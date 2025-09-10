ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টসকলক ডাঃ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰত বাধা দিয়া হৈছে: স্বাস্থ্যসেৱাৰ সঞ্চালকপ্ৰধান
ভাৰতত ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টসকলে ‘ডাঃ’ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিষয়ত আই এম এ আৰু অন্যান্য চিকিৎসা সংস্থাসমূহেও ইয়াৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনাইছিল ।
Published : September 10, 2025 at 10:51 PM IST
নতুন দিল্লী: এক বৃহৎ পৰিঘটনাত স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকপ্ৰধানে(DGHS) কয় যে ভাৰতৰ ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টসকলে চিকিৎসক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ লাভ নকৰাৰ বাবে ‘চিকিৎসক’ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ডাঃ দিলীপ ভানুশালীলৈ লিখা এখন পত্ৰত ডি জি এইচ এছ ডাঃ সুনীতা শৰ্মাই ফিজিঅ’থেৰাপীৰ বাবে অনুমোদিত দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্ৰমত ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ‘ডাঃ’ লিখাতো চলিত বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা তৎকালীনভাৱে আঁতৰাব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে ৷
ডাঃ শৰ্মাই তেওঁৰ পত্ৰত এনেদৰে উল্লেখ কৰে, ‘‘ফিজিঅ’থেৰাপিৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ৰোগী বা জনসাধাৰণৰ মাজত অস্পষ্টতা সৃষ্টি নকৰাকৈ অধিক উপযুক্ত আৰু সন্মানজনক উপাধি বিবেচনা কৰা হ’ব পাৰে ৷ আচলতে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনে পূৰ্বতেই ডি জি এইচ এছৰ আগত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ।’’
ইটিভি ভাৰতক আই এম এৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঃ বিনয় আগৰৱালাই কয়, ‘‘হয়, আমি প্ৰাক্তন এম চি আই আৰু ডি জি এইচ এছৰ আগত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছো ৷ ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টসকল চিকিৎসক নহয় বাবে ‘ডাঃ’ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছো ।’’
তেওঁৰ পত্ৰত ডি জি এইচ এছে কয় যে ভাৰতত ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টসকলে ‘ডাঃ’ আৰু “পি টি” ৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় শাৰীৰিক চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসন সংস্থা (আই এ পি এম আৰ) কে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা এই সঞ্চালকালয়ে কেইবাটাও আপত্তি লাভ কৰিছে ।
“ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টসকল চিকিৎসক হিচাপে প্ৰশিক্ষিত নহয় আৰু সেয়েহে ‘ডাক্তৰ’ উপসৰ্গটো ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় ৷ কাৰণ ইয়াৰ ফলত ৰোগী আৰু সাধাৰণ জনতা বিপথে পৰিচালিত হয়, যাৰ ফলত ভুল চিকিৎসা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা থাকে । ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অনুশীলন কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় ৷ তাৰ সলনি কেৱল ৰেফাৰ কৰা ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকক অনুপযুক্ত ফিজিঅ’থেৰাপি দিয়াৰ ফলত আৰু অৱনতি ঘটিব পৰা চিকিৎসাজনিত অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হোৱা নাই’’ বুলি ভাৰতীয় শাৰীৰিক চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসন সংস্থাই (আই এ পি এম আৰ) দাখিল কৰা আপত্তিৰ উদ্ধৃতি দি ডি জি এইচ এছে এইদৰে কয় ।
পৰিষদৰ নৈতিকতা সমিতিয়ে (The Paramedical and Physiotherapy Central Council Bill, 2007) ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আধুনিক চিকিৎসা, আয়ুৰ্বেদ, হোমিঅ’পেথী আৰু ইউনানী চিকিৎসাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত চিকিৎসকেহে ‘ডাক্তৰ’ (ডাঃ) উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । তাৰ বাহিৰে নাৰ্চিং আৰু পেৰামেডিকেল কৰ্মচাৰীকে ধৰি আন কোনো শ্ৰেণীৰ চিকিৎসা পেছাদাৰীক এই উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহয় ।
পত্ৰখনত লগতে কোৱা হৈছে, ‘‘সাধাৰণ সংস্থাই আইনী মতামতো লাভ কৰিছিল যে কোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা অৰ্হতা অবিহনে ‘চিকিৎসক’ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো ফিজিঅ’থেৰাপিষ্টে ভাৰতীয় চিকিৎসা উপাধি আইন, ১৯১৬ ৰ বিধান উলংঘা কৰিব । ইয়াৰ ফলত আইনখনৰ ধাৰা নং ৬ আৰু ৬-এ ৰ উলংঘনৰ বাবে ধাৰা ৭ ৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ পৰিষদে ২০০৪ বৰ্ষৰ ২৩ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত এই আইনী মতামত গ্ৰহণ কৰে ।’’
সেই অনুসৰি কমিটীয়ে পুনৰ কয় যে ফিজিঅ’থেৰাপিৰ অৰ্হতা থকা ব্যক্তিসকলে কোনো কাৰণতে নিজৰ নামৰ আগত ‘চিকিৎসক’ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ নাই ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰদূষণৰ বিষাক্ত বতাহে ক্ৰমাণ্বয়ে আয়ুস কমাইছে দেশৰ যুৱক-যুৱতীৰ, গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল এই ভয়াৱহ তথ্য়