কঁকাল বিষত ভুগিছে নেকি ? পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চিকিৎসকে দিয়া এই উপায়বোৰ মানি চলক

কঁকাল বিষত ভুগিছে নেকি ? পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চিকিৎসকে দিয়া এই উপায়বোৰ মানি চলক
কঁকালৰ বিষৰ কাৰণ কি ? কেনেদৰে ইয়াৰ পৰা উপশম পাব পাৰি এই সন্দৰ্ভত জনালে এইমছ, গুৱাহাটীৰ চিকিৎসক অংকুৰ খাণ্ডেৱালে-
Published : October 14, 2025 at 5:39 PM IST
বৰ্তমান সময়ত ডেকাৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈ সন্মুখীন হোৱা এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কঁকালৰ বিষ ৷ চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি মূৰ আৰু ডিঙিৰ বিষৰ সমান্তৰালকৈ কঁকাল আৰু পিঠিৰ বিষ আদিৰ সমস্যা লৈয়ো বহুলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যায় ৷ ভাৰতৰ বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ ভিতৰত প্ৰায়ভাগেই কঁকালৰ বিষৰ সমস্যা লৈয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ অহা দেখা যায় ৷
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ অংকুৰ খাণ্ডেৱালে কয়,"কঁকালৰ বিষ সাধাৰণতে তলৰ ফালে হোৱা দেখা পোৱা যায় ৷ ৰাজহাড়ডাল ডিঙিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কঁকাললৈকে থাকে ৷ তলৰ অংশক লেম্বো চেক্ৰেল অংশ বুলি কোৱা হয় ৷ সচৰাচৰ এই অংশত হোৱা সমস্যা লৈয়ে প্ৰায়ভাগ লোক আহে ৷ আনহাতে কঁকালৰ বিষৰ লগতে আন সমস্যাও জৰিত হৈ থাকে ৷ এনে ৰোগীয়ে কঁকালৰ বিষৰ লগতে ভৰিৰ বিষ অনুভৱ হোৱা বুলি কয় ৷ এই বিষ কঁকালৰ পৰা ভৰিৰ তলৰ ফালে যোৱা বুলি প্ৰায়ে অভিযোগ কৰে ৷ ভৰি জিনজিনোৱা বা কিহবাই কামুৰি থকা যেন অনুভৱ হোৱা বুলিও কোৱা শুনা যায় ৷ এই সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আক্ৰান্ত লোকে ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নোৱৰা অৱস্থাও হয় ৷ আনকি কিছুমানে ছেণ্ডেল পিন্ধিব নোৱৰা অৱস্থাও হৈ পৰে ৷"
আনহাতে কঁকালৰ বিষ হ'লে এখন অথবা দুয়োখন ভৰিয়েই বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ইয়াক ৰেডিকুলাৰ পেইন বুলি কয় ৷ যদি পেশীৰ দুৰ্বলতা থাকে তেতিয়া মটৰ উইকনেছ বুলি কয় ৷
কঁকালৰ বিষৰ কাৰণ কি ?
- আজিকালি সকলো মানুহৰে দৈনন্দিন জীৱন-যাপনৰ শৈলী সলনি হৈছে ৷ যাৰ বাবে বিশেষকৈ কম বয়সীয়া ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ মাজত কঁকালৰ বিষৰ সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷
- কঁকালৰ বিষৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে সঠিক ভংগিমাত নবহা ৷ দিনৰ দিনটো প্ৰায়ভাগে আজিকালি কম্পিউটাৰৰ সন্মুখতে বেছি সময় অতিবাহিত কৰে ৷ দীৰ্ঘ সময় একেলেথাৰিয়ে একে ভংগীমাত বহি থকাৰ পাছত হঠাতে উঠিলে এনে সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷
- লগতে বেছি সময় একেলেথাৰিয়ে বহি থকাৰ ফলত কঁকাল আৰু পিঠিৰ পেশীত আঘাত পায় ৷ কঁকালৰ হাৰৰ মাজত থকা ডিস্কবোৰ অলপ বাহিৰলৈ ওলাই যায় ৷ এইবোৰে লাহে লাহে স্নায়ুৰ ওপৰত চাপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ দৰাচলতে স্নায়ুৰ ওপৰত চাপ পৰাৰ ফলত কঁকালৰ বিষ আৰম্ভ হয় ৷
- ইয়াৰোপৰি আন কাৰণ যেনে ৰাজহাড়ত জন্মৰ পৰা কোনো সমস্যা হৈ থকাৰ ফলত কঁকালৰ বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
- কঁকালৰ বিষৰ আন এটা কাৰণ হৈছে আঘাত ৷ বহুতে আঘাত হোৱাৰ পাছত এই বিষয়টোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নোখোজে ৷
- কেতিয়াবা কিছুমান সংক্ৰমণৰ বাবেও কঁকালৰ বিষ হয় ৷ উদাহৰণ স্বৰূপে আমি কব পাৰো টিবি আদিৰ কথা ৷
- বেছিভাগ সময়তে দেখা পোৱা যায় যে ফুলি থকা অৱস্থাৰ বাবে ৰাজহাড়ৰ বিষ হয় ৷ কেতিয়াবা গাঁঠি ফুলি উঠে বা ডিস্ক ওলাই যায় ৷ লাহে লাহে স্নায়ুৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰিব ধৰে ৷ ফলত কঁকালৰ বিষ আৰম্ভ হয় ৷ সেইবোৰৰ ভিতৰত ৫০-৬০ শতাংশৰ ক্ষেত্ৰত আনকি কেতিয়াবা ৭০ শতাংশ পৰ্যন্তৰ কাৰণ হৈছে ইনফ্লেমেটৰী ৷
- সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগ আক্ৰান্ত লোকে প্ৰথম অৱস্থাত নিজৰ বিষ হ'লেও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নোখোজে ৷ যেতিয়া সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ বাবে আহে আৰু সেই অৱস্থাত ৰোগীয়ে আনকি কঁকালখন ঘূৰাবকে নোৱৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ৷
কেনেদৰে ইয়াৰ পৰা উপশম পাব পাৰি ?
এনে সমস্যাই দেখা দিলে সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় ৷ কিছুমানক ঔষধ নিদিয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় ৷ কিছুমান কামত বাধা আৰোপ কৰাৰ লগতে জীৱন- যাপনৰ শৈলী সলনি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই চিকিৎসকে ৷ যিসকলৰ ওজন বেছি, তেওঁলোকক শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন কমাবলৈ কোৱা হয় ৷ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'বলৈ কোৱা হয় ৷ তদুপৰি ফিজিঅ'থেৰাপী কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ৷ কিছুমান লোকক যোগাসন কৰিবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বিষ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত জীৱশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে সুফল পোৱা যায় ৷
এনে ৰোগীয়ে কিছুদিন ওজন দাঙিব নালাগে ৷ তদুপৰি আক্ৰান্ত লোকসকলে আগলৈ হাউলি কাম কৰাৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰিবই লাগিব ৷ এনে কৰিলে কঁকালৰ ওপৰত চাপ পৰাৰ আশংকা থাকে ৷ ফলত কঁকালৰ বিষ বেছি অনুভৱ কৰে ৷ সাধাৰণতে দেখা পোৱা গৈছে যে দহটা ৰোগীৰ ভিতৰত এজন ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰায়োজন ৷
