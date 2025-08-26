ETV Bharat / health

আপুনি কৰা এই ভুলৰ ফলত ওজন হ্ৰাসত সৃষ্টি হৈছে বাধাৰ! আজিয়েই জানি লওক এই ভুলবোৰ নো কি ? - WEIGHT LOSS MISTAKES

ওজন কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও ওজন কম হোৱা নাই নেকি? আপুনি কৰা এই সামান্য ভুলবোৰে ওজন কমোৱা প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে নেকি? কি কয় বিশেষজ্ঞই-

Weight Loss Mistakes You Might Be Making: Fitness Coach Reveals What's Slowing Your Progress
আপুনি কৰা এই ভুলৰ ফলত ওজন হ্ৰাসত সৃষ্টি হৈছে বাধাৰ! আজিয়েই জানি লওক এই ভুলবোৰ নো কি ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2025 at 9:38 AM IST

ওজন কমাবলৈ বহু লোকে ডায়েট আৰু ব্যায়ামৰ আশ্ৰয় লয় ৷ এই দুয়োটা পদ্ধতিয়ে ওজন কমাবলৈ বহুত সহায় কৰে ৷ কিন্তু একে সময়তে একাংশ লোকে অভিযোগ কৰে যে ডায়েট আৰু ৱৰ্কআউটৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ওজন কমি যোৱা নাই ৷ ইয়াৰ বহু কাৰণ থাকিব পাৰে, যিবোৰ মানুহে প্ৰায়ে ওজন কমোৱা যাত্ৰাৰ সময়ত ভুল কৰে ৷ এই ভুলবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে সাধাৰণ যেন লাগে যদিও এনে সৰু সৰু ভুলবোৰ তেওঁলোকৰ ওজন কমা যাত্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

শেহতীয়াকৈ পুষ্টিবিদ আমাকাই এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি এনে ৪টা ভুলৰ কথা কৈছে যাৰ বাবে একাংশ লোকৰ সোনকালে ওজন নকমে ৷ যদি আপুনিও এই সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে ৷ লগতে জানক কোনবোৰ ৪টা ভুলে আপোনাৰ ওজন হ্ৰাসৰ যাত্ৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

ওজন কমাবলৈ খাদ্য ত্যাগ কৰা

কিছুমান মানুহে ওজন কমাবলৈ খাদ্য এৰি দিয়ে ৷ কিন্তু পুষ্টিবিদ আমাকাৰ মতে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কাৰণ খাদ্য এৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভোক আৰু বাঢ়িব, যাৰ বাবে আপুনি একেলগে অতিমাত্ৰা খাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত গোটেই দিনটো শৰীৰৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী কেলৰি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু খাদ্য এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷

চিট ডে

কিছুমান মানুহে এসপ্তাহৰ বাবে ৱৰ্কআউট আৰু ডায়েটিং কৰাৰ পিছত এটা দিন উদযাপন কৰে ৷ যাক তেওঁলোকে চিট ডে বুলি কয় ৷ ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ পছন্দৰ সকলো বস্তু খায় ৷ এইটো এটা ডাঙৰ ভুল ৷ এনে কৰিলে ই আপোনাৰ গোটেই সপ্তাহটোৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম নষ্ট কৰিব পাৰে ৷ আমাকাই কয় যে যদি আপুনি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে অতি কঠোৰ আৰু তাৰ পিছত শনিবাৰ-দেওবাৰে অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম নিজে নষ্ট কৰি আছে ৷

ভুল জলপান বাছি লোৱা

গ্ৰেনোলা বাৰ, বাদাম, কম চৰ্বিযুক্ত বিস্কুট আৰু প্ৰ’টিন বাৰ কেৱল স্বাস্থ্যকৰ দেখা যায় ৷ কিন্তু এইবোৰ বস্তুৰ কেলৰি যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ৷ আমাকাৰ মতে, “ পুৱাৰ জলপানত নভবাকৈ কিছুমান খাদ্য খালে দিনটোত ৫০০কৈও অধিক কেলৰি বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে এনে জলপানবোৰ সাৱধানে খাব লাগে ৷আপুনি জলপান খাই থাকিলেও নিজৰ পৰিমাণ মনত ৰাখক আৰু দৈনিক গ্ৰহণ কৰা কেলৰি অনুসৰি খাওক ৷

দৈনিক ওজন জোখা

ওজন কমাটো এটা লেহেমীয়া প্ৰক্ৰিয়া যিটো এৰাতিতে নহয়, গতিকে আপুনি দৈনিক ওজন পৰীক্ষা কৰা আৰু ফলাফল নাপালে চিন্তা কৰিব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত হতাশাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সোনকালে ফলাফল নাপালে বহুতে প্ৰায় হাৰ মানি লয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত দৈনিক ওজন জোখাৰ ভুল নকৰিব ৷

শেষত ক’ব পাৰি যে, ওজন কমোৱা এটা ধীৰে ধীৰে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য, শৃঙ্খলা আৰু সঠিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন ৷ ডায়েট আৰু ব্যায়াম দুয়োটাই অতি প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু তাৰ মাজতে কৰা কিছুমান সৰু সৰু ভুলবোৰে আপোনাৰ এই পৰিশ্ৰম নষ্ট কৰিব পাৰে ৷ খাদ্য একেবাৰে এৰি দিয়া, চিট ডে-ত অতিমাত্ৰা খোৱা, ভুল জলপান বাছি লোৱা বা দৈনিক ওজন জুখি হতাশ হোৱা এইবোৰেই আপোনাৰ ওজন হ্ৰাস কৰা প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ সেয়ে, ওজন কমাবলৈ হ’লে সুষম আহাৰ, নিয়মিত ব্যায়াম, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিদ্ৰা আৰু ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়িবলৈ শিকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৷ মনত ৰাখিব সুস্থ অভ্যাসেই শেষত আপোনাৰ জীৱনত সাফল্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷

