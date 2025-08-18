ETV Bharat / health

কেন্সাৰৰ চিকিৎসাৰ পূৰ্বে ৰোগীয়ে দেখুৱাব লাগিব ধূমপান-ধপাঁত সেৱনৰ ইতিহাস-গৱেষণা

গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ধূমপান কৰা ৰোগীক অধিক মাত্ৰাত ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়, কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সময়ত ধূমপানৰ অৱস্থাৰ ৰেকৰ্ড ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়-

Smoking Status in Cancer Trials: Impact of Tobacco Use on Treatment Efficacy
কেন্সাৰৰ চিকিৎসাৰ পূৰ্বে ৰোগীয়ে দেখুৱাব লাগিব ধূমপান-ধপাঁত সেৱনৰ ইতিহাস-গৱেষণা
By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2025 at 12:05 PM IST

কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা অতি কঠিন আৰু ব্যয়বহুল ৷ এই কাৰণেই বেছিভাগ মানুহেই ইয়াৰ সঠিক চিকিৎসা কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ৷ এইমছ দিল্লী, কানাডাস্থিত মেকমাষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ফ্ৰান্সস্থিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট গৱেষণা সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞসকলে এই কৰ্কট ৰোগ সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে যে ধূমপানে চিকিৎসাৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিছে ৷ সেইবাবেই ধূমপানৰ অৱস্থা লিপিবদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷ এইটো স্পষ্ট যে যদি আপোনাৰ কেন্সাৰ হৈছে আৰু আপুনি ধূমপান কৰে, তেন্তে আপোনাক সেই অনুসৰি চিকিৎসা কৰা হ’ব ৷

বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁলোকৰ গৱেষণাত বিচাৰি উলিয়াইছে যে, ধূমপান কৰাসকলৰ ওপৰত চিকিৎসাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ পৰে ৷ কেতিয়াবা চিকিৎসাই কাম কৰিলেও দীৰ্ঘদিনলৈ ফলপ্ৰসূ নহয় ৷ ইয়াৰ বাবেই ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ অন্তত পৰামৰ্শ দিছে যে ধূমপানৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ তথ্য কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ সময়ত ৰাখিব লাগে ৷ যাতে সেই অনুসৰি চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় ৷

ধঁপাত অবিৰত সেৱনে চিকিৎসাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়

গৱেষণাৰ অন্তত বিশেষজ্ঞই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ধূমপান বা ধঁপাত সেৱনে চিকিৎসাৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ লগতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে চিকিৎসা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ধূমপানৰ তথ্য ৰাখিব লাগে ৷ চলিত মাহতে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে লেন্সেট অংক’লজীয়ে ৷ ইয়াৰ লগতে কোৱা হৈছিল যে ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হ’ব আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাব ৷ যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে মানুহৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা অধিক হ’ব ৷

এই গৱেষণাত এইমছ দিল্লীৰ ডাঃ অভিষেক শংকৰকে ধৰি ৭ জন বিশেষজ্ঞই কয় যে চিকিৎসাৰ সময়ত ধূমপানৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে লাভ কৰা তথ্যই চিকিৎসাৰ সিদ্ধান্তত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ তেওঁলোকে যুক্তি দিছিল যে ধঁপাত সেৱনৰ মূল্যায়নৰ সমস্যাসমূহ অতিক্ৰম কৰি আৰু অংক’লজী গৱেষণা প্ৰট’কলত ধূমপান বন্ধ কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে পৰীক্ষাসমূহৰ ফলাফল উন্নত হ’ব ৷

ঔষধৰ মাত্ৰা দুগুণ হ’ব

গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, চিকিৎসাৰ সময়ত ধূমপান অব্যাহত ৰখা ৰোগীৰ বাবে এৰল’টিনিবৰ মাত্ৰা দুগুণ কৰিব লাগিব ৷ যদি কোনো ৰোগীক প্ৰতিদিনে ১৫০ মিলিগ্ৰাম ড’জ দিয়া হৈছে, তেন্তে তেওঁৰ ড’জ ৩০০ মিলিগ্ৰামলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ৷ এনে কৰিলে চিকিৎসা ভাল হ’ব আৰু ৰোগ হ্ৰাস হ’ব ৷

