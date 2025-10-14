মাতৃ-শিশুৰ এই তিনিটাকৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত মালদ্বীপে আৰ্জিছে বিশেষ কৃতিত্ব: স্বীকৃত হ’ল WHOৰ দ্বাৰাও
মালদ্বীপ হৈ পৰিছে প্ৰথমখন দেশ যিয়ে মাতৃৰ পৰা শিশুলৈ যোৱা তিনিটা ৰোগ ক্ৰমে এইচ আই ভি, চিফিলিছ আৰু হেপাটাইটিছ বিৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিছে-
Published : October 14, 2025 at 11:45 AM IST
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মালদ্বীপক এইচ আই ভি, চিফিলিছ, আৰু হেপাটাইটিছ বি (Triple elimination)ৰ মাতৃৰ পৰা শিশুলৈ সংক্ৰমণ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ৷ ২০১৯ চনত মালদ্বীপক ইতিমধ্যে HIV আৰু চিফিলিছৰ MTCT (EMTCT))ৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ শেহতীয়াকৈ পুনৰবাৰ ২০২৫ চনৰ বাবে হেপাটাইটিছ বিৰ, এমটিচিটি নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰ ফলত মালদ্বীপ হৈ পৰিছে প্ৰথমখন দেশ যিয়ে মাতৃৰ পৰা শিশুলৈ যোৱা এই তিনিওটা ৰোগ-এইচ আই ভি, চিফিলিছ আৰু হেপাটাইটিছ বিৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিছে ৷
কেনেকৈ লাভ কৰিলে এই অভিজ্ঞতা-মালদ্বীপৰ কৌশল
এই সফলতা মালদ্বীপে হঠাৎ লাভ কৰা নাছিলে, বৰঞ্চ একাধিক উপাদানৰ একলগে ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তেহে হৈছিল যেনে কৌশল, নীতি আৰু উন্নত স্বাস্থ্য সেৱা ৷ তলত ইয়াৰ মূল তথ্যসমূহ উল্লেখ কৰা হ'ল:
উপাদান তথা বিৱৰণ
- প্ৰসৱৰ পূৰ্বে যত্ন: ৯৫%তকৈ (Antenatal care) অধিক গৰ্ভৱতী মহিলাই নিয়মীয়াকৈ প্ৰসৱৰ পূৰ্বে সঠিক যত্ন লাভ কৰে ৷
- পৰীক্ষা: গৰ্ভাৱস্থাৰ আৰম্ভণিতে এইচ আই ভি, চিফিলিছ, হেপাটাইটিছ বিৰ পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰায় সাৰ্বজনীন ৷
- টিকাকৰণ আৰু জন্মৰ পিচত দিয়া অন্যান্য ভেকচিন: নৱজাতকে জন্মৰ পিছতেই প্ৰথম হেপাটাইটিছ বি ভেকচিন (birth dose) লাভ কৰে, আৰু সম্পূৰ্ণ ৯৫% টিকাকৰণৰ কভাৰেজ দিয়া হয় ৷
- তথ্য আৰু চোৱাচিতা (Data & Surveillance): ২০২৩ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ শিশুৰ মাজত হেপাটাইটিছ বি সংক্ৰমণ শূন্য হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷
- সমতা (Equity) আৰু সাৰ্বভৌম স্বাস্থ্য কভাৰেজ (UHC): স্বাস্থ্য সেৱা বিনামূলীয়া, আৰু পৰীক্ষণকে আদি কৰি সকলো গৰ্ভৱতী মহিলাকে সামন যত্ন প্ৰদান কৰা, পৰীক্ষা আৰু টিকাকৰণ উপলব্ধ কৰোৱা ৷
- নীতি, অংশীদাৰিত্ব, আৰু ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি: চৰকাৰ, স্বাস্থ্য বিভাগ, ডব্লিউ এইচ অ’, আৰু ইউনিচেফে একেলগে ইয়াৰ বাবে কাম কৰি আহিছে; বাজেট আৰু নীতিসমূহে গুণগত নিয়ন্ত্ৰণ, পৰীক্ষাগাৰ, আৰু ডিজিটেল স্বাস্থ্য তথ্য ব্যৱস্থাক ধাৰাবাহিকভাৱে সমৰ্থন কৰিছে ৷
ফলাফল
- শূন্য জন্মগত এইচ আই ভি আৰু চিফিলিছৰ ৰোগী: ২০২২ আৰু ২০২৩ চনত মালদ্বীপত কোনো শিশুৱেই এইচ আই ভি বা চিফিলিছত জন্মগতভাৱে সংক্ৰমিত হোৱা দেখা নগ’ল ৷
- হেপাটাইটিছ বিৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস: প্ৰথম শ্ৰেণীৰ শিশুৰ মাজত কৰা সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে হেপাটাইটিছ বিৰ সংক্ৰমণৰ মাত্ৰা শূন্যৰ ওচৰত ৷
