মানসিক চাপ বৃদ্ধি-হতাশাত ভুগিছে নেকি ? এইমছৰ এই বিশেষ এপে কৰিব সহায়

মানসিক চাপ বৃদ্ধি-হতাশাত ভুগিছে নেকি ? এইমছৰ এই বিশেষ এপে কৰিব সহায়
বৰ্তমান সময়ত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হতাশা বা মানসিক স্বাস্থ্যৰ সৈতে যুঁজিছে, সেয়ে এইমছ, দিল্লীয়ে হতাশা আৰু আত্মহত্যাৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে মুকলি কৰিলে এই বিশেষ এপ-
Published : September 12, 2025 at 1:35 PM IST
নিজকে নিঃশেষ কৰাৰ চিন্তাৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে এইমছে মুকলি কৰিছে এআই ভিত্তিক এপ ৷ দিল্লীৰ এইমছৰ মনোৰোগ বিভাগৰ অধ্যাপক ডাঃ নন্দ কুমাৰে কয় যে, চৰম পন্থাৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰিবলৈ NEVER ALONE এপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত হতাশাৰ ক্ষেত্ৰ হ্ৰাস কৰা আৰু নিজকে নিঃশেষ কৰাৰ চিন্তা ৰোধ কৰা ৷ ভাৰতত এন চি আৰ বিৰ তথ্য অনুসৰি ১,৭০,৯২৪ (২০২২ চনত চৰম পন্থা লৈ এক লাখ সত্তৰ হাজাৰতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, যিটো ৫৬ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হাৰ) ৷
ভাৰতত এনে ঘটনা হ্ৰাস কৰিবলৈ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ ই ২৪×৭ কাম কৰা এপ ৷ ই ৱেব ভিত্তিক আৰু হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ৷ এইমছ দিল্লীৰ উপৰিও এইমছ ভুৱনেশ্বৰ আৰু ইনষ্টিটিউট অৱ হিউমেন বিহেভিয়াৰ এণ্ড এলাইড ছায়েন্স (আই এইচ বি এ এছ) শ্বাহদাৰাত অধ্যাপক আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় ৷
প্ৰতি ৪৫ ছেকেণ্ডত এজনকৈ মৃত্যু
ডব্লিউ এইচ অ’ৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ৭ লাখ ২৭ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ প্ৰতিদিনে ১৯২৫ টা এনে ঘটনা হৈছে ৷ এই চৰমপন্থাৰ প্ৰায় (৭৩%) কম আয় আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশ (এল এম আই চি)ত সংঘটিত হৈছিল ৷ ২০২২ চনত ১৮-৩০ বছৰ বয়সৰ যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ চৰম পন্থাৰ সংখ্যা আছিল সৰ্বাধিক ৩৫% ৷ ইয়াৰ পিছতে ৩০ৰ পৰা ৪৫ বছৰ বয়সৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে চৰম পন্থাৰ ৩২% আছে ৷
মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা
ডাঃ কুমাৰে কয় যে, চৰম পন্থা প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত জনস্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিভংগীৰ বাবে আত্মহত্যা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বিষয়ে আমাৰ চিন্তাধাৰাত এটা পেৰাডাইম শ্বিফ্টৰ প্ৰয়োজন ৷ “মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি থকা ৭০-৮০ শতাংশ লোকে চিকিৎসা বিচৰা নাই বুলি সকলোৱে জনা কথা ৷ চিকিৎসাৰ ব্যৱধানৰ এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ হৈছে সজাগতা আৰু কলংকৰ অভাৱ ৷ মানসিক স্বাস্থ্যৰ পেছাদাৰীসকলৰ উপলব্ধতাৰ উপৰিও সজাগতা আৰু কলংকো নামভৰ্তি নকৰাৰ উল্লেখযোগ্য কাৰণ ৷ এই কথা স্পষ্ট হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত য’ত নিজকে নিঃশেষ কৰাৰ চিন্তাৰ পৰা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু মনোবিজ্ঞানী উপলব্ধ ৷
এপটো এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰক
এপটো খুলিলে প্ৰথমে এটা স্ক্যানাৰ দেখা পাব ৷ ইয়াক স্কেন কৰাৰ লগে লগে আপুনি পোনে পোনে হোৱাটছএপত উপস্থিত হ’ব ৷ তাত Never ALONE নামৰ এটা হোৱাটছএপ আড্ডা খোল খাব ৷ তাত HI লিখি নিজৰ নাম, বয়স আৰু অন্যান্য সবিশেষ দিব লাগিব ৷ ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভাষাত লিখি আপোনাৰ সমস্যাটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ৷ সমস্যাটোৰ সৈতে জড়িত কিছুমান সহজ প্ৰশ্ন সোধা হ’ব ৷ এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰয়োজন আৰু সমস্যা অনুসৰি সঠিক চিকিৎসকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা হ’ব ৷ এই সেৱাৰ সৈতে জড়িত চিকিৎসকসকলৰ ভিতৰত এইমছ দিল্লীৰ দৰে বৃহৎ চিকিৎসালয়ৰ পৰা IHBASলৈকে বিশেষজ্ঞসকলো আছে ৷ প্ৰতিটো মানসিক সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত কোনে আপোনাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷
মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত নেভাৰ এল’ন এপটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক আত্মহত্যাৰ চিন্তা আৰু হতাশাৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰে ৷ এইমছ দিল্লীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই AI ভিত্তিক এপটোৱে কেৱল দুৰ্দশাগ্ৰস্ত যুৱক-যুৱতীসকলক তৎক্ষণাত সহায় আগবঢ়োৱাই নহয়, মানসিক স্বাস্থ্যৰ চাৰিওফালে সজাগতা বৃদ্ধি আৰু কলংক হ্ৰাস কৰিবলৈও চেষ্টা কৰে ৷ হোৱাটছএপৰ দৰে জনপ্ৰিয় প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ২৪×৭ উপলব্ধ এই সেৱাই সহায় বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যায়, কোনো ধৰণৰ সংকোচ বা ভয় নোহোৱাকৈ ৷ এনে প্ৰচেষ্টাই ভাৰতত উগ্ৰবাদ, হতাশা আৰু আত্মহত্যাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে সমাজত মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে ৷ এই পদক্ষেপ মানসিক স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ দিশত এক আকৰ্ষণীয় পদক্ষেপ ৷
ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ভাৰতীয় এপ যেনে-
Calm: এই এপে গাইড মেডিটেচন, টোপনিৰ কাহিনী, শব্দ পৰিস্থিতি, আৰু মাইণ্ডফুলনেছ ব্যায়ামৰ এক বিস্তৃত লাইব্ৰেৰী প্ৰদান কৰে ৷
Wysa - Everyday Mental Health: এটা এআই-চালিত চেটবট যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক চিবিটি আৰু ডিবিটিৰ দৰে প্ৰমাণভিত্তিক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি উদ্বেগ, মানসিক চাপ আৰু হতাশা পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে, আৰু প্ৰকৃত থেৰাপিষ্টৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ বিকল্পও প্ৰদান কৰে ৷
InnerHour: ব্যক্তিগতকৃত পৰিকল্পনা, থেৰাপিষ্ট-নিৰ্দেশিত কাৰ্যকলাপ, ডিজিটেল ডায়েৰী, আৰু আত্মসহায়ক পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰে ৷
YourDOST: ইংৰাজীৰ বাহিৰেও হিন্দী আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাত থেৰাপী আৰু সহায় আগবঢ়োৱা এটা মঞ্চ ৷
MANAS (Mental Health and Normalcy Augmentation System): C-DAC দ্বাৰা এটা চৰকাৰী সমৰ্থিত এপ যিয়ে সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে গাইড মেডিটেচন, মুড ট্ৰেকিং, আৰু অধিক মাধ্যমেৰে বয়স অনুসৰি পদ্ধতি আগবঢ়ায় ৷
Amaha: মানসিক স্বাস্থ্য পেছাদাৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ, আৰু অনলাইন থেৰাপী প্ৰদান কৰা এটা এপ ৷
