কৰ্কট ৰোগত হাৰ মানিলে পবিত্ৰ ৰিষ্টাৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়া মাৰাথে, আপুনিও আওকাণ নকৰিব এই লক্ষণসমূহ... - PRIYA MARATHE DEATH

দেওবাৰে পুৱা কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত পৰাস্ত হৈ অৱশেষত মৃত্যুক সাৱটি লয় পবিত্ৰ ৰিষ্টাৰ জৰিয়তে খ্যাতি লাভ কৰা প্ৰিয়া মাৰাথে-

PRIYA MARATHE DEATH
কৰ্কট ৰোগত হাৰ মানিলে পবিত্ৰ ৰিষ্টাৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়া মাৰাথে, আপুনিও আওকাণ নকৰিব এই লক্ষণসমূহ... (INSTAGRAM)
Published : September 1, 2025 at 10:42 AM IST

পবিত্ৰ ৰিষ্টা নামৰ টিভি ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে খ্যাতি লাভ কৰা প্ৰিয়া মাৰাথে আৰু আমাৰ মাজত নাই ৷ দেওবাৰে পুৱা কৰ্কট ৰোগৰ (Priya Marathe Death) যুঁজত পৰাস্ত হৈ অৱশেষত মৃত্যুক সাৱটি লয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । বিগত দুবছৰ ধৰি প্ৰিয়াই মাৰাত্মক কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল বুলি কোৱা হৈছে যদিও চিকিৎসাৰ পিছতো তেওঁৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটে আৰু ৩১ আগষ্টত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

বৰ্তমান অনিয়মিত জীৱনশৈলীৰ বাবে এই ৰোগ তেনেই সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ আমি কেৱল কেন্সাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ নাম শুনিয়েই ভয় খাওঁ, কিন্তু ভয় কৰাতকৈ আমি যদি ইয়াক লৈ সতৰ্ক হও তেন্তে এই ৰোগৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰো তাৰ বাবে আগতিয়াকৈ সতৰ্ক হোৱা উচিত ।

এই ৰোগ যিমানেই সোনকালে ধৰা পৰে সিমানেই চিকিৎসা সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি । কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক কিছুমান লক্ষণৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিলে আমি এই ৰোগক পৰাস্ত কৰিব পাৰো । কিন্তু এই চিনবোৰ ইমানেই সৰু যেন লাগে যে মানুহে ইয়াক প্ৰায়ে আওকাণ কৰে, যিটো পিছলৈ মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । কেন্সাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ কি কি জানো আহক-

অধিক ভাগৰ লগা আৰু অহৰহ ক্লান্তি

স্বাভাৱিক ক্লান্তি জিৰণি বা টোপনিৰ দ্বাৰা দূৰ হয় । কিন্তু যদি আপুনি কোনো বিশেষ কষ্ট নকৰাকৈ অনবৰতে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰি থাকে, জিৰণি লোৱাৰ পিছতো ভাগৰ লাগে, তেন্তে ই এক চিন্তাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । তেজৰ কৰ্কট ৰোগ, বৃহদান্ত্ৰ বা পেটৰ কৰ্কট ৰোগত প্ৰায়ে শৰীৰত ৰক্তকণিকাৰ অভাৱত দেখা যায়, যাৰ বাবে শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশত অক্সিজেন সঠিকভাৱে যাব নোৱাৰে আৰু অনবৰতে ভাগৰুৱা অনুভৱ হয় ।

শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত প্ৰদাহ বা গোট বন্ধা

শৰীৰৰ যিকোনো অংশত বিশেষকৈ স্তন, ডিম্বাশয়, ডিঙি, কাষলতি বা উৰুত নতুনকৈ গোট বা ফুলা দেখা দিয়াটোৱেই কেন্সাৰৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ সতৰ্কবাণী । যদি এই গোটটো সময়ৰ লগে লগে বাঢ়িছে, কঠিন হয় বা স্পৰ্শ কৰিলে লৰচৰ নকৰে, তেন্তে আপুনি ইয়াক তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰা পৰীক্ষা কৰাব লাগে । অৱশ্যে প্ৰত্যেক গাঁঠিয়েই কেন্সাৰ নহয় যদিও সাৱধান হোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

পুনৰাবৃত্তিমূলক জ্বৰ বা সংক্ৰমণ

যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ সঘনাই জ্বৰ হয় বা সহজে সংক্ৰমিত হয়, তেন্তে ই আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱাৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমাৰ দৰে কৰ্কট ৰোগে শৰীৰৰ ইমিউন কোষত প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ বাবে শৰীৰে ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব নোৱাৰে ।

দীৰ্ঘদিনীয়া বিষ

শৰীৰৰ যিকোনো অংশত তিনি-চাৰি সপ্তাহতকৈ অধিক সময় ধৰি থকা বিষ, যিটো সাধাৰণ বিষনাশক ঔষধেও উপশম নাপায়, সেয়া কেন্সাৰৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, স্থায়ী মূৰৰ বিষ মগজুৰ টিউমাৰৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে, কঁকালৰ বিষ কলন বা ডিম্বাশয়ৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে আৰু বুকুৰ বিষ হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ।

কোনো কষ্ট নকৰাকৈ ওজন কম হোৱা

যদি আপুনি ডায়েটিং বা ব্যায়াম নকৰাকৈ ৪-৫ কিলোগ্ৰাম ওজন কমিছে, তেন্তে ই যথেষ্ট বিপদজনক । এয়া প্ৰায়ে কেন্সাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ । কৰ্কট কোষে শৰীৰৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ বাবে ওজন দ্ৰুতগতিত কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

কিহৰ ফলত কেন্সাৰ হয় ?

চিকিৎসক ঋষি গুপ্তাই কৈছে যে শৰীৰৰ যিকোনো অংশত উপস্থিত কোষবোৰ অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কেন্সাৰ হয় । তাৰ মাজতে অনেক কাৰণ আছে । মদ্যপান, ধূমপান, অত্যধিক ময়দা সেৱন আৰু বহু ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰোগ জিনীয়ভাৱে দেখা দিয়ে । চিন্তনীয় কথাটো হ’ল ভাৰতত কৰ্কট ৰোগীৰ অধিকাংশই শেষ পৰ্যায়ত পোৱা যায় । কাৰণ হ’ল মানুহে ইয়াৰ লক্ষণবোৰক আওকাণ কৰে ।

কোনবিধ কৰ্কট ৰোগত ভুগিছিল প্ৰিয়াই ?

যদিও প্ৰতিবেদনত তেওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰকাৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, তথাপিও কেন্সাৰৰ কিছুমান সাধাৰণ লক্ষণৰ ওপৰত চকু ৰখাটো সদায় গুৰুত্বপূৰ্ ণ। প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ কেন্সাৰৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছিল, তাৰ পিছত হঠাৎ কৰ্কট ৰোগে তেওঁক আগুৰি ধৰে । তেওঁৰ শৰীৰত কৰ্কট ৰোগ বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু চিকিৎসাৰ পিছতো তেওঁৰ শৰীৰে সঁহাৰি দিয়া বন্ধ কৰি দিয়াত তেওঁ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয় ।

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

