বমি-ডায়েৰিয়া হ’লে কিয় ORS খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় জানেনে ?

বমি-ডায়েৰিয়া হ’লে কিয় ORS খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় জানেনে ?
বহু সময়ত মানুহৰ মনত এই প্ৰশ্নটো আহে যে, যদি বমি আৰু ডায়েৰিয়া হয়, তেন্তে ORSৰ লগত কোনো ঔষধ খাব পাৰিনে ?
Published : September 22, 2025 at 12:33 PM IST
বহুতে ORS অৰ্থাৎ Oral Rehydration Solution খায় ৷ ই শৰীৰক ডিহাইড্ৰেচনৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে শৰীৰক পুনৰ হাইড্ৰেট কৰাত সহায় কৰে ৷ ORS হৈছে নিমখ, চেনি আৰু ইলেক্ট্ৰলাইটৰ মিশ্ৰণ, যিয়ে শৰীৰক পুনৰ হাইড্ৰেট কৰে ৷ কিন্তু বহু সময়ত মানুহৰ মনত এই প্ৰশ্নটো আহে যে, যদি বমি আৰু ডায়েৰিয়া হয়, তেন্তে ORS ৰ লগত কোনো ঔষধ খাব পাৰিনে? ORS ৰ লগত ঔষধ খাব লাগে নে কেৱল ORS য়েই যথেষ্ট ?
ORSৰ কিয় ব্যৱহাৰ হয় ?
সঘনাই ডায়েৰিয়া বা বমি হ’লে শৰীৰত কেৱল পানীৰ অভাৱেই নহয়, নিমখ আৰু খনিজ পদাৰ্থৰো অভাৱ হয় ৷ শৰীৰত নিমখ আৰু চুগাৰৰ অভাৱৰ বাবে মূৰ ঘূৰোৱা, দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ ORS ত নিমখ, চুগাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰলাইটৰ সঠিক ভাৰসাম্য থাকে যিয়ে শৰীৰক শক্তি প্ৰদান কৰে ৷
ORSৰ সৈতে ঔষধ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নেকি ?
এপ’ল’ হাস্পতালৰ ডাঃ বৰুণ বংশালে কয় যে, সাধাৰণ ডায়েৰিয়া বা মৃদু বমি হ’লে কেৱল অ’ আৰ এছৰ দ্বাৰা এই অৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ৷ বেছিভাগ মানুহেই কোনো ঔষধ নোহোৱাকৈয়ে সুস্থ হৈ উঠে ৷ কিন্তু যদি ডায়েৰিয়া অবিৰত হৈ থাকে, পেটৰ বিষ থাকে, ডায়েৰিয়াৰ লগত তেজ ওলাই, তেন্তে কেৱল ORS য়ে কাম নকৰে ৷ এনে অৱস্থাত তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে চিকিৎসকে দিয়া পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
কেনেধৰণৰ ঔষধ দিব পাৰে ?
- ডায়েৰিয়াত প্ৰতিবাৰেই এন্টিবায়টিক দিয়া নহয় ৷ বেক্টেৰিয়াৰ বাবে সংক্ৰমণ হ’লেহে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে ৷
- প্ৰ’বায়’টিক, এই ঔষধে অন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাত আৰু ভাল বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ৷ প্ৰায়ে চিকিৎসকে ORS ৰ লগতে এইবোৰ দিয়ে ৷
- আন ঔষধ যেনে বমি প্ৰতিৰোধী ঔষধ বা জ্বৰৰ ঔষধ ৷ এইবোৰো চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰিপচন দিলেহে খাব লাগে ৷
কেতিয়া কেৱল ORS খাব পাৰে ?
যেতিয়া অৱস্থাটো বেছি বেয়া নহয়, ডায়েৰিয়া মৃদু হয়, শৰীৰত পানীৰ অভাৱ ইমান নহয় যে ব্যক্তিজনে অজ্ঞান হোৱাৰ দৰে লক্ষণ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া কেৱল ORS খাব পাৰে ৷ ইয়াৰ লগত লঘু সাধাৰণ খাদ্যও খাব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত ORS নিৰাপদ আৰু সোনকালে কাম কৰে ৷
ORS কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
- ORS ৰ পেকেটত দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক ৷
- ORS ৰ দ্ৰৱ বনোৱাৰ আগতে চাবোনেৰে হাত ভালদৰে ধুব লাগে ৷
- ORS দ্ৰৱত চেনি পৃথকে পৃথকে দিব নালাগে ৷
- সদায় সিজোৱা আৰু তাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীত ORS মিহলাই লওক ৷
- ORS দ্ৰৱত কেৱল পানীহে দিব লাগে, কোনো ধৰণৰ ৰস, শীতল পানীয় আদি দিব নালাগে ৷
- ২৪ ঘন্টাতকৈ বেছি সময় সংৰক্ষণ নকৰিব ৷
অৰেল ৰিহাইড্ৰেচন ছলিউচন (ORS) হৈছে পানীলগা প্ৰতিৰোধৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ আৰু সহজ উপায় । মৃদু ডায়েৰিয়া বা বমিৰ বাবে কেৱল ORS গ্ৰহণ কৰাটোৱেই যথেষ্ট, আৰু ঔষধৰ প্ৰয়োজনো নহয় । কিন্তু যদি লক্ষণবোৰ গুৰুতৰ হয়—যেনে স্থায়ী ডায়েৰিয়া, তেজ ওলোৱা মল, উচ্চ জ্বৰ, বা পেটৰ তীব্ৰ বিষ—তেন্তে কেৱল অ’ আৰ এছ যথেষ্ট নহয়, আৰু তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে । মনত ৰাখিব, ORS সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে শৰীৰৰ শক্তি, নিমখ আৰু তৰল পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব পাৰি আৰু গুৰুতৰ জটিলতা ৰোধ কৰিব পাৰি ৷
উৎস
https://ors.od.nih.gov/Pages/home.aspx
