হাতৰ তলুৱাত হোৱা খজুৱতি সদায় ধন অহা-যোৱাৰ লক্ষণ নহ’বও পাৰে, হ’ব পাৰে শৰীৰৰ এইসমূহ সমস্যা

হাতৰ তলুৱাত হোৱা খজুৱতি সদায় ধন অহা-যোৱাৰ লক্ষণ নহ’বও পাৰে, হ’ব পাৰে শৰীৰৰ এইসমূহ সমস্যা
হাতৰ তলুৱা আৰু ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতিৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কঁৰো আহক ৷ এনে হোৱাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি-
বহুতে বিশ্বাস কৰে যে সোঁহাতৰ তলুৱাত খজুৱতি হোৱাটো ধন ব্যয়ৰ চিন আৰু বাওঁহাতৰ খজুৱতি হোৱাটো ধন লাভৰ লক্ষণ ৷ কিন্তু এই কথা প্ৰকৃততে কিমান সত্য আৰু ইয়াৰ আঁৰত বিজ্ঞানী আৰু বিশেষজ্ঞসকলে কি বিশ্বাস কৰে ? বিজ্ঞানীসকলে এই যুক্তি সত্য বুলি বিশ্বাস নকৰে, তেওঁলোকৰ মতে, হাতৰ তলুৱা বা ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হোৱাটো কোনো ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস নহয় বৰঞ্চ শাৰীৰিক সমস্যাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ কেতিয়াবা ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে বা এলাৰ্জীৰ বাবে এনে সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আজিৰ এই এই প্ৰতিবেদনত আমি হাতৰ তলুৱা আৰু ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতিৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক ৷ এই বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে আমি লক্ষ্ণৌৰ ওম স্কিন ক্লিনিকৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা তথা ছালৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেৱেশ মিশ্ৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলো আৰু তেওঁ এই বিষয়ে কি ক’লে জানো আহক-
১/ গৰ্ভাৱস্থা (Pregnancy)
গৰ্ভাৱস্থাত ভৰিৰ তলুৱা বা হাতৰ তলুৱাৰ খজুৱতিও হ’ব পাৰে ৷ হয়, শুনিবলৈ আচৰিত লাগিলেও সত্য ৷ গৰ্ভাৱস্থাত ইষ্ট্ৰজেন হৰম’নৰ অত্যধিক নিঃসৰণে খজুৱতিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ যদি আপোনাৰো খজুৱতিৰ সমস্যা আছে তেন্তে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে ৷ আপোনাৰ ফোঁহা বা দাগো হ’ব পাৰে ৷ যদি এই লক্ষণ দেখা যায় তেন্তে চিকিৎসক বা স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ৷
২/ একজিমা (Eczema)
একজিমা ৰোগ হ’লেও হাতৰ তলুৱা বা ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হ’ব পাৰে ৷ খজুৱতিৰ উপৰিও একজিমা হ’লে ছালত ঘাঁও গঠন হয় ৷ এই ৰোগ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় ৷ একজিমাৰ চিকিৎসাও চিকিৎসকৰ দ্বাৰা কৰা উচিত ৷ একজিমাৰ দৰে ৰোগৰ চিকিৎসা সময়মতে নাপালে বিষ বাঢ়িব পাৰে ৷
৩/ ছালৰ এলাৰ্জী (Skin allergy)
ছালৰ এলাৰ্জীৰ বাবেও হাতৰ তলুৱা বা ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হ’ব পাৰে ৷ বহু সময়ত ধূলিৰ এলাৰ্জী বা যিকোনো গছ বা উদ্ভিদৰ এলাৰ্জীৰ বাবে আমাৰ খজুৱতিৰ সমস্যা হয় ৷ ঔষধৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবেও এনে সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ এই ধৰণৰ সমস্যা এদিনৰ পৰা দুদিনত নিজাববীয়াকৈ আৰোগ্য হয়, ছালৰ এলাৰ্জী হ’লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এন্টিচেপ্টিক ক্ৰীম লগাব পাৰে বা ঔষধ খাব পাৰে ৷
