ৰাছিয়াই তৈয়াৰ কৰিলে কেন্সাৰ ভেকচিন, কেনেকৈ আৰু কেতিয়া উপলব্ধ জানক সবিশেষ

ৰাছিয়াই তৈয়াৰ কৰিলে কেন্সাৰ ভেকচিন, কেনেকৈ আৰু কেতিয়া উপলব্ধ জানক সবিশেষ
ৰাছিয়াৰ এণ্টেৰ’মিক্স কেন্সাৰ ভেকচিন এতিয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈছে । এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বিজ্ঞানীসকলে-
Published : September 9, 2025 at 5:02 PM IST
প্ৰতিদিনে দেশৰ লগতে বিশ্বত বহু লোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে ৷ কৰ্কট ৰোগ এক মাৰাত্মক ৰোগ, গতিকে ইয়াৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে হৃদস্পন্দন বাঢ়ি যায় ৷ কিন্তু এতিয়া কেন্সাৰক ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ কাৰণ এতিয়া কেন্সাৰৰ ভেকচিন তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷ বিশ্বৰ লাখ লাখ কৰ্কট ৰোগীৰ বাবে ৰাছিয়াই দিলে এটা ভাল খবৰ ৷ আচলতে ৰাছিয়াৰ বিজ্ঞানীৰ এটা দলে কেন্সাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ এই ভেকচিন ফেডাৰেল মেডিকেল এণ্ড বায়’লজিকেল এজেন্সী (FMBA)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ ৰাছিয়াৰ সংবাদ সংস্থা টাছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এফএমবিএৰ মুৰব্বী ভেৰ’নিকা স্কভৰ্টছ’ভাই ইষ্টাৰ্ণ ইকনমিক ফ’ৰাম (ইইএফ)ত ঘোষণা কৰে যে ৰাছিয়াৰ কৰ্কট ৰোগৰ ভেকচিনে উৎকৃষ্ট ফলাফল দেখুৱাইছে ৷ বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে যে এই ভেকচিন সকলো পৰীক্ষাতে সফল হৈছে ৷
১০০ শতাংশ প্ৰিক্লিনিকেল টেষ্টত উত্তীৰ্ণ
এফ এম বি ডিৰ মুৰব্বী ভেৰ’নিকা স্ক্ভৰ্টছ’ভাই কয় যে, এই mRNA ভিত্তিক ভেকচিনে সকলো প্ৰিক্লিনিকেল পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ সুৰক্ষা আৰু কাৰ্যকাৰিতা প্ৰমাণিত হৈছে ৷ তেওঁ কয় যে প্ৰাক্-ক্লিনিকেল টেষ্টত এই ভেকচিন বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ গৱেষকসকলে সময়ৰ লগে লগে টিউমাৰৰ আকাৰ আৰু বৃদ্ধি হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ৷ এই অধ্যয়নত এই ভেকচিনৰ ফলত ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷
স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে
এতিয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাছিয়াৰ এণ্টেৰ’মিক্স কেন্সাৰ ভেকচিন ৷ এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বিজ্ঞানীসকলে ৷ স্কভৰ্টছ’ভাই কয় যে, এই গৱেষণা কেইবাবছৰ ধৰি চলিছিল, ইয়াৰে যোৱা তিনি বছৰত কেৱল বাধ্যতামূলক প্ৰিক্লিনিকেল অধ্যয়নহে কৰা হৈছিল ৷ বৰ্তমান এই ভেকচিন ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ আমি চৰকাৰী অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো ৷
এই কৰ্কট ৰোগৰ বাবে এই ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে
বিশ্বাস কৰা হৈছে যে এই ভেকচিনৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষ্য হ’ব কলৰেক্টাল কেন্সাৰ ৷ কলৰেক্টাল কেন্সাৰক কলন কেন্সাৰ বুলিও কোৱা হয় ৷ ই এক প্ৰকাৰৰ অন্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগ যিয়ে বৃহদান্ত্ৰ (কলন) আৰু মলদ্বাৰত আক্ৰান্ত হয় ৷ বৃহদান্ত্ৰৰ অস্বাভাৱিক কোষবোৰ অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হৈ টিউমাৰৰ ৰূপ ল’লে ইয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই টিউমাৰটোৱে চাৰিওফালৰ কলাবোৰক আক্ৰমণ কৰি শৰীৰৰ আন অংশলৈ বিয়পিব পাৰে ৷ ই আপোনাৰ প্ৰাণো ল’ব পাৰে ৷ এই কেন্সাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত অধিক সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ ধূমপানৰ দৰে কিছুমান অভ্যাসে ইয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ৷
যাৰ বাবে এই ভেকচিন উপকাৰী হ’ব পাৰে
ইয়াৰ উপৰিও এই ভেকচিন হাওঁফাওঁ, স্তন, কলৰেক্টাল আৰু পেনক্ৰিয়াটিক কেন্সাৰত আক্ৰান্ত লোকেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ একেদৰে বংশগত কেন্সাৰ চিনড্ৰম থকা উচ্চ বিপদজনক ৰোগী আৰু কেমোথেৰাপি প্ৰতিৰোধী কেন্সাৰ ৰোগীও এই ভেকচিনৰ পৰা উপকাৰী হ’ব পাৰে ৷ যিসকল লোকে গতানুগতিক চিকিৎসা সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকেও এই ভেকচিনৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে ৷
