২০২৫ বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল তিনি বিজ্ঞানীলৈ

মেৰী ই ব্ৰুংক’, ফ্ৰেড ৰেমছডেল আৰু শ্বিমন ছাকাগুচিক শৰীৰবিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে ২০২৫ চনৰ নোবেল বঁটা ৷

NOBEL PRIZES 2025
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে কোন কোন বিজ্ঞানীয়ে লাভ কৰিলে নোবেল বঁটা (X)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 6, 2025 at 4:41 PM IST

5 Min Read
মেৰী ই ব্ৰুংক’, ফ্ৰেড ৰেমছডেল আৰু শ্বিমন ছাকাগুচিক শৰীৰবিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে ২০২৫ বৰ্ষৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ পেৰিফেৰেল ইমিউন টোলাৰেন্সৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ আৱিষ্কাৰৰ বাবে এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে, যিয়ে আমাৰ ইমিউন চিষ্টেমে কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰ কলাবোৰক কিয় আক্ৰমণ নকৰে তাক লৈ এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল ৷

এইবাৰৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা তিনিজন বিজ্ঞানীক যৌথভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ৬ অক্টোবৰ সোমবাৰে বিজ্ঞানী মেৰী ব্ৰুংক’, ফ্ৰেড ৰেমছডেল আৰু শ্বিমন ছাকাগুচিক “পেৰিফেৰেল ইমিউন টোলাৰেন্স সম্পৰ্কীয় আৱিষ্কাৰ”ৰ বাবে ২০২৫ চনৰ শৰীৰবিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ বঁটা প্ৰদানকাৰী সংস্থাই এই তথ্য প্ৰদান কৰে ৷ ষ্টকহ’মৰ কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ এটা পেনেলে ছটা বঁটাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰে ৷

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান

আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই আমাক প্ৰতিদিনে ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আৰু অন্যান্য অণুৰ পৰা ৰক্ষা কৰে যিয়ে আমাৰ শৰীৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু এই প্ৰতিৰক্ষাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে কোনবোৰ উপাদান সহায়কাৰী আৰু কোনবোৰ ক্ষতিকাৰক সেইটো বিচাৰ কৰা ৷ এই ভাৰসাম্য বিঘ্নিত হ’লে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই শৰীৰৰ সুস্থ কলাবোৰক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে—যেনেকৈ অটোইম্যুন ৰোগত ঘটে ৷

পূৰ্বৰ তত্ত্ব মতে স্ব-প্ৰতিলিপিকৰণ কৰা কলাবোৰ চিনাক্ত কৰি আক্ৰমণ কৰা টি-কোষবোৰ থাইমাছ গ্ৰন্থিত ধ্বংস হৈ যায়—ইয়াক কেন্দ্ৰীয় সহনশীলতা বোলা হয় ৷ কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত এয়াই সমস্ত নহয় ৷ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ অধিক জটিল আৰু ইয়াৰ লগত পেৰিফেৰেল টোলাৰেন্স নামৰ আন এটা স্তৰ জড়িত হৈ থাকে—অৰ্থাৎ শৰীৰৰ বাহিৰৰ কলা আৰু অৱস্থাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ ৷

মেৰী ব্ৰুংক’ আৰু ফ্ৰেড ৰেমছডেলৰ আৱিষ্কাৰ

স্কাৰফি এন্দুৰৰ ভূমিকা

পূৰ্বৰ পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষাত কিছুমান এন্দুৰৰ এটা অদ্ভুত ৰোগ দেখা গৈছিল— ছাল আৰু মূৰৰ ছালত ফোহাৰ সৃষ্টি হোৱা, লিম্ফ ন’ড বৃদ্ধি হোৱা আৰু আয়ুস কম হোৱা ৷ এই এন্দুৰবোৰক "স্কাৰফি এন্দুৰ" (scurfy mice) বুলি কোৱা হৈছিল ৷

এই অৱস্থাই ইংগিত দিছিল যে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই নিজৰ কলাবোৰক আক্ৰমণ কৰি আছে ৷ ব্ৰুংক’ আৰু ৰেমছডেলে এই এন্দুৰবোৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কোনটো জিনৰ অভাৱ বা দোষৰ বাবে এই ৰোগ হৈছে সেয়া আৱিষ্কাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷

FOXP3 জিনৰ চিনাক্তকৰণ

অৱশেষত তেওঁলোকে এই ৰোগৰ লগত জড়িত জিনটো আৱিষ্কাৰ কৰি ইয়াৰ নাম ৰাখিলে Foxp3 ৷ এই জিনটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰান্সক্ৰিপচন ফেক্টৰ (gene regulator) যিয়ে নিয়ন্ত্ৰক টি কোষ (Treg cells)ৰ বিকাশ আৰু কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷

তেওঁলোকে লগতে দেখুৱাইছে যে মানুহৰ FOXP3 জিনৰ দোষৰ ফলত "IPEX syndrome" নামৰ এক গুৰুতৰ অটোইম্যুন ৰোগ হ'ব পাৰে ৷

সোমবাৰে নোবেল বঁটা কমিটীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে, তেওঁলোকৰ এই আৱিষ্কাৰে গৱেষণাৰ এক নতুন ক্ষেত্ৰৰ ভেটি স্থাপন কৰাৰ লগতে কেন্সাৰ আৰু অটোইম্যুন ৰোগৰ দৰে ৰোগৰ নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিকাশৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে ৷ ১৯০১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ২২৯ গৰাকী নোবেল বঁটা বিজয়ীক ১১৫ বাৰকৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

বিগত বৰ্ষত মাইক্ৰ’ আৰ এন এ আৱিষ্কাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ ভিক্টৰ এম্ব্ৰ’জ আৰু গেৰী ৰুভকুনক যৌথভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ এই বাৰ্ষিক বঁটাসমূহে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, সাহিত্য আৰু শান্তিৰ অসাধাৰণ কৃতিত্বক স্বীকৃতি দিয়ে ৷ পুৰস্কাৰসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰায় ১২ লাখ ডলাৰ ৷

মঙলবাৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা, বুধবাৰে ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা আৰু বৃহস্পতিবাৰে সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ শুকুৰবাৰে শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে ১৩ অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ’ব অৰ্থনীতিৰ নোবেল বঁটা ৷

প্ৰতি বছৰে ১০ ডিচেম্বৰত নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয়, যিটো বঁটা ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, ছুইডেনৰ ৰসায়নবিদ তথা উদ্ভাৱক আলফ্ৰেড নোবেলৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ৷

উপসংহাৰ

মেৰী ব্ৰাংক' আৰু ফ্ৰেড ৰেমছডেলৰ আৱিষ্কাৰে আমাক গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি দিছে যে কেনেকৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই কেৱল সুৰক্ষাই নহয়, বৰঞ্চ নিৰন্তৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব লাগিব ৷ FOXP3 জিন আৰু নিয়ন্ত্ৰক টি কোষৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নে মানুহৰ স্বাস্থ্য, প্ৰতিস্থাপন, অটোইম্যুন ৰোগ আৰু কেন্সাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্ভাৱনা মুকলি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ এইদৰে তেওঁলোকৰ অৱদানে জীৱবিজ্ঞান বা প্ৰতিৰক্ষা বিজ্ঞানত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই অনাই নহয়, মানৱতালৈ চিকিৎসাৰ সম্ভাৱনাও কঢ়িয়াই আনিলে ৷

