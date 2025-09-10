থাইৰয়ড মানে কি ? ই কেইপ্ৰকাৰৰ তথা আয়’ডিনৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি জানেনে ?

থাইৰয়ড মানে কি ? ই কেইপ্ৰকাৰৰ তথা আয়’ডিনৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি জানেনে ?
থাইৰয়ড মানে কি আৰু ই কেইপ্ৰকাৰৰ, থাইৰয়ডত কোনসকল ব্যক্তিৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা অধিক, থাইৰডৰ সৈতে আয়’ডিনৰ সম্পৰ্ক কি ? এই সন্দৰ্ভত জনালে ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে-
Published : September 10, 2025 at 5:21 PM IST
থাইৰয়ড হৈছে এটি সৰু গ্রন্থি ৷ ডিঙিত থকা এই গ্রন্থিটোৱে নিঃসৰণ কৰা হৰম'নে শৰীৰৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূর্ণ অংগৰ কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ শৰীৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰে ৷ সেইবাবে এই হৰম'ন নিয়ন্ত্রণত থকাটো গুৰুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ শ্বাস- প্রশ্বাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৃদস্পন্দন, শৰীৰৰ ওজন, হজম হোৱাত সহায় কৰে ৷ বিশ্বত অতি কমেও ১২ শতাংশ লোক থাইৰয়ডৰ সমস্যাত আক্রান্ত ৷ এতিয়া বহুতো লোকে এই ৰোগত আক্রান্ত হয় যদিও প্রথম অৱস্থাত বিশেষ গুৰুত্ব প্রদান কৰিব নোখোজে ৷ ৰোগে জটিল ৰূপ ল'লেহে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় ৷ থাইৰয়ড দুই ধৰণৰ- হাইপাৰ থাইৰয়ড আৰু হাইপ' থাইৰয়ড ৷ দুয়োবিধ থাইৰয়ডেই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ৷
তেন্তে আহক আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো থাইৰয়ড মানে কি আৰু ই কেইপ্ৰকাৰৰ, থাইৰয়ডত কোনসকল ব্যক্তিৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা অধিক, থাইৰডৰ সৈতে আয়’ডিনৰ সম্পৰ্ক কি ? এই সন্দৰ্ভত জনালে ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে-
ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?
- এনে সমস্যাত ভোগা ৰোগীয়ে সঘনাই ক্লান্তিবোধ কৰে ৷ অর্থাৎ সোনকালে ভাগৰ লাগে ৷
- থাইৰয়ডৰ আন এক লক্ষণ হৈছে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কেইবাদিন ধৰি ঠাণ্ডা অনুভৱ হোৱা ৷
- বিশেষ কাৰণ নোহোৱাকৈ শৰীৰৰ ওজন হ্রাস পোৱাটো আন এক লক্ষণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷
- এনে হ'লে আক্রান্তজনৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে ৷
- এই ৰোগৰ আন এক লক্ষণ হৈছে পেশীৰ দুৰ্বলতা ৷
- কেতিয়াবা হঠাতে পেশী দুৰ্বল হৈ পৰে ৷
- হঠাতে শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
- আক্ৰান্তৰ চুলি বেছিকৈ সৰিবলৈ ধৰে ৷
- ছালখন শুস্ক হোৱাৰ লগতে খজুৱতি আৰম্ভ হয় ৷
- এনে হ'লে হতাশাই গা কৰি উঠে ৷
- কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পাহৰণিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ৷
- হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় ৷
- মহিলাসকলৰ ঋতুস্রাব অনিয়মীয়া হয় ৷
- মাজে মাজে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলায় ৷
- উত্তেজনাও বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় ৷
- বুকুখন ধৰফৰ কৰিব পাৰে ৷
- বমি অথবা ওকালিৰ উপৰি হাত কঁপিব পাৰে ৷
- কিছুমানৰ এনে হ'লে যৌন উত্তেজনা হ্রাস পায় ৷
কোন বোৰ লোকবেছিকৈ আক্রান্তৰ আশংকা থাকে ?
- সাধাৰণতে মহিলাসকল এনে সমস্যাত আক্রান্ত হোৱাৰ আশংকা বেছি ৷
- তেজস্ক্রিয় ৰশ্মি বা ৰেডিয়েচন থেৰাপিয়ে মস্তিষ্কৰ কৰ্কট ৰোগ বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকে ৷
- বংশগত কাৰণতো থাইৰয়ডৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে ৷ যদিহে পৰিয়ালৰ কোনো লোক এই ৰোগত আক্রান্ত তেতিয়াহ'লে আন সদস্যৰ হোৱাৰ আশংকাই অধিক ৷
- কিছুমান ৰোগত আক্রান্ত হ'লে বিশেষকৈ টাইপ- ১ ডায়েবেটিছ থাকিলেও এনে হ'ব পাৰে ৷
- ৬০ ঊর্দ্ধৰ লোক বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ হোৱাৰ আশংকা বেছি ৷
- চয়াবিনজাতীয় খাদ্য খালেও আশংকা থাকে ৷
থাইৰয়ডৰ সৈতে আয়’ডিন সৈতে সম্পৰ্ক কি ?
আয়োডিন হৈছে প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা লাভ কৰা এবিধ গুৰুত্বপূর্ণ উপাদান যিয়ে স্বাস্থ্যৰক্ষাত সহায় কৰে ৷ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক বিকাশৰ লগতে মস্তিষ্ক আদিৰ গঠনত সহায় কৰে ৷ আয়োডিনৰ অভাৱতেই শিশুৰ মানসিক বিকাশত ব্যাঘাত জন্মে ৷ এগৰাকী পূৰ্ণ প্রাপ্তবয়স্ক লোকৰ শৰীৰত ৫০ মিলিগ্রাম আয়োডিন থাকে ৷ এগৰাকী পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক লোকক নিতৌ ০.১৪ মিলিগ্ৰামৰ বিপৰীতে এগৰাকী মহিলাক ০.১০ মিলিগ্রামৰ প্ৰয়োজন ৷ ইয়াৰ অভাৱত থাইৰয়েডত ফুলি উঠা ৰোগ বা গৰল (Goiter) হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আয়োডিনযুক্ত নিমখ খাবই লাগিব ৷
থাইৰয়ডৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব ?
- ধূমপায়ীসকলে ধূমপানৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰিব লাগিব ৷ কিয়নো ইয়াত থকা ৰাসায়নিকৰ প্ৰভাৱ এই গ্রন্থিৰ ওপৰত পৰে ৷
- এক্স-ৰে কৰাৰ সময়ত থাইৰয়ড কলাৰৰ দ্বাৰা থাইৰয়ড গ্রন্থিক সুৰক্ষা প্রদান কৰিব লাগিব ৷
- চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ কৰি নিয়মীয়াকৈ ঔষধ সেৱন কৰা উচিত ৷
- প্রচেচেড ফুড বা সংসাধিত খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা যিমান সম্ভৱ আঁতৰি থকাটোরে মংগলজনক ৷ ইয়াত থকা ৰাসায়নিক উপাদানে থাইৰয়ড হৰম'ন নিয়ন্ত্রণত ব্যাঘাত জন্মায় ৷
- নিয়মীয়াকৈ আয়োডিনযুক্ত আহাৰ খাব লাগে ৷ বিশেষকৈ হাইপ'থাইৰয়ড অর্থাৎ কম পৰিমাণে আইৰয়ড হৰম'ন নিঃসৰণ হ'লে এনে আহাৰ খাবই লাগিব ৷
- জিংক বা দস্তাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কৰিলেও এইবিধ হৰম'ন সক্ৰিয় হৈ থাকে ৷ থাইৰয়ড গ্রন্থি সুস্থ আৰু সক্রিয় হৈ থাকিবলৈ জিংক আৰু ছেলেনিয়ামৰ খুবেই প্রয়োজন ৷
- চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো ধৰণৰ ঔষধ সেৱন কৰিব নালাগে ৷ আনে খোৱা ঔষধ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ নকৰাকৈ খোৱা অনুচিত ৷ কিয়নো এনে ধৰণৰ ঔষধ খোৱাৰ ফলত হিতে বিপৰীত হোৱাৰ আশংকা অধিক ৷
- থাইৰয়ডত হৰম'ন কম পৰিমাণে নিঃসৰণ হোৱাৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আয়োডিনযুক্ত নিমখ খাব লাগে ৷ ছেলেনিয়ামযুক্ত খাদ্য বিশেষকৈ কণী, ভিটামিন 'ডি'যুক্ত খাদ্য, 'বি' ভিটামিন, মেগনেছিয়ামযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কৰিব লাগে ৷ আইৰণ বা লৌহযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কৰিলেও সুফল পোৱা যায় ৷
- হাইপ'থাইৰয়ডেয় হ'লে ব্র'ক'লি, বন্ধাকবি, পাউৰুটী, পাষ্টা, চর্বিযুক্ত খাদ্য বিশেষকৈ বাটাৰ বা মাখন, মাংস, চকলেট, কেক আদি খাব নালাগে ৷