৪/ স্কেবিজৰ সমস্যা (Scabies)
ছাৰ্কোপটেছ স্কেবিজ নামৰ জীৱাণুৰ দ্বাৰা হোৱা এক প্ৰকাৰৰ সংক্ৰামক ৰোগ হ’ল স্কেবিজ ৷ এই ৰোগ ইটোৰ পৰা সিটোলৈ বিয়পিব পাৰে ৷ খজুৱতিৰ ফলত খজুৱতি হয় আৰু সময়মতে ইয়াৰ চিকিৎসা নকৰিলে শৰীৰৰ আন অংশলৈও বিয়পিব পাৰে ৷ এই সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ তলুৱা বা হাতৰ তলুৱাতো খজুৱতি হ’ব পাৰে ৷ যদি খজুৱতি বাঢ়িছে আৰু ২৪ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি অবিৰতভাৱে হৈ আছে, তেন্তে আপুনি পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷
৫/ ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ
তলুৱা তিতা বা লেতেৰা জোতাৰ বাবে ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ বাবেও হাত-ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হ’ব পাৰে ৷ খজুৱতিৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তলুৱাত ক্ৰীম বা নাৰিকল তেল লগাব পাৰে ৷ ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত গৰম মোজা পিন্ধিব নালাগে ৷
হাত-ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হ’লে কি কৰিব ?
যদি হাতৰ তলুৱা বা তলুৱাত খজুৱতি হয়(How to treat itching in palm or sole) তেন্তে এই সহজ প্ৰতিকাৰসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে-
১/ হাত-ভৰিৰ তলুৱাত হালধিৰ পেষ্টো লগাব পাৰে ৷ নহৰুৰ পেষ্ট লগোৱাৰ বাবে হালধিৰ পেষ্টত আলমণ্ড অইল মিহলাই লওক ৷ এই মিশ্ৰণটো হাত বা ভৰিত লগাই আধা ঘণ্টা ৰাখি তাৰ পিছত ভৰি আৰু হাত কুহুমীয়া পানীৰে ধুব, তেতিয়া খজুৱতি নাইকিয়া হৈ যাব ৷ সপ্তাহত ৩ৰ পৰা ৪ বাৰ এই পদ্ধতি পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰে ৷
২/ যদি আপোনাৰ হাত-ভৰিৰ তলুৱাৰ খজুৱতি হয়, তেন্তে আপুনি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ দৈৰ ভেঁকুৰ প্ৰতিৰোধী, বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধী গুণ আছে ৷ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তলুৱা বা তালুত দৈ লগাই থৈ দিব, আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি তালখন কুহুমীয়া পানীৰে ধুব ৷ এই পদ্ধতি আপুনি দিনটোত দুবাৰকৈ পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰে ৷
৩/ হাত-ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হ’লে নিমখৰ উপকাৰিতাৰ সুবিধা ল’ব পাৰে ৷ নিমখত থকা পুষ্টিকৰ উপাদানে খজুৱতিৰ সমস্যা দূৰ কৰে ৷ গৰম পানীত নিমখ দি তাত ভৰি ডুবাই বহিব পাৰে, ইয়াৰ ফলত ভৰিৰ তলুৱাত খজুৱতি হোৱাৰ সমস্যা দূৰ হ’ব আৰু ভৰিৰ ভাগৰও নাইকিয়া হ’ব ৷ টাৱেলেৰে ভৰি দুখন মচি এন্টিচেপ্টিক ক্ৰীম লগাওক ৷ চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি এন্টিচেপ্টিক ক্ৰীম বা ঔষধ খাব লাগে, লক্ষণ বৃদ্ধি হোৱালৈ অপেক্ষা নকৰিব, সময়মতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
