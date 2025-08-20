ETV Bharat / health

খাদ্যক কেনেকৈ ঔষধলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি, এইক্ষেত্ৰত Mindful Eatingৰ ভূমিকা কি ?

খাদ্য হজম হোৱাত সহায় কৰিবলৈ আৰু খোৱাখিনিৰ জুতি ল’বলৈ লাহে লাহে আৰু জুতি লৈ খোৱাটো জৰুৰী ৷ এইক্ষেত্ৰত Mindful Eating কিদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে-

By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2025 at 5:05 PM IST

আপুনি জানেনে “আপুনি কেনেদৰে খায় সেয়া আপুনি কি খায় ইয়াৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ”– এই কথা আমি সকলোৱে শুনিছো ৷ কিন্তু ব্যস্ততাৰে ভৰা এই জীৱনত আমি প্ৰায়ে এই কথা পাহৰি যাওঁ ৷ খাদ্য এতিয়া কেৱল পেট পূৰ কৰাৰ এক মাধ্যম হৈ পৰিছে ৷ টিভি চাই, মোবাইল স্ক্ৰল কৰি বা অফিচৰ হুলস্থুলত খৰধৰকৈ খোৱাটো আমাৰ অভ্যাস হৈ পৰিছে ৷ ফলত আমি খাদ্যৰ সোৱাদ ল’ব নোৱাৰো আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পুষ্টিও লাভ কৰিব পৰা নাই ৷

খাদ্যৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে সেয়ে ইয়াক মনোযোগেৰে খোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ খাদ্য হজম হোৱাত সহায় কৰিবলৈ আৰু খোৱাখিনিৰ জুতি ল’বলৈ লাহে লাহে আৰু জুতি লৈ খোৱাটো জৰুৰী ৷

এই কাৰণেই আজিকালি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে Mindful Eatingৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ এই পদ্ধতিত আমি খোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সচেতনতা আৰু ধ্যান ৰাখোঁ ৷ মাইণ্ডফুল খাদ্যই খাদ্য খোৱাৰ অভিজ্ঞতা সলনি কৰাই নহয় ই খাদ্যক আমাৰ শৰীৰ আৰু মনৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ ঔষধ কৰি তোলে ৷

সজাগ মনেৰে খাদ্য খোৱা মানে কি ?

সজাগ মনেৰে খাদ্য খোৱা মানে খাদ্যৰ প্ৰতিটো গৰা সম্পূৰ্ণ ধ্যান দি আৰু মনোযোগেৰে খোৱা ৷ ই বৌদ্ধ ধ্যান পদ্ধতি (Mindfulness)ৰ সৈতে জড়িত, য’ত ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানৰ মুহূৰ্তত জীয়াবলৈ শিকে ৷

ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল-

  • লাহে লাহে খাদ্য খোৱা আৰু তাৰ সোৱাদ লোৱা ৷
  • প্ৰতিটো গৰাৰ গোন্ধ, সোৱাদ, টেক্সচাৰ আৰু ৰঙৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া ৷
  • ভোক আৰু তৃপ্তিৰ সংকেত চিনি পোৱা ৷
  • শৰীৰক কিমান খাবলৈ দিব লাগে সেই কথা বুজিবলৈ সময় দিয়া ৷

Mindful Eatingৰ গ্ৰহণ কৰাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

আজি মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, মানসিক চাপ আদি ৰোগবোৰ সাধাৰণ হৈ পৰিছে ৷ এই ৰোগবোৰৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ’ল অজানিতে অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱা বা ভুল সময়ত খাদ্য খোৱা ৷ মননশীল খাদ্যই আমাক এই সমস্যাবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সহায় কৰে ৷

লাভসমূহ

  • অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব: লাহে লাহে খাদ্য খোৱাটোৱে মগজুক পেট ভৰি পৰাৰ সংকেত দিয়ে ৷
  • হজম শক্তি উন্নত কৰে: আমি যেতিয়া আৰামত আৰু মন-মগজুৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰো তেতিয়া পাচনতন্ত্ৰই ভাল কাম কৰে ৷
  • ওজন নিয়ন্ত্ৰণ: মনযোগেৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খাদ্য নাখাওঁ, যাৰ ফলত ওজন ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হৈ থাকে ৷
  • মানসিক শান্তি: খাদ্যই কেৱল শৰীৰকে নহয়, মনকো সন্তুষ্ট কৰে ৷
  • খাদ্যৰ সোৱাদ উপভোগ কৰক: আমি যেতিয়া মন দি খাওঁ তেতিয়া প্ৰতিটো সোৱাদ গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰোঁ ৷

সজাগ মনেৰে খাদ্য খোৱা কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব ?

