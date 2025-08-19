ETV Bharat / health

মধুৰি আম আছে অনেক উপকাৰিতা জানিলে হৈ পৰিব আচৰিত

মধুৰি আমত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, ফাইবাৰ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টেৰে সমৃদ্ধ ফল জানো আহক মধুৰি আমৰ এনে স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ কথা–

মধুৰি আম আছে অনেক উপকাৰিতা জানিলে হৈ পৰিব আচৰিত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025

আমাৰ দেহ সুস্থ, সবল আৰু নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ এক সঠিক স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু জীৱনশৈলীৰ প্ৰয়োজন ৷ সঠিক খাদ্যৰ জৰিয়তে দেহে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ লাভ কৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে আমাক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফল–মূল খোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফলমূলত দেহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান ভৰপূৰ হৈ থাকে ৷ এনে এবিধ পুষ্টিকৰ ফল হৈছে মধুৰি আম ৷ বহুলোকৰ বাৰীত সাধাৰণতে মধুৰি আম গছ দেখা যায় ৷ কিন্তু অধিকাংশ লোক হয়তো মধুৰি আমৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ৷

কিন্তু মধুৰি আমৰ স্বাস্থ্যকৰ গুণাগুণৰ কথা জানিলে হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব ৷ মধুৰি আমত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, ফাইবাৰ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টেৰে সমৃদ্ধ ফল ৷ সেয়েহে এই ফল দৈনিক খালে শৰীৰৰ বহু দিশত উপকাৰ হয় ৷ জানো আহক মধুৰি আমৰ এনে স্বাস্থ্য উপকাৰিতাৰ কথা–

  • ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে: মধুৰি আমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে ৷ এটা মধুৰি আময়ে প্ৰায় ২-৩টা কমলাৰ সমতুল্য ভিটামিন চি প্ৰদান কৰে ৷ ই শৰীৰৰ শ্বেত ৰক্তকণিকাৰ কাৰ্য বৃদ্ধি কৰি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷ ফলত চৰ্দি, ভাইৰাছ বা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায়ক হয় ৷
  • হজম শক্তি উন্নত কৰে: মধুৰি আমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে, ইয়াৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰ সক্ৰিয় হৈ থাকে ৷ প্ৰতিদিনে মধুৰি আম খালে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা হ্ৰাস পায়, পেট পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে আৰু হজম শক্তিত আৰাম দিয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও পেট ফুলা বা গেছৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাতো সহায় কৰে ৷
  • ৰক্ত শৰ্কৰা মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে: অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে মধুৰি আম ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে উপকাৰী ৷ ইয়াত চেনিৰ পৰিমাণ অতি কম আৰু ফাইবাৰৰ পৰিমাণ বেছি, যাৰ ফলত তেজত গ্লুক’জৰ শোষণ লেহেমীয়া হয় ৷ প্ৰতিদিনে মধুৰি আম খালে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৷
  • হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে: মধুৰি আমত পটাছিয়াম আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যি ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰে ৷ নিয়মিত মধুৰি আম খালে বেয়া কলেষ্টেৰল (LDL) হ্ৰাস কৰে আৰু ভাল কলেষ্টেৰল (HDL) বৃদ্ধি কৰে ৷ ফলত হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ৷
  • ছালৰ সৌন্দৰ্যত সহায় কৰে: মধুৰি আমত উপলব্ধ ভিটামিন চি, ভিটামিন এ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টে ছালৰ কোষক ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, বয়স বৃদ্ধিৰ লক্ষণসমূহ বিলম্ব হয় আৰু ব্ৰণৰ দাগ কমায় ৷ প্ৰতিদিনে মধুৰি আম খালে ছালখন ভিতৰৰ পৰা উজ্জ্বল আৰু সুস্থ হৈ পৰে ৷
  • মগজু আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ বাবে উপকাৰী: মধুৰি আমত ভিটামিন বি ৩ (নিয়াচিন) আৰু ভিটামিন বি ৬ (পাইৰিডক্সিন) থাকে, যি মগজুত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰে আৰু স্নায়ুকোষৰ কাৰ্যক্ষমতা বজাই ৰাখে ৷ মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি আৰু মানসিক অৱস্থা বৃদ্ধিত ই অত্যন্ত সহায়ক ৷
  • ওজন কমোৱাত সহায় কৰে: যিসকল লোকে নিজৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে মধুৰি আম এক আদৰ্শ ফল ৷ ইয়াত কেলৰি কম, কিন্তু ফাইবাৰ আৰু ভিটামিনৰ পৰিমাণ বেছি ৷ ই বহুসময়লৈ পেট ভৰপূৰ কৰি ৰাখে, ফলত অপ্ৰয়োজনীয় ভোক আৰু অতিৰিক্ত কেলৰি খোৱাৰ প্ৰৱণতা হ্ৰাস পায় ৷