- এই কৃতিত্বই প্ৰমাণ কৰিলে যে শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থা থকা দূৰৱৰ্তী দ্বীপসমূহতো গুৰুতৰ সংক্ৰামক ৰোগক পৰাস্ত কৰিব পাৰি ৷
প্ৰত্যাহ্বান আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ
এই কৃতিত্বৰ পিছতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে যেনে:
- বহনক্ষমতা বজাই ৰখা: লক্ষ্যত উপনীত হ’লেও পুনৰ ৰোগ ৰোধ কৰিবলৈ পৰীক্ষা, টিকাকৰণ, আৰু জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
- লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল জনসংখ্যা (Key populations) আৰু প্ৰবাসী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সজাগতা, প্ৰৱেশ আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰা ৷
- পৰীক্ষাগাৰৰ গুণগত মান আৰু সম্পদ: পৰীক্ষাগাৰসমূহে সময়মতে পৰীক্ষা আৰু সঠিক ফলাফল প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ গুণগত মানদণ্ড বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
- তথ্য ব্যৱস্থাপ্ৰণালী আৰু নিৰীক্ষণ: ভুল চিনাক্তকৰণ আৰু সংশোধনৰ বাবে ডিজিটেল তথ্য ব্যৱস্থাপ্ৰণালী, প্ৰতিবেদন, আৰু তথ্যৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা ৷
- বিত্তীয় সাহায্য: খৰচ আৰু চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বাজেটসমূহ সময়ৰ লগে লগে পৰ্যাপ্ত আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হোৱাটো নিশ্চিত কৰা ৷
বিশ্বৰ বাবে দাঙি ধৰিলে উদাহৰণ
- মালদ্বীপৰ সফলতা বিশ্বৰ বাবে এক প্ৰেৰণা যে এইচ আই ভি, চিফিলিছ, হেপাটাইটিছ বিৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ মাতৃৰ পৰা শিশুলৈ সংক্ৰমণ নিৰ্মূল কৰাটো সম্ভৱ যদিহে চৰকাৰ, স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান, আৰু সম্প্ৰদায়ে একেলগে কাম কৰে ৷
- সকলো মাতৃয়ে আৰু শিশুৱে স্বাস্থ্য সেৱা, ন্যায্য স্বাস্থ্য অধিকাৰ, প্ৰতিষেধক কভাৰেজ, আৰু স্বাস্থ্য তথ্য ব্যৱস্থাই কেনেকৈ এনে জনস্বাস্থ্য সফলতা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ই আন দেশৰ বাবে এক আৰ্হি ৷
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ "ট্ৰিপল ইএমটিচিটি" পদক্ষেপে (ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক যোজনা) এনে কৃতিত্বক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ পথ প্ৰদৰ্শন, কাৰিকৰী সহায়, আৰু সহায় আগবঢ়ায় ৷
উপসংহাৰ
মালদ্বীপে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি আৰু সম্পদ বিনিয়োগৰ সৈতে মিলি সমগ্ৰ মাতৃ-শিশুৰ স্বাস্থ্য চক্ৰ (প্ৰতিৰোধ, পৰীক্ষা, টিকাকৰণ, চিকিৎসা, আৰু চোৱাচিতা) শক্তিশালী ৰূপায়ণে মাতৃৰ পৰা শিশুলৈ এইচ আই ভি, চিফিলিছ, আৰু হেপাটাইটিছ বিৰ সংক্ৰমণ দূৰ কৰিব পৰা যায় ৷
এয়া কেৱল এক স্বাস্থ্যজনিত কৃতিত্বই নহয় বৰঞ্চ এয়া এক সামাজিক, নীতিগত আৰু মানৱ অধিকাৰৰ সফলতাও ৷ বিশেষকৈ স্বাস্থ্য সেৱাৰ অসমান সুবিধা থকা বা দুৰ্বল জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থা থকা দেশসমূহত এই আৰ্হিৰ পৰা বিশ্বৰ বাকী অংশই শিক্ষা লোৱাটো উচিত ৷
উৎস
World Health Organization (WHO)
