"পিচে দেখো পিচে" মিমৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হোৱা আহমেদ শ্বাহৰ ভাতৃৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টত মৃত্যু, শিশুৰ মাজত কিয় দেখা দিছে এই সমস্যা ?

"পিচে দেখো পিচে" মিমৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হোৱা আহমেদ শ্বাহৰ ভাতৃৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টত মৃত্যু, শিশুৰ মাজত কিয় দেখা দিছে এই সমস্যা ?
শিশু শিল্পী আহমদ শ্বাহৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ ওমৰে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে, কি কাৰণত এই সমস্যাই শিশুৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাইছে জানো আহক-
Published : September 17, 2025 at 12:13 PM IST
"পিচে দেখো পিচে" মিমৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিখ্যাত হোৱা শিশু শিল্পী আহমেদ শ্বাহক কোনেনো চিনি নাপায় ? শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ উমৰ শ্বাহৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ খবৰে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ৷ কিছু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে, চিকিৎসকেও একো কৰিব পৰা নাছিল ৷ খবৰ অনুসৰি উমৰ হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰে আৰু হৃদস্পন্দন বন্ধ হৈ পৰে ৷
আহমদ শ্বাহে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে যে, তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ উমৰ আৰু নাই (Ahmad Shah Brother Passes Away) ৷ তেওঁ প্ৰাৰ্থনাৰ আহ্বান জনাই এই কঠিন সময়ত পৰিয়ালটোক স্মৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷
স্পষ্টভাৱে ইমান কম বয়সতে হৃদৰোগ বা হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ কথা শুনি বহুতৰ বাবে আচৰিত হয়, কিন্তু চিকিৎসাৰ প্ৰতিবেদনে ইংগিত দিয়ে যে এই বিপদ (Cardiac Arrest In Children) এতিয়া কেৱল বৃদ্ধসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই; যুৱক-যুৱতী আৰু শিশুসকলো ইয়াৰ বলি হৈছে ৷
কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট মানে কি ?
সাধাৰণতে হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হোৱা বুলি কোৱা হয় ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ পেশীৰ ধপধপনি হঠাৎ বন্ধ হৈ যায় ৷ এনে হ’লে তেজৰ সোঁত বন্ধ হৈ যায়, যাৰ ফলত ব্যক্তিজন অচেতন হৈ পৰে ৷ যদিহে তৎক্ষণাত চিকিৎসাৰ সহায় নাপায় তেন্তে মিনিটৰ ভিতৰতে মৃত্যু হ’ব পাৰে ৷
হাৰ্ট এটেক আৰু কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টৰ মাজৰ পাৰ্থক্য
- বহুতে হাৰ্ট এটেক আৰু কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টক একেটা কথা বুলি ভুল কৰে, কিন্তু ই দুটা বেলেগ বেলেগ অৱস্থা:
- হৃদযন্ত্ৰৰ ধমনীত বন্ধ হৈ তেজৰ সোঁত বন্ধ হৈ গ’লে হাৰ্ট এটেক হয় ৷
- কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টত হৃদস্পন্দন একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় ৷ এইটো প্ৰায়ে হঠাতে আৰু কোনো সতৰ্কবাণী নোহোৱাকৈ হয় ৷
কম বয়সতে কিয় হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হ’বলৈ ধৰিছে ?
কম বয়সতে হাৰ্ট এটেকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ মূলত: আমাৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভ্যাস ৷
- খাদ্যাভ্যাস বেয়া: জাংক ফুড, প্ৰচেছড ফুড, আৰু অধিক চেনি গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত কলেষ্টেৰল আৰু চৰ্বি বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ ধমনীবোৰ বন্ধ হৈ পৰে ৷
- বৰ্ধিত মানসিক চাপ: আজিৰ দ্ৰুতগতিত চলি থকা জীৱনত মানসিক চাপ এটা সাধাৰণ সমস্যা হৈ পৰিছে ৷ অহৰহ মানসিক চাপে শৰীৰত কৰ্টিছলৰ দৰে মানসিক চাপৰ হৰম’ন বৃদ্ধি কৰে, যিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ৷
- শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ অভাৱ: কম্পিউটাৰ আৰু মোবাইল ফোনত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকিলে শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কমি যায় ৷ ব্যায়ামৰ অভাৱত মেদবহুলতা বৃদ্ধি পায় আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত চাপ পৰে ৷
- নিদ্ৰাৰ অভাৱ: পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিদ্ৰাৰ নোপোৱাটোও হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷ নিদ্ৰাৰ অভাৱত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হ’ব পাৰে ৷
- ধূমপান আৰু মদ্যপান: ধূমপান আৰু মদ্যপানে হৃদযন্ত্ৰৰ ধমনী সংকুচিত কৰি ৰক্ত সঞ্চালনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় আৰু হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
- জিনীয় কাৰক: আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা যদি হৃদৰোগ হয় তেন্তে আপুনিও বিপদত পৰিব পাৰে ৷
এই লক্ষণসমূহ আওকাণ নকৰিব
যদি আপুনি বা আপোনাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া কোনো ব্যক্তিয়ে এই লক্ষণসমূহ অনুভৱ কৰে, তেন্তে লগে লগে চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক:
- বুকুৰ বিষ বা অস্বস্তি: বুকুৰ মাজভাগ বা বাওঁফালে গধুৰতা, চাপ বা বিষ অনুভৱ কৰা ৷
- উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা: পৰিশ্ৰম নকৰাকৈও উশাহ-নিশাহ চুটি হোৱা ৷
- শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশ বিষ: ডিঙি, চোলা, পিঠি বা বাওঁহাতত বিষ ৷
- ঘাম ওলোৱা, মূৰ ঘূৰণি, বা বমি: হঠাৎ অত্যধিক ঘাম ওলোৱা বা দুৰ্বল অনুভৱ কৰা ৷
- পালচ নিমিলা
- হৃদস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হোৱা
- উশাহ লোৱাত অসুবিধা
- দ্ৰুত হৃদস্পন্দন
- পেটৰ বিষ
- অজ্ঞান হোৱাৰ পূৰ্বে কিছুমান লোকে বুকুৰ বিষ, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা অনুভৱ কৰে, বমি বা দ্ৰুত হৃদস্পন্দন আদি লক্ষণো অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে কোনো সতৰ্কবাণী লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৷
হৃদযন্ত্ৰ কেনেকৈ সুস্থ কৰি ৰাখিব ?
কম বয়সতে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা কম কৰিবলৈ আপুনি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মনত ৰাখিব লাগিব-
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য: খাদ্যত ফল-মূল, শাক-পাচলি, গোটা শস্য আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ জাংক ফুড আৰু অত্যধিক মিঠাইৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷
- নিয়মিত ব্যায়াম: দৈনিক কমেও ৩০ মিনিট খোজ কঢ়া, চাইকেল চলোৱা বা আন যিকোনো ব্যায়াম কৰা ৷
- মানসিক চাপ পৰিচালনা কৰক: যোগাসন, ধ্যান বা গভীৰ উশাহ-নিশাহৰ ব্যায়াম কৰক, আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনি লওক ৷
- নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা: যদি আপোনাৰ পাৰিবাৰিক হৃদৰোগৰ ইতিহাস আছে, তেন্তে চিকিৎসকৰ সৈতে নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক ৷
ওমৰ শ্বাহৰ আকস্মিক বিয়োগে আমাক উপলব্ধি কৰাইছে যে হৃদৰোগ এতিয়া বয়সৰ সীমাবদ্ধ নহয় ৷ যদি আমি সময়মতে নিজৰ সন্তান আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিওঁ তেন্তে বহুতৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰি ৷
