ধূমপানৰ লগতে পাণ, গুটখা, জৰ্দা আদিয়ে হৈছে সাধাৰণতে সহজে উপলব্ধ ধঁপাত ৷ দিনক দিনে ইয়াৰ আসক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় গৈ আছে ৷ আসক্তসকলৰ মাজৰ বেছি সংখ্যাকে হৈছে নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতী ৷ ধঁপাত দুই ধৰণৰ - এবিধ ধূমপান আৰু আনবিধ চোবাই খোৱা ৷ ধূমপান অথবা গুটখা যিয়ে নহওঁক কিয় এইবোৰ সেৱন কৰা মানেই বিপদ ৷ চাধা আদিতো ধঁপাত পোৱা যায় ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি কোনো লোকে ধঁপাত সেৱন কৰে তেতিয়া মুখৰ ভিতৰত বেছিকৈ ক্ষতি হয় ৷ কৰ্কট ৰোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ৷
চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি,' গুটখা, তামোল, চাধা আদি খোৱাৰ ফলত একেদিনাই কৰ্কট নহয় ৷ কিন্তু দৈনিক এই সমূহ গ্ৰহণৰ ফলত কিছুমান সময়ৰ লগে লগে কিছুমান লক্ষণে দেখা দিব ৷ যেনে মুখৰ ঘাঁ হোৱা ৷ মুখত ঘাঁ হলে সোনকালে নুশুকাব, ঘাঁ হোৱা অংশটো বগা বা ৰঙা পৰিব, খাদ্য খালেই মুখৰ ভিতৰত জ্বলা-পোৰা অনুভৱ কৰিব আৰু লাহে লাহে মুখ মেলোতে অসুবিধা অনুভৱ কৰিব ৷ যাক অ'ৰেল ছাবমিউকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ বুলি কোৱা হয় ৷যদিহে সময়মতে চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে কৰ্কটৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ ভাৰতত গড় হিচাপত প্ৰতি 6 শতাংশ লোকে এই সমস্যাত আক্ৰান্ত ৷ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যদি ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে পিছলৈ জটিল আশংকা থাকে ৷
ধূম্ৰপায়ীসকলৰ ছাবমিউকোছেল ফাইব্ৰ'ছিছ হোৱাৰ আশংকা বেছি নেকি ?
এটা চিগাৰেট সেৱন কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সাত মিনিট আয়ুস হ্রাস পায় ৷এই হিচাপত যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে নিতৌ এপেকেট চিগাৰেট সেৱন কৰে তেতিয়াহ'লে এঘণ্টা আয়ুস কমিব ৷ তেওঁৰ স্বাভাৱিক আয়ুসতকৈ ১৫ বছৰ আগতে মৃত্যু হ'ব ৷ এটি চিগাৰেট জ্বলোৱাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত কম-বেছি পৰিমাণে ৪,৫০০ ধৰণৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অধিকাংশ পদার্থই হ’ল ‘কাৰ্ছিনোজেন' ৷
ধূমপায়ীসকলৰ ছাবমিউকোছেল ফাইব্ৰ'ছিছ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়, ধূমপায়ীৰ জিভাত বগা বগা দাগ পৰাটোৱে এই ৰোগৰ অন্যতম লক্ষণ ৷ কিছুমানৰ জিভাত ঘা হয় আৰু এনে ঘা সাধাৰণভাৱে চিকিৎসা কৰিলে উপশম নহয় ৷
চুইংগাম বা ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেট কিমান উপকাৰী ?
বহুলোকে ধঁপাতৰ সেৱন কম কৰিবলৈ চুইংগাম বা ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ৷ চুইংগামে স্বাস্থ্যৰ বহুবেছি ক্ষতি সাধন নকৰে ৷ ই নিকটিন লাহে লাহে ৰিলিজ কৰে ৷ চুইংগামৰ দ্বাৰা বহুতে এইসমূহ বদঅভ্যাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাও দেখা যায় ৷ সমান্তৰাল ভাৱে ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেটো বহুতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ৷ ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেটো সেৱনে শৰীৰত কম পৰিমাণে ক্ষতি কৰে যদিও ইয়াক সাধাৰণ বুলি কব নোৱাৰি ৷
মৌখিক চাবম্যুকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ (OSMF) হৈছে প্ৰধানকৈ সুমথিৰা, ধঁপাত, গুটখা আদি পদাৰ্থ সেৱনৰ ফলত হোৱা এক গুৰুতৰ আৰু প্ৰগতিশীল মুখৰ ৰোগ ৷ ইয়াৰ লক্ষণসমূহ হ’ল- মুখখন ক্ৰমান্বয়ে সংকুচিত হোৱা, বিৰক্তি, জঠৰতা, কথা কোৱা আৰু খোৱাত অসুবিধা হোৱা ৷ চ্যুইংগাম বা ই-চিগাৰেটৰ দৰে আধুনিক বিকল্প এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ বা চিকিৎসাত ফলপ্ৰসূ নহয়, বৰঞ্চ ই কেৱল বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সমস্যাটো আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ৷ গতিকে এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আটাইতকৈ নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায় হ’ল – ধঁপাত আৰু সুমথিৰাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিৰত থকা, নিয়মীয়াকৈ দাঁতৰ পৰীক্ষা আৰু সময়মতে চিকিৎসা কৰা ৷ এই সচেতনতা আৰু অনুশাসনে আমাক এই বিপজ্জনক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে ৷