গতিকে কেন্সাৰ চিকিৎসাৰ সময়ত ধূমপানৰ অৱস্থা লিপিবদ্ধ কৰাটো এতিয়া কেৱল বিকল্প নহয়, কেন্সাৰ গৱেষণাৰ এক অপৰিহাৰ্য উপাদান বুলি গণ্য কৰা উচিত ৷ চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকৰ গৱেষণাত স্পষ্ট কৰি দিছিল যে তথ্যৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ৷ লগতে বহু ৰিপৰ্টৰ তথ্যও সলনি হয় ৷

সামৰণি

মুঠৰ ওপৰত ধূমপানে কেন্সাৰৰ চিকিৎসাত অতি নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ৷ গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিসকলে চিকিৎসাৰ সময়তো ধূমপান বা ধঁপাত সেৱন কৰি থাকে, তেওঁলোকে ঔষধ আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰভাৱ কমি যায় আৰু তেওঁলোকে অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷ আনহাতে, যিসকলে কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত ধূমপান ত্যাগ কৰে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ফলাফল ভাল হয় আৰু তেওঁলোকৰ আয়ুসো বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷

বিভিন্ন গৱেষণা আৰু ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, ধঁপাত সেৱনে কেৱল কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাই নহয়, চিকিৎসাৰ সফলতাৰ হাৰতো প্ৰভাৱ পেলায় ৷ যিসকল ৰোগীয়ে কেন্সাৰ ধৰা পৰাৰ পিছতো ধূমপান অব্যাহত ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ফলপ্ৰসূতা কম আৰু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বেছি দেখা গৈছিল ৷ আনহাতে, যিসকলে ধূমপান এৰিলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ফলাফল উন্নত হোৱাৰ লগতে জীয়াই থকাৰ হাৰ উন্নত হয় ৷

এই তথ্যটো চিকিৎসা সমাজ আৰু নীতি নিৰ্ধাৰক উভয়ৰে বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যে, কেন্সাৰ পৰীক্ষাত ধূমপানৰ অৱস্থা লিপিবদ্ধ কৰা আৰু বিশ্লেষণ কৰাটো বাধ্যতামূলক হ’ব লাগে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা চিকিৎসাৰ মান উন্নত হোৱাই নহয়, ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নত কৌশল গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব ৷

গতিকে ধঁপাত ত্যাগ কৰাটো কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সহায়ক পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচনা কৰা উচিত ৷ ধূমপানৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ৰোগীক পৰামৰ্শ, সহায় আৰু সম্পদ প্ৰদান কৰাটো স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগে ৷ শেষত ধূমপান এৰিলে চিকিৎসাৰ সফলতা বৃদ্ধি হোৱাই নহয়, ৰোগীৰ জীৱনৰ উন্নত মানদণ্ড আৰু দীৰ্ঘ আয়ুসও লাভ কৰিব পাৰে ৷

সেইবাবেই চিকিৎসক আৰু চিকিৎসালয়সমূহে প্ৰতিজন ৰোগীৰ ধূমপানৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু চিকিৎসাৰ লগতে ধঁপাত সেৱন ত্যাগ কৰাত সহায় কৰিব লাগে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা অধিক ফলপ্ৰসূ হোৱাই নহয়, ৰোগীৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱনৰ মানদণ্ডও উন্নত হ’ব ৷ শেষত ক’ব পাৰি যে কেন্সাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হোৱাৰ এক শক্তিশালী পদক্ষেপ হ’ল ধূমপান সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিয়া ৷

TAGGED:

TOBACCO USE AND CANCERCANCER TREATMENT EFFICACYTOBACCO EFFECT ON IMMUNOTHERAPYধূমপানৰ ইতিহাসSMOKING STATUS CANCER TRIALS

