কুঁহিয়াৰৰ ৰস ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় আৰু সতেজ গ্ৰীষ্মকালীন পানীয়। ইয়াত প্ৰাকৃতিক মিঠা, ভিটামিন, খনিজ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যিয়ে শৰীৰক শক্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে বহুতো স্বাস্থ্য উপকাৰ কৰে । কিন্তু ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কথা আহিলে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খোৱাটো এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰে ইয়াত থকা প্ৰাকৃতিক চেনি তেওঁলোকৰ বাবে নিৰাপদ নে ই হঠাৎ ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ? এই বিষয়ত সঠিক তথ্য থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যাতে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে নিজৰ খাদ্যাভ্যাসত চিন্তাশীল পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে ।
ৰাজ্যত শেহতীয়া কিছুদিন ধৰি বৰষুণৰ বাবে গৰমৰ মাত্ৰা কিছু হ্ৰাস পাইছে ৷ তথাপি গৰমৰ দিনৰ অন্ত পৰা বুলিলে নিশ্চয় ভুল কৰা হ’ব ৷ কিছুদিন পূৰ্বলৈ সূৰ্যৰ প্ৰখৰ তাপে সকলোকে বাৰুকৈয়ে দহিছিল ৷ সাধাৰণতে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সকলোৱে নানা পন্থাৰ আশ্ৰয় লয় ৷ বহু লোকে গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ শীতল পানীয় খায় ৷ কিন্তু এই শীতল পানীয়ৰ ফলত হ’ব পৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিষয়েও কম–বেছি পৰিমাণে আমি সকলো জ্ঞাত ৷
সেয়ে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে প্ৰাকৃতিক কিছুমান পানীয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত কুঁহিয়াৰৰ ৰস অত্যন্ত সুবিধাজনক ৷ পিছে ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খোৱা উচিত নে? স্বাভাৱিকতেই ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে চকু দিব লগা হয় ৷
ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ আৰু ইনচুলিন হৰম’ন কাৰ্যক্ষম কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰায়ে নিজৰ প্ৰিয় খাদ্যও ত্যাগ কৰিবলগা হয় ৷ গতিকে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে তেওঁলোকে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাব পাৰে নে নোৱাৰে, সেয়া জানি লোৱা উচিত ৷
এগিলাচ কুঁহিয়াৰ ৰসত ১৮০ গ্ৰাম কেলৰি, ১৫ শতাংশ চুক্ৰ’জ, ১৫ শতাংশ ডায়েটাৰী ফাইবাৰ আৰু ৭৫ শতাংশ পানী থাকে ৷ কুঁহিয়াৰৰ ৰসে শৰীৰক হাইড্ৰেট আৰু স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷ ইয়াত কেলচিয়াম, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম আদি খনিজ পদাৰ্থও থাকে ৷
তদুপৰি কুঁহিয়াৰ ৰসত কেতবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে, যি বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত ফলপ্ৰসূ ভূমিকা পালন কৰে ৷ কিন্তু ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে কুঁহিয়াৰ ৰস উপকাৰী নহ’বও পাৰে ৷ এগিলাচ কুঁহিয়াৰৰ ৰসত ১৫ শতাংশ চুক্ৰ’জ থাকে, এয়া ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে একেবাৰেই ভাল নহয় ৷
ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে চুক্ৰ’জ অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ৷ তেনে পৰিস্থিতিত অত্যধিক পৰিমাণৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস সেৱন কৰিলে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ কিন্তু সীমিত পৰিমাণৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস খোৱাটো ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহ’বও পাৰে ৷ অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত ৷
ডায়েবেটিছ ৰোগত শৰীৰত ৰক্তত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা সুষম বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ কুঁহিয়াৰৰ ৰসত অধিক পৰিমাণে প্ৰাকৃতিক চেনি (চুক্ৰ’জ) থাকে, যিটো পোনপটীয়াকৈ তেজত শোষিত হৈ তেজৰ চেনি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ এই কাৰণেই ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ইয়াক “নিৰাপদ” পানীয় বুলি কোৱাটো কঠিন, বিশেষকৈ যদি তেওঁলোকৰ ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ থাকে ৷
কিন্তু কুঁহিয়াৰৰ ৰসত পটাছিয়াম, কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম, আইৰণ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট আদিও থাকে, যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হাইড্ৰেচন বজাই ৰখা আৰু হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে ৷ কিন্তু চিকিৎসক বা খাদ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি অতি সীমিত পৰিমাণত সেৱন কৰিলেহে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে ৷
যদি কোনো ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাব বিচাৰে, তেন্তে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়—
- খালী পেটত খাব নালাগে ৷
- পৰিমাণ অতি কম (সততে ৫০-১০০ মিলিলিটাৰতকৈ বেছি নহয়) ৰাখিব লাগে ৷
- ইয়াৰ লগত প্ৰ’টিন বা আঁহযুক্ত জলপান খাব যাতে চেনিৰ প্ৰভাৱ লেহেমীয়া হয় ৷
- ৰক্ত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিৰীক্ষণ কৰক আৰু কোনো অস্বাভাৱিকতা হ’লে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
শেষত ক’ব পাৰি যে, কুঁহিয়াৰৰ ৰস প্ৰাকৃতিক হ’লেও ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে “কোনো ক্ষতিকাৰক” পানীয় নহয় ৷ ইয়াৰ সেৱন সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা, তেজৰ চেনি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ৷ সুষম আৰু জ্ঞাত খাদ্যৰ পছন্দই দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্যৰ চাবিকাঠি ৷ ডায়েবেটিছত “প্ৰাকৃতিক”ৰ অৰ্থ সদায় “নিৰাপদ” নহয়, আৰু ইয়াতেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন ৷