১/ লাহে লাহে খোৱা

এটা টুকুৰা কমেও ২০–৩০ বাৰ চোবাই খাব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত হজম শক্তি উন্নত হ’ব আৰু শৰীৰত পুষ্টি লা,ভ কৰিব ৷

২/ মোবাইল আৰু টিভিৰ পৰা আঁতৰি থাকক

খাদ্য খোৱাৰ সময়ত ফোন, টিভি বা লেপটপ ব্যৱহাৰ নকৰিব ৷ খাদ্য খোৱাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰক ৷

৩/ ভোক আৰু তৃপ্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে

সঁচাকৈয়ে ভোকত থাকিলেহে খাব ৷ আৰু পেট ভৰি পৰাৰ লগে লগে খোৱা বন্ধ কৰক ৷

৪/ সৰু প্লেট এখন ব্যৱহাৰ কৰক

ইয়াৰ ফলত আপুনি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিব ৷

৫/ খোৱাৰ আগতে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা

প্লেটত ৰখা খাদ্যখিনি আপোনাৰ ওচৰলৈ কিমান কষ্ট পাইছে সেয়া উপলব্ধি কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত খোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰু ভাল হয় ৷

৬/ প্ৰতিটো ৰুচি চিনাক্ত কৰক

নিমখীয়া, মিঠা, তিতা, টেঙা – প্ৰতিটো সোৱাদ অনুভৱ কৰক ৷

৭/ সঠিক সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰক

অনিয়মিত সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে হজম শক্তি নষ্ট হয় ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়তহে খাব ৷

মননশীল খাদ্যই খাদ্যক কেনেকৈ ঔষধ কৰি তোলে ?

আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে "খাদ্যই ঔষধ" বুলি বিশ্বাস কৰিছিল ৷ আয়ুৰ্বেদেও কয় যে যদি খাদ্য সঠিক সময়ত আৰু সঠিক পদ্ধতিৰে গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে সেইটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ ঔষধ ৷

  • হজম শক্তি উন্নত হয়: খাদ্য সঠিকভাৱে হজম হ’লে শৰীৰে সঠিক পুষ্টি লাভ কৰে ৷
  • ৰোগ প্ৰতিৰোধ: মাইণ্ডফুল খাদ্যই মেদবহুলতা, ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপ আদি ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷
  • মানসিক স্বাস্থ্য: মন-মগজুৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে উদ্বেগ আৰু মানসিক চাপ কমি যায় ৷
  • শক্তি আৰু উৎসাহ: শৰীৰলৈ সুষম পুষ্টি লাভ কৰি গোটেই দিনটো শক্তি থাকে ৷

ব্যৱহাৰিক টিপছ

  • নিশ্চিন্ত পৰিবেশত বহি দিনটোত এবাৰ হ’লেও আহাৰ গ্ৰহণ কৰক ৷
  • খাদ্য খোৱাৰ সময়ত লগে লগে পানী খাব নালাগে, কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত পানী খাব লাগে ৷
  • খাদ্যক কেৱল ইন্ধন বুলি নাভাবিব, কিন্তু শৰীৰৰ বাবে পুষ্টি হিচাপে গণ্য কৰক ৷
  • যেতিয়া ভোক নাথাকে তেতিয়া কেৱল অভ্যাসৰ বাবে বা সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ নাখাব ৷
  • শিশুসকলকো আৰম্ভণিৰে পৰাই মনযোগেৰে খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক ৷

উপসংহাৰ

সজাগ মনেৰে খাদ্য খোৱা কেৱল এটা কৌশল নহয়, বৰঞ্চ এটা জীৱনশৈলী ৷ আমি যেতিয়া মন দি খাওঁ তেতিয়া খাদ্য কেৱল পেট ভৰোৱাৰ মাধ্যম নহয়, বৰঞ্চ ই এক ঔষধ হৈ পৰে যিয়ে আমাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাকে সুস্থ কৰি ৰাখে ৷ ই আমাক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাই নহয় মানসিক শান্তিও প্ৰদান কৰে ৷

মনত ৰাখিব, আমি যি খাওঁ, সেইটোৱেই আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ গতিকে পিছৰবাৰ খোৱাৰ সময়ত কেৱল পেট ভৰোৱাৰ বাবে নহয়, শৰীৰ আৰু মনক ঔষধ দিবলৈহে খাব ৷

