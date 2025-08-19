ETV Bharat / health

ধূমপানৰ, গুটখা আদিৰ প্ৰতি আসক্ত নেকি ? তেন্তে সাৱধান হওক, আপোনাৰো হ'ব পাৰে এইসমূহ ৰোগ! - ORAL SUBMUCOUS FIBROSIS

অ'ৰেল ছাবমিউকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ কি, ইয়াৰ লক্ষণ সমূহ কি কি, চুইংগাম বা ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেট কিমান উপকাৰী, এই সন্দৰ্ভত জনালে চিকিৎসক হিমাজিত বৰ্মনে

ORAL SUBMUCOUS FIBROSIS
ধূমপানৰ, গুটখা আদিৰ প্ৰতি আসক্ত নেকি ? তেন্তে সাৱধান হওক, আপোনাৰো হ'ব পাৰে এইসমূহ ৰোগ! (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025 at 5:04 PM IST

ধূমপানৰ লগতে পাণ, গুটখা, জৰ্দা আদিয়ে হৈছে সাধাৰণতে সহজে উপলব্ধ ধঁপাত ৷ দিনক দিনে ইয়াৰ আসক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় গৈ আছে ৷ আসক্তসকলৰ মাজৰ বেছি সংখ্যাকে হৈছে নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতী ৷ ধঁপাত দুই ধৰণৰ - এবিধ ধূমপান আৰু আনবিধ চোবাই খোৱা ৷ ধূমপান অথবা গুটখা যিয়ে নহওঁক কিয় এইবোৰ সেৱন কৰা মানেই বিপদ ৷ চাধা আদিতো ধঁপাত পোৱা যায় ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি কোনো লোকে ধঁপাত সেৱন কৰে তেতিয়া মুখৰ ভিতৰত বেছিকৈ ক্ষতি হয় ৷ কৰ্কট ৰোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ৷

চিকিৎসকে জনোৱা অনুসৰি,' গুটখা, তামোল, চাধা আদি খোৱাৰ ফলত একেদিনাই কৰ্কট নহয় ৷ কিন্তু দৈনিক এই সমূহ গ্ৰহণৰ ফলত কিছুমান সময়ৰ লগে লগে কিছুমান লক্ষণে দেখা দিব ৷ যেনে মুখৰ ঘাঁ হোৱা ৷ মুখত ঘাঁ হলে সোনকালে নুশুকাব, ঘাঁ হোৱা অংশটো বগা বা ৰঙা পৰিব, খাদ্য খালেই মুখৰ ভিতৰত জ্বলা-পোৰা অনুভৱ কৰিব আৰু লাহে লাহে মুখ মেলোতে অসুবিধা অনুভৱ কৰিব ৷ যাক অ'ৰেল ছাবমিউকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ বুলি কোৱা হয় ৷যদিহে সময়মতে চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে কৰ্কটৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ ভাৰতত গড় হিচাপত প্ৰতি 6 শতাংশ লোকে এই সমস্যাত আক্ৰান্ত ৷ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যদি ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা নহয় তেন্তে পিছলৈ জটিল আশংকা থাকে ৷

ORAL SUBMUCOUS FIBROSIS
ধূমপানৰ, গুটখা আদিৰ প্ৰতি আসক্ত নেকি ? তেন্তে সাৱধান হওক, আপোনাৰো হ'ব পাৰে এইসমূহ ৰোগ! (ETV Bharat Assam)

ধূম্ৰপায়ীসকলৰ ছাবমিউকোছেল ফাইব্ৰ'ছিছ হোৱাৰ আশংকা বেছি নেকি ?

এটা চিগাৰেট সেৱন কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সাত মিনিট আয়ুস হ্রাস পায় ৷এই হিচাপত যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে নিতৌ এপেকেট চিগাৰেট সেৱন কৰে তেতিয়াহ'লে এঘণ্টা আয়ুস কমিব ৷ তেওঁৰ স্বাভাৱিক আয়ুসতকৈ ১৫ বছৰ আগতে মৃত্যু হ'ব ৷ এটি চিগাৰেট জ্বলোৱাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত কম-বেছি পৰিমাণে ৪,৫০০ ধৰণৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অধিকাংশ পদার্থই হ’ল ‘কাৰ্ছিনোজেন' ৷

ধূমপায়ীসকলৰ ছাবমিউকোছেল ফাইব্ৰ'ছিছ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায়, ধূমপায়ীৰ জিভাত বগা বগা দাগ পৰাটোৱে এই ৰোগৰ অন্যতম লক্ষণ ৷ কিছুমানৰ জিভাত ঘা হয় আৰু এনে ঘা সাধাৰণভাৱে চিকিৎসা কৰিলে উপশম নহয় ৷

চুইংগাম বা ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেট কিমান উপকাৰী ?

বহুলোকে ধঁপাতৰ সেৱন কম কৰিবলৈ চুইংগাম বা ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেট ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ৷ চুইংগামে স্বাস্থ্যৰ বহুবেছি ক্ষতি সাধন নকৰে ৷ ই নিকটিন লাহে লাহে ৰিলিজ কৰে ৷ চুইংগামৰ দ্বাৰা বহুতে এইসমূহ বদঅভ্যাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাও দেখা যায় ৷ সমান্তৰাল ভাৱে ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেটো বহুতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ৷ ইলেকট্ৰনিক চিগাৰেটো সেৱনে শৰীৰত কম পৰিমাণে ক্ষতি কৰে যদিও ইয়াক সাধাৰণ বুলি কব নোৱাৰি ৷

মৌখিক চাবম্যুকাছ ফাইব্ৰ’ছিছ (OSMF) হৈছে প্ৰধানকৈ সুমথিৰা, ধঁপাত, গুটখা আদি পদাৰ্থ সেৱনৰ ফলত হোৱা এক গুৰুতৰ আৰু প্ৰগতিশীল মুখৰ ৰোগ ৷ ইয়াৰ লক্ষণসমূহ হ’ল- মুখখন ক্ৰমান্বয়ে সংকুচিত হোৱা, বিৰক্তি, জঠৰতা, কথা কোৱা আৰু খোৱাত অসুবিধা হোৱা ৷ চ্যুইংগাম বা ই-চিগাৰেটৰ দৰে আধুনিক বিকল্প এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ বা চিকিৎসাত ফলপ্ৰসূ নহয়, বৰঞ্চ ই কেৱল বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সমস্যাটো আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ৷ গতিকে এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আটাইতকৈ নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায় হ’ল – ধঁপাত আৰু সুমথিৰাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিৰত থকা, নিয়মীয়াকৈ দাঁতৰ পৰীক্ষা আৰু সময়মতে চিকিৎসা কৰা ৷ এই সচেতনতা আৰু অনুশাসনে আমাক এই বিপজ্জনক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে ৷

