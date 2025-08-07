বহু সময়ত পেটত হৈ থকা সাধাৰণ বিষ আমি আওকান কৰো ৷ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ নাভিৰ চাৰিওকাষে হোৱা বিষ সাধাৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে সকলো সময়তে ই সাধাৰণ নহয় ৷ ই কোনো গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ কেৱল গেছ বা হজমৰ লগত জড়িত সমস্যা বুলি ইয়াক আওকান কৰা ঠিক নহয় ৷ যদি বাৰে বাৰে এই বিষ হৈ থাকে তেন্তে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
যেতিয়া পেটৰ মাজভাগত, নাভিৰ ওচৰত বিষ স্থায়ী হৈ ৰয় বা অবিৰতভাৱে হৈ থাতে তেন্তে সেয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সংকেত হ’ব পাৰে ৷ এই ধৰণৰ বিষ কেতিয়াবা কেইমিনিটমান থাকে আৰু তাৰ পিছত নাইকিয়া হয় ৷ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই ঘন্টা বা দিন ধৰি থাকিব পাৰে ৷ কেতিয়াবা এই বিষ সামান্য হয় আৰু কেতিয়াবা তীব্ৰ হয় ৷ কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, যেতিয়া এই বিষ বাৰে বাৰে হয় আৰু ঠিক নহয় ই কি ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷
নাভিৰ চাৰিওফালে বিষৰ সম্ভাৱ্য কাৰণ
গেছ আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যাঃ ইয়াৰ সাধাৰণ কাৰণ হ’ল- গেছ বা বদহজম ৷ কিন্তু গেছৰ বিষ বেছিভাগেই খোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছত হয় আৰু লাহে লাহে নাইকীয়া হৈ যায় ৷ যদি বিষটো ইয়াতকৈ বেছি দিন থাকে বা দৈনিক হয়, তেন্তে কথাটো আন কিবা হ’ব পাৰে ৷
এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছ: মহিলাসকলৰ নাভিৰ ওচৰত বিষ হোৱাৰ আন এটা কাৰণ এণ্ডোমেট্ৰিয়াছিছও হ’ব পাৰে ৷ এই অৱস্থাত জৰায়ুৰ ভিতৰৰ আৱৰণৰ দৰে কোষবোৰ শৰীৰৰ আন অংশত বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ কেতিয়াবা এই কোষবোৰ অন্ত্ৰ বা পেটৰ বেৰত উপনীত হয়, যাৰ ফলত নাভিৰ ওচৰত বিষ হয় ৷ পিৰিয়ডৰ সময়ত এই বিষ বেছিকৈ বাঢ়িব পাৰে ৷
ডিম্বাশয়ৰ লগত জড়িত সমস্যা: ডিম্বাশয়ত চিষ্ট বা যিকোনো ধৰণৰ ফুলা থাকিলেও এই বিষ হব পাৰে ৷ চিষ্টৰ সমস্যা হ’লে নাভিৰ এফালে বিষ হয় ৷ বিষৰ লগতে যদি ভাগৰুৱা, দুৰ্বল অনুভৱ হয় তেন্তে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ ৷
পেলভিক প্ৰদাহজনিত ৰোগ: জৰায়ু, ফেল’পিয়ান টিউব বা ডিম্বাশয়লৈ সংক্ৰমণ বিয়পিলে নাভিৰ চাৰিওফালে বিষ হয় ৷ ইয়াৰ লগতে জ্বৰ, স্ৰাৱ, দুৰ্বলতা আদি হব পাৰে ৷
নাভিৰ ওচৰত ফুলা: যদি নাভিৰ ওচৰত ফুলি যায় তেন্তে ই হাৰ্নিয়াৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ যেতিয়া অন্ত্ৰত কোনো সমস্যা হয় তেতিয়া এনে হয় ৷
বিশেষজ্ঞই কি কয় ?
নাভিৰ চাৰিওফালে হৈ থকা বিষ সকলো সময়তে সাধাৰণ নহ’ব পাৰে ৷ যদি এই বিষ বাৰে বাৰে হৈ থাকে ই গুৰুতৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বহু সময়ত মহিলাসকলে ইয়াক ঋতুস্ৰাৱৰ বিষ বুলি ভাবি আওকাণ কৰে, আনহাতে ই কোনো গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ গতিকে এনে সমস্যা দেখা দিলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা দৰকাৰ ৷
