বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি আটাইতকৈ অস্বাস্থ্যকৰ এইসমূহ খাদ্য ! আজিয়েই ত্যাগ কৰক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি আটাইতকৈ অস্বাস্থ্যকৰ এইসমূহ খাদ্য ! আজিয়েই ত্যাগ কৰক
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কিছুমান অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ এখন তালিকা, যাক গ্ৰহণ কৰিলে মেদবহুলতা, হৃদৰোগ, কৰ্কট ৰোগ, ডায়েবেটিচৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগ হ’ব পাৰে-
Published : October 10, 2025 at 7:24 PM IST
সুস্থ শৰীৰ এটাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা ৷ আমি খোৱা প্ৰতিবিধ খাদ্যৰ গুণাগুণ অনুসৰি স্বাস্থ্যকৰ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ তালিকাত ৰখা হয় ৷ খাদ্যৰ প্ৰতি অসচেতন লোকক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সময়ে সময়ে কিছুমান স্বাস্থ্য সতৰ্কবাণী আৰু তথ্য জাৰি কৰে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শেহতীয়াকৈ কিছুমান অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ (World Health Organization Unhealthy Food List 2025) এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য মতে, এনে কিছুমান খাদ্য আছে, যাক গ্ৰহণ কৰিলে মেদবহুলতা, হৃদৰোগ, কৰ্কট ৰোগ, ডায়েবেটিচৰ দৰে ভয়াৱহ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ সেয়েহে, এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰ যিমান পাৰি সোনকালে পৰিহাৰ কৰাটো ভাল । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা এই অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যবোৰ হৈছে-
উচ্চ ছ'ডিয়ামযুক্ত খাদ্য
পেকেটজাতীয় খাদ্য, প্ৰচেচড মাংস, তাৎক্ষণিক নুডলচ, পিজ্জা, নিমখীয়া লঘু আহাৰ ইত্যাদি সকলোবোৰ উচ্চ ছ'ডিয়ামযুক্ত খাদ্য ৷ উচ্চ পৰিমাণৰ ছ'ডিয়ামে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যিয়ে হৃদযন্ত্ৰ আৰু বৃক্কত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় ৷ উচ্চ ৰক্তচাপই হৃদআক্ৰমণ আৰু ষ্ট্ৰ’কৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
বগা নিমখ
আমাৰ শৰীৰত আয়'ডিনৰ বাবে নিমখ গ্ৰহণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কিন্তু যদি আপুনি ইয়াক অত্যধিক পৰিমানে গ্ৰহণ কৰে তেন্তে ই আপোনাৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, যদি নিমখৰ পৰিমাণ প্ৰতিদিনে ৫ গ্ৰামতকৈ অধিক গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে ই স্বাস্থ্যত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাটো নিশ্চিত ৷ এনে পৰিস্থিতিত, চিপচ, পেকেটজাতীয় খাদ্য আৰু ফাষ্ট ফুড গ্ৰহণ কৰাটো হ্ৰাস কৰাই ভাল, কিয়নো ই উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে ৷
চেনিযুক্ত পানীয়
চ’ডা, এনাৰ্জি ড্ৰিংক, মিঠা পানীয়, এই সকলোবোৰেই চেনিযুক্ত পানীয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷ এই পানীয়বোৰত কেলৰি খুবেই বেছি থাকে ৷ এইবোৰত উচ্চ পৰিমাণৰ চেনি থকাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি, টাইপ ২ ডায়েবেটিচ আৰু হৃদৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ অত্যধিক চেনি খোৱাৰ ফলত শৰীৰত প্ৰদাহ আৰু হ’ৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ'ব পাৰে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইয়াৰ সলনি পানী আৰু সতেজ ফলৰ ৰস খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে পাৰিলে ফলবোৰ চোবাই খোৱাটো আটাইতকৈ উত্তম ৷
পৰিশোধিত কাৰ্বহাইড্ৰেট
যেনে পাওৰুটি, বগা চাউল, পাস্তা, বেকাৰী সামগ্ৰী ইত্যাদিবোৰ হৈছে পৰিশোধিত খাদ্য ৷ ইয়াত নগণ্য আঁহ থাকে, যিয়ে শৰীৰক পুষ্টি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ৷ আনহাতে, ইয়াত চেনি আৰু কেলৰি যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে থাকে, যিয়ে মেদবহুলতা, ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ আৰু টাইপ-২ ডায়েবেটিচৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
প্ৰচেচড মাংস
প্ৰচেচড মাংস তথা অন্যান্য প্ৰচেচড মাংসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী অস্বাস্থ্যকৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷ এই খাদ্যবোৰত নাইট্ৰেট আৰু নাইট্ৰাইটৰ উপাদান থাকে, যিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । এইসমূহ অত্যধিক খোৱাৰ ফলত মলাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় ৷
অত্যধিক সুৰা
অত্যধিক সুৰাপান কৰিলে যকৃত, মগজু আৰু হৃদযন্ত্ৰ প্ৰভাৱিত হয় ৷ ই কৰ্কট ৰোগ আৰু মানসিক সমস্যাও সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
কৃত্ৰিম মিঠা
এস্পাৰ্টেম, চুক্ৰালোজৰ দৰে মিঠাও স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি বিপদজনক। অধ্যয়নত প্ৰমাণ হৈছে যে এই কৃত্ৰিম মিঠাই বা আৰ্টিফিচিয়েল চুইটনাৰ অত্যধিক গ্ৰহণ কৰিলে বিপাকীয় সমস্যা, ওজন বৃদ্ধি আৰু হৰমনৰ ভাৰসাম্যহীনতা হ'ব পাৰে ৷ অৱশ্যে এতিয়াও এই বিষয়ে অধিক গৱেষণা চলি আছে ৷
ট্ৰান্স ফেট
ট্ৰান্স ফেট হৈছে পৰিশোধিত আৰু প্ৰচেচড খাদ্যত পোৱা চৰ্বি ৷ বেক কৰা খাদ্য, ফুলা লঘু আহাৰ, ভজা ফাষ্ট ফুড আৰু পেকেটযুক্ত খাদ্যত এই চৰ্বি থাকে ৷ এই চৰ্বিয়ে শৰীৰত বেয়া কলেষ্টেৰল বৃদ্ধি কৰে আৰু ভাল কলেষ্টেৰল হ্ৰাস কৰে । যাৰ ফলত হৃদৰোগ, মধুমেহ আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ট্ৰেন্স চৰ্বি গ্ৰহণ ২% তকৈ কম কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷
WHOৰ মতে, যদি আপুনি এই খাদ্য অত্যধিক পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰে তেন্তে ই শৰীৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে লগতে ইয়াৰ ফলত শৰীৰটো ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বল হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ আহাৰৰ তালিকাত সতেজ ফল-মূল, সেউজীয়া শাক-পাচলি, সম্পূৰ্ণ শস্য, বাদাম, গাখীৰ-দৈ, চীজ আৰু প্ৰ'টিন আদিৰ দৰে ভাল উৎসবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷
