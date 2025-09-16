শুই উঠাৰ লগে লগে ফোন চোৱাৰ অভ্যাস আছে যদি আজিয়েই এৰক! হ’ব পাৰে এই ক্ষতি

শুই উঠাৰ লগে লগে ফোন চোৱাৰ অভ্যাস আছে যদি আজিয়েই এৰক! হ’ব পাৰে এই ক্ষতি
বৰ্তমান সময়ত মোবাইল ফোন সকলোৰে বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, শুই উঠাৰ লগে লগে আমাক ফোনটো হাতত লাগে কিন্তু এনে কৰিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কি ক্ষতি হয় জানেনে-
Published : September 16, 2025 at 4:08 PM IST
পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ফোন ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল নহয় বুলি বহু বাতৰিত পোহৰলৈ আহিছে ৷ নটিফিকেচন চেক কৰা, ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰা আৰু বাতৰিৰ সৈতে জড়িত তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, এই সকলোবোৰ এতিয়া সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ ইয়াত আমি আপোনালোকক ক’ম যে পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কি ক্ষতি হয় জানক…
কামৰ ওপৰত পৰে প্ৰভাৱ
কিছুমান মানুহে পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ফোন চোৱাৰ পিছত ধ্যান, ব্যায়াম আৰু ভাল ব্ৰেকফাষ্ট আদি স্বাস্থ্যসন্মত অভ্যাস মানি চলিব নোৱাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী দুয়োটা জীৱনতে পৰে ৷ এনে কামৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে আৰু উৎপাদনশীলতাও কমি যায় ৷
নিদ্ৰাৰ ক্ষতি
এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে যে পুৱা সাৰ পোৱাৰ পিছত ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে টোপনিৰ কি ক্ষতি হ’ব? বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে আমি সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ নীলা পোহৰে আমাৰ চকুত চাপ দিয়ে ৷ ইয়াৰ বাবে গোটেই দিনটো ভাগৰুৱা হৈ থাকে আৰু ৰাতি শুই থকাৰ সময়ত সমস্যা হয় ৷ যদি এনেকুৱা অবিৰতভাৱে হয় তেন্তে টোপনি নোহোৱাৰ সমস্যা হয় ৷
মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ বৃদ্ধি
আপুনি জানেনে যে সাৰ পোৱাৰ লগে লগে ফোনটো চালে উদ্বেগ বা মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আচলতে টোপনিয়ে আমাৰ মনটোক শিথিল মেজাজত ৰাখে ৷ কিছুমান বাৰ্তা আৰু সতৰ্কবাণী আছে যিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি মুৰ নষ্ট কৰে ৷ এই ধৰণৰ মানসিক চাপে কেতিয়াবা দিনটোৰ ভিতৰত কাম আৰু ইচ্ছা নাইকীয়া কৰি পেলাব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত উচ্চ হৃদস্পন্দনৰ দৰে শাৰীৰিক সমস্যাও দেখা দিয়ে ৷
পুৱাৰ ৰুটিনক আওকাণ কৰা
স্বাস্থ্যসন্মত পুৱাৰ এটি ভাল আৰম্ভণি আমাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু সাৰ পোৱাৰ আগতে ফোনটোক গুৰুত্ব দিলে বহু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ৷ আমি ষ্ট্ৰেচিং বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকৰ কামৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ ৰুটিন মানি চলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ৷ সুস্থ ৰুটিনক আওকাণ কৰিলে মানসিক আৰু শাৰীৰিক ক্লান্তিৰ সৃষ্টি হয় ৷
শিশুৰ ওপৰতো বেয়া প্ৰভাৱ
পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ পিছত আমি বহু কথাৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত ৷ পিতৃ-মাতৃয়ে কি কৰে সেই কথাও শিশুৱে শিকে ৷ আজিকালি কেৱল পিতৃ-মাতৃয়েই নহয়, আনকি ল’ৰা-ছোৱালীয়েও ফোন অবিহনে জীয়াই থাকিব পৰা নাই ৷ যদি পিতৃ-মাতৃয়ে পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে নিজৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকক দেখা পাই ল’ৰা-ছোৱালীয়েও এই অভ্যাস গ্ৰহণ কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে ৷ শিশুৱে শাৰীৰিক খেলত অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু সক্ৰিয় নোহোৱাৰ বাবে তেওঁৰ শৰীৰ ৰোগৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ’ব পাৰে ৷
শেষত এই কথাই ক’ব পাৰি যে, পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাটো হয়তো সাধাৰণ হৈ পৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱো অতিকৈ গুৰুতৰ । এই অভ্যাসে আমাৰ নিদ্ৰা, মানসিক শান্তি, উৎপাদনশীলতা আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় । লগতে, শিশুৱে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা অভ্যাস শিকে বাবে ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰে । গতিকে শুই উঠাৰ লগে লগে ফোন ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকি ধ্যান, ব্যায়াম, সুষম ব্ৰেকফাষ্ট আদি স্বাস্থ্যসন্মত অভ্যাস গ্ৰহণ কৰাটো জৰুৰী । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰ আৰু মন সুস্থ হৈ থকাই নহয়, পৰিয়ালৰ পৰিবেশ ইতিবাচক আৰু শক্তিশালী হ’ব ।
