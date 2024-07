ETV Bharat / health

২১ বছৰত গৰ্ভৱতী হৈছিল মীৰা ৰাজপুত, ৩৮ বছৰ বয়সত মাতৃ হ’ব দীপিকা পাডুকন, তেন্তে মাতৃ হোৱাৰ উপযুক্ত বয়স কি ? - Pregnancy Age

By ETV Bharat Assamese Team

শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন আৰু শ্বাহিদ কাপুৰৰ পত্নী মীৰা ৰাজপুতৰ মাতৃত্বৰ যাত্ৰাই যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে । মীৰা ৰাজপুতে ২১ বছৰ বয়সত মাতৃ হোৱাৰ বিপৰীতে দীপিকা পাডুকনে ৩৮ বছৰ বয়সত মাতৃ হ’বলৈ গৈ আছে । এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এটাই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে যে মাতৃ হোৱাৰ উপযুক্ত বয়স কিমান ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে, মাতৃ হোৱাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বয়স নাই । ২০ৰ পৰা ৪০ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে। হাংগেৰীৰ বুডাপেষ্টৰ চেমেলৱেইছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে যে সন্তান জন্ম দিয়াৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ বয়স ২৩ৰ পৰা ৩২ বছৰৰ ভিতৰত, কাৰণ সেই মাতৃৰ বয়সত কিছুমান জন্মগত বিসংগতিৰ সম্ভাৱনা খুব কম হয় । এই অধ্যয়ন BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশ পাইছে । ২৩ৰ পৰা ৩২ বছৰৰ ভিতৰৰ মহিলাৰ ডিম্বৰ গুণগত মান সৰ্বোত্তম আৰু গৰ্ভধাৰণৰ সম্ভাৱনাও বেছি থাকে ।

২৩ৰ পৰা ৩২ বছৰ বয়সত গৰ্ভধাৰণ কৰাটো কিয় জৰুৰী ?