হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য, হজম শক্তি আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে চাহ খোৱাৰ সঠিক উপায় জানো আহক - NATIONAL TEA DAY 2025

গাখীৰৰ সমস্যা

গাখীৰ দিয়া চাহ বহু ভাৰতীয়ৰে প্ৰিয় । অধিকাংশ ভাৰতীয়ৰ ঘৰত এই চাহ বনোৱাৰ লগতে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে, লগতে যদি সেই চাহত ইলাচি দিয়া হয়, তেন্তে তাৰ সুৱাদেই বেলেগ হৈ পৰে ।

কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে, এই গাখীৰ দিয়া চাহ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক । ইউৰোপিয়ান হাৰ্ট জাৰ্নেল (২০০৭) ত প্ৰকাশিত একাধিক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে চাহত গাখীৰ যোগ কৰিলে ক'লা চাহৰ উপকাৰিতা নাইকীয়া হৈ পৰে ।

চাহ আমাৰ ভাৰতীয়ৰ বাবে এক আৱেগ

গৱেষকসকলে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে গাখীৰৰ প্ৰটিন চাহৰ কেটেচিনৰ সৈতে লগ হৈ ইয়াৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস কৰে, মূলতঃ প্ৰথম অৱস্থাত চাহত থকা কিছুমান বিশেষ পদাৰ্থ বিশেষকৈ আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যৌগবোৰকে নিষ্ক্ৰিয় কৰে । সাধাৰণ ইংৰাজীত: milk hijacks your tea's health benefits and runs off with them.

চেনি এবিধ নীৰৱ হত্যাকাৰী

গাখীৰ যদি স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী, তেন্তে চেনিক এক নীৰৱ হত্যাকাৰী বুলি ক'ব পাৰি । ভাৰতীয়সকলে একাপ চাহত প্ৰায়ে ২ৰ পৰা ৩ চামুচ চেনি খাই, যাক লৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

অতিৰিক্তভাৱে চেনি সেৱন কৰিলে ইনচুলিন প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, মেদবহুলতা, টাইপ ২ ডায়েবেটিছ, আনকি যকৃতৰ ৰোগতো আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও চাহৰ প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী প্ৰভাৱকো ই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।

আদা আৰু নেমু দিয়া চাহ খালে স্বাস্থ্য উন্নত হয়

ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰিটিছ জাৰ্নেল অৱ নিউট্ৰিচনৰ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে চেনিৰ সৈতে সেৱন কৰিলে গ্ৰীণ টীয়ে তেজৰ পৰা চেনি হ্ৰাস কৰা প্ৰভাৱ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় । গতিকে এক প্ৰকাৰে ক’ব পাৰে যে চেনিবিহীন চাহ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী ।

যদি আপোনাক মিঠাৰ প্ৰয়োজন হয় :

মৌ যোগ কৰক (চাহ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত) ষ্টেভিয়া বা প্ৰাকৃতিক ফলৰ ইনফিউজন(infusions) ব্যৱহাৰ কৰি চাওক বা কেৱল আপোনাৰ ৰুচিবোধক পুনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ক । বেছিভাগ মানুহেই ১০-১৪ দিনৰ ভিতৰত চেনি কমকৈ খোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰে

বয়লিং পইণ্ট (আমি কিয় ইয়াক অতিমাত্ৰা কৰো)

আমাৰ বেছিভাগেই কেনেকৈ চাহ বনাই সেই বিষয়ে কওঁ । ভাৰতীয় পদ্ধতি :

পানী অলপ কুহুমীয়াকৈ গৰম কৰি লয় । তাৰ পাছত চাহপাত দিয়ে । এই তৰল পদাৰ্থখিনিৰ ৰং সলনি নোহোৱালৈকে উতলিব দিয়ে । ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই পানীয়খিনিত গাখীৰ আৰু চেনি যোগ কৰে ।

দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অতিমাত্ৰা এই পানীয় উতলালে কেটেচিনবোৰ ধ্বংস হয় আৰু তিতা বৃদ্ধি পায় । ই স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক ।

গৱেষক আৰু পুষ্টিবিদসকলে দিয়ে পৰামৰ্শ মতে পদ্ধতিটো তলত উল্লেখ কৰা হ’ল :

পানী উতলাই জুইৰ পৰা নমাই দিব ক’লা চাহ ৩-৫ মিনিট, গ্ৰীণ টী ২-৩ মিনিট সোৱাদৰ বাবে নেমু, আদা বা দালচেনি যোগ কৰক - এই উপাদানসমূহে জৈৱ উপলব্ধতা বৃদ্ধি কৰে গাখীৰ এৰি দিয়ক বা কম কেচিনযুক্ত উদ্ভিদ ভিত্তিক গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি পাৰ্থক্যৰ সোৱাদ ল’ব । তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল আপোনাৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট শোষণ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় ।

চাহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে