বয়স প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? তেন্তে তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এইসমূহ খাদ্য - ANTI AGING DIET

বয়স প্ৰতিৰোধ কেনেকৈ কৰিব, কোনবোৰ কাৰণৰ বাবে সোনকালে বার্ধক্য আহিব পাৰে, কোনবোৰ খাদ্য গ্রহণ কৰি এনে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানো আহক-

Published : August 28, 2025 at 5:10 PM IST

প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যৌৱন ধৰি ৰাখিব খোজে ৷ কাৰণ যৌৱন এবাৰ গ'লে আৰু উভতি নাহে ৷ বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে মানুহ যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ কিন্তু বার্ধক্য প্ৰতিৰোধ কৰিব নাই পৰা ৷ মৃত্যু যিদৰে কাৰো নিয়ন্ত্রণত নাই, তেনেদৰে বয়সৰ গতি বাধা দিব পৰাও একপ্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান ৷ অৱশ্যে বিভিন্ন গৱেষণাৰ জৰিয়তে গৱেষকসকলে বয়সৰ গতি মন্থৰ কৰাৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এইসকল বিশেষজ্ঞৰ মতে, যদিও বার্ধক্য প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় তথাপি মানৱ জীৱনলৈ ইয়াৰ আগমনৰ গতি মন্থৰ কৰিব পাৰি ৷ অৰ্থাৎ এগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি ৬০ বছৰৰ পৰা বাৰ্ধক্য আৰম্ভ হ'লহেঁতেন, তেওঁ যদি শৈশৱৰে পৰাই কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্রদান কৰে তেতিয়াহ'লে বার্ধক্যৰ আগমন হ'ব ৭০ বছৰত ৷ অর্থাৎ ১০ বছৰ পাছতহে তেওঁৰ বাৰ্ধক্য আৰম্ভ হ'ব ৷ কোনো ঔষধে বাৰ্ধক্যৰ গতি মন্থৰ কৰিব নোৱাৰে, পাৰে মাথোন দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত অন্তর্ভুক্ত খাদ্য সম্ভাৰে ৷ সাধাৰণতে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কৰোঁতে যদি কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব প্রদান কৰে তেতিয়া হ'লে এনে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ৷

তেন্তে আজি বয়স প্ৰতিৰোধ কেনেকৈ কৰিব পাৰি ? কোনবোৰ কাৰণৰ বাবে জীৱনলৈ সোনকালে বার্ধক্য আহিব পাৰে ? কোনবোৰ উপাদানযুক্ত খাদ্য নিয়মীয়াকৈ গ্রহণ কৰি এনে সমস্যাৰ পৰা সহজে হাত সাৰিব পাৰি ? এই সন্দৰ্ভত মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কৰ পৰাই সকলোখিনি জানি লও আহক-

ANTI AGING DIET
মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়ক (ETV Bharat Assam)

এইসমূহ কাৰণত জীৱনলৈ সোনকালে আহিব পাৰে বার্ধক্য ?

মানুহৰ জীৱনলৈ বার্ধক্য কিয়, কেতিয়া, কেনেকৈ আহে সেয়া এক ৰহস্যজনক বিষয় ৷ বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ-বিসুখ আদিয়ে এই ক্ষেত্রত প্রভাৱ পেলায় ৷ তদুপৰি শৰীৰত যিবোৰ নিতৌ বিষক্রিয়া সংঘটিত হয় তাৰ পৰিণতিতে উৎপন্ন হয় অসংখ্য ফ্রী ৰেডিকেলছ ৷ যদিহে এইবোৰ ফ্রী ৰেডিকেলছ সময়মতে ধ্বংস কৰা নহয় বা নিষ্ক্রিয় কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱতে ধ্বংস হ'বলৈ ধৰে কোষ আৰু কোষ পর্দা ৷ শাৰীৰিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোষৰ ভূমিকা অপৰিসীম ৷ কোনো কাৰণত ধ্বংস হ'লে প্রত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাৱে শৰীৰৰ ওপৰত পৰিব ৷ দৰাচলতে ক্ষতিগ্রস্ত কোষসমূহৰ বাবে বার্ধক্য নামি আহে ৷ কিমান কোষৰ ধ্বংস হ'লে বৰ্ধক্যৰ আগমন ঘটিবলৈ ধৰে ৷ বাৰ্ধক্যৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক, মানসিক দুয়োটাৰ প্ৰভাৱেই মন কৰিবলগীয়া ৷

যিদৰে শাৰীৰিক কাৰণ বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰোগ, কোষ ধ্বংস, শৰীৰ বৃত্তীয় পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বার্ধক্যই সোনকালে গা কৰি উঠে, তেনেদৰে অত্যধিক মানসিক চাপৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'লেও একে ধৰণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠিব পাৰে ৷

দুশ্চিন্তা হ'ল অকাল বার্ধক্যৰ অন্যতম কাৰণ ৷ যিসকল লোকে দিনটোৰ অধিকাংশ সময় দুশ্চিন্তাৰ বোজা লৈয়ে থাকিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ শৰীৰত প্ৰত্যক্ষ- পৰোক্ষ দুয়োটা প্রভাবেই পৰে ৷

ANTI AGING DIET
বয়স প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? তেন্তে খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এইসমূহ খাদ্য (Getty Images)

এইবোৰৰ উপৰি আন কিছুমান কাৰকে বাৰ্ধক্যৰ আগমনত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৷ নিতৌ পৰিবেশ প্ৰদূষিত হ'বলৈ ধৰিছে কল- কাৰখানাৰ ধোঁৱা, বর্জ্য ৰাসায়নিক পদার্থ, সূৰ্যৰ তেজক্ৰিয় ৰশ্মি, ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, মাদক দ্রব্য, ধূমপান, অতিৰিক্ত চৰ্বি আদিৰ বাবেও অকাল বার্ধক্যৰ আগমন ঘটে ৷ এইবোৰৰ উপৰি ফুড এডিটিভছ, ৰিফাইণ্ডকার্বোহাইড্রেট, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত মিহলি কৰা ৰং আদিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে ফ্রী ৰেডিকেলছৰ সংখ্যা ৷ দুখ, যন্ত্রণা, হিংসা, হতাশা আদিও ফ্রী ৰেডিকেলছৰ বৃদ্ধিৰ অন্যতম উৎস ৷

ANTI AGING DIET
বয়স প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? তেন্তে খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এইসমূহ খাদ্য (Getty Images)

অত্যধিক সক্রিয় অক্সিজেনযুক্ত যুজ অণুৱেই হ'ল ফ্ৰী ৰেডিকেলছৰ মূল ৷ শৰীৰৰ বাবে অতিকৈ অপকাৰী এই ফ্রী ৰেডিকেলছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰে এন্টি অক্সিডেন্টে ৷ এন্টি অক্সিডেন্টে শৰীৰৰ বাবে অপকাৰী ফ্রী ৰেডিকেলছসমূহ ধ্বংস কৰিব পাৰে বাবে যিসকলে এনে ধৰণৰ উপাদানযুক্ত খাদ্য নিয়মীয়াকৈ গ্রহণ কৰে তেওঁলোকে এনে সমস্যাৰ পৰা সহজে হাত সাৰিব পাৰে ৷

কোনবোৰ উপাদানযুক্ত খাদ্য নিয়মীয়াকৈ গ্রহণ কৰি এনে সমস্যাৰ পৰা সহজে হাত সাৰিব পাৰে-

  • বিটা কেৰোটিন

বিটা কেৰোটিন সাধাৰণতে গাজৰ, পালেং, ৰঙালাউ, চয়াবিন, বিন, ৰঙা আলু, মটৰ, কেপছিকাম, ধনীয়াৰ পাত, পদিনা, চজিনা, মূলা আদিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷ ইয়াত থকা বিটা কেৰোটিন জাতীয় লিপিড চলিবল শক্তিশালী এন্টি অক্সিডেন্ট ৷ এনে ধৰণৰ বিটা কেৰোটিন ছিংলেট অক্সিজেন টাইপৰ ভয়াৱহ ফ্ৰী ৰেডিকেলছ নিয়ন্ত্রণত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰে ৷

ANTI AGING DIET
বয়স প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? তেন্তে খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এইসমূহ খাদ্য (Getty Images)
  • আলফা কেৰোটিন

আপেল, গাজৰ, বন্ধা কবি, কোমোৰা আদিত আলফা কেৰোটিন পোৱা যায় ৷ এনে ধৰণৰ খাদ্য নিয়মীয়াকৈ খালে বহুতো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ৷

লগতে বিটা ক্রিষ্টোজেনথিন পকা আম, কমলা টেঙা, পকা অমিতা, নেমু, কেঁচা জলকীয়া আদিত থকা বিটা ক্রিপ্টোলিন হ'ল এন্টি অক্সিডেন্টছ ৷ এইবোৰ ফলমূল বতৰত পালেও আজিকালি আবতৰতো পোৱা যায় ৷ সেই বাবে এনে খাদ্য গ্রহণ কৰিব লাগে ৷

  • লাইকোপিন

তৰমুজ, বিলাহী, মধুৰি আম আদিত থকা লাইকোপিন নামৰ এন্টি অক্সিডেন্টবিধে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ৷ বিশেষকৈ কৰ্কটৰোগ প্ৰতিৰোধত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মত পোষণ কৰিছে ৷ 'ক'লা জামু আদিত এনে ধৰণৰ এন্টি অক্সিডেন্ট প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷

ANTI AGING DIET
বয়স প্ৰতিৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি ? তেন্তে খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এইসমূহ খাদ্য (Getty Images)
  • ভিটামিন 'চি'

আমি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত যিবোৰ খাদ্য অন্তর্ভুক্ত কৰো তাৰ প্ৰায় ভাগতে কম- বেছি পৰিমাণে এইবিধ ভিটামিন পোৱা যায় ৷ সেই বাবে যদিহে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত এনে খাদ্য অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কাৰোৱে সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব ৷ এইবিধ ভিটামিন যিবোৰ খাদ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল কেঁচা জলকীয়া, আমলখি, মধুৰি আম, ধনীয়া পাত, কেপছিকাম, কমলা টেঙা, মৌচুমী, ব্রক'লি, আলু, মটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক- পাচলি আদি ৷ এনে ধৰণৰ ফল-মূল, শাক-পাচলি নিয়মীয়ারৈ খালে কোষৰ জাৰণৰ ফলত হোৱা ধ্বংস বা ক্ষতি প্রতিহত কৰিব পাৰি ৷ ভিটামিন 'চি'ৰ এন্টি অক্সিডেন্টযুক্ত গুণৰ বাবে এই বিধ ভিটামিন খালে বহুতো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভব ৷ এগৰাকী সুস্থ লোকক নিতৌ ৬০ ৮০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'চি'ৰ প্রয়োজন ৷ এই পৰিমাণৰ ভিটামিন দৈনন্দিন খাদ্যৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰি ৷

