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট মানে কি?

কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট এনে এক বিপদজনক স্থিতি য’ত ব্যক্তিৰ হৃদযন্ত্ৰই কাম কৰা বন্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰ বাবেই হৃদযন্ত্ৰই তেজ পাম্প কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে, যাৰ প্ৰভাৱ গোটেই শৰীৰত দেখা যায় । যদি আপুনি সহজ ভাষাতো বুজি পায় তেন্তে হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি হঠাতে বন্ধ হৈ যায়, সেয়েহে ইয়াক Sudden Cardiac Arrest বুলিও কোৱা হয় । হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ গ’লে মানুহৰ শৰীৰত তলত দিয়া লক্ষণসমূহ দেখা যায় ।

হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ লক্ষণ