ETV Bharat / health

শৰীৰত হৈছে নেকি Vitamin Cৰ অভাৱ ? জানি লওক লক্ষণ... - VITAMIN C DEFICIENCY

By ETV Bharat Health Team

Vitamin C Deficiency: শৰীৰৰ বাবে অতি গুৰুত্ব এক উপাদান হৈছে ভিটামিন C ৷ শৰীৰটো সুস্থ আৰু শাক্তিশালী হৈ থাকিবলৈ ভিটামিন -C অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ বিশেষকৈ শীতকালত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক ৷ বিশেষকৈ এই ভিটামিনে আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ৷ শৰীৰত যদি ভিটামিন-C অভাৱ হয় তেন্তে সহজে মাৰাত্মক ভাইৰাছ অথবা ৰোগে আপোনাৰ শৰীৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷

অতি প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন C শৰীৰত হাড় গঠন, ৰক্তবাহী নলীৰ স্বাস্থ্য আৰু ঘাঁ নিৰাময়ৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ইয়াৰ উপৰিও এই ভিটামিনে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ গতিকে তেজত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন C থকাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ যদি শৰীৰত এই ভিটামিনৰ অভাৱ হয়, তেন্তে কি কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে জানো আহক-

শৰীৰত হৈছে নেকি Vitamin Cৰ অভাৱ ? জানি লওক লক্ষণ... (FREEPIK)

ভিটামিন Cৰ অভাৱৰ লক্ষণ

ভিটামিন Cৰ অভাৱ হ’লে অস্বাভাৱিক ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ হয়তো শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ এই লক্ষণে দেখা দিলে আপুনি স্বাস্থ্য়ৰ পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ৷