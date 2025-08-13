কৰ্কট ৰোগ বিশ্বৰ অন্যতম বিপজ্জনক ৰোগ যদিও গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে সঠিক জীৱনশৈলীৰ দ্বাৰা আমি কৰ্কট ৰোগীক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো । এয়া আমি কোৱা কথা নহয় চিকিৎসকে নিজেই ব্যক্ত কৰিলে এই কথা ৷ কোনো এটি অভ্যাসে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে, কিন্তু কিছুমান ভাল অভ্যাসে একেলগে আপোনাৰ শৰীৰটোক ইমান শক্তিশালী কৰি তোলে যে কেন্সাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে কম কৰিব পাৰে ।
তেন্তে আহক আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে চিকিৎসকে আগবঢ়োৱা ৬টা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভ্যাসৰ বিষয়ে জানি লওক যিয়ে আপোনাক কেন্সাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে—
সমগ্ৰ বিশ্বৰেই বিজ্ঞানী, চিকিৎসক তথা বিশেষজ্ঞসকলে কৰ্কট ৰোগৰ বাবে উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি আৱিষ্কাৰৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ ডাঃ থমাছ এন ছেফ্ৰাইড তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন, যিয়ে বিগত ৩০ বছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগক লৈ গৱেষণা কৰিছে ৷ চিকিৎসকগৰাকীৰ বিশ্বাস যে, কৰ্কট ৰোগক উন্নত জীৱনশৈলী আৰু সুষম খাদ্যাভাসৰ জৰিয়তে বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷
এয়া কোনো যাদুকৰী চিকিৎসা নহয়, বৰং সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন যিয়ে শৰীৰক কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সহায় কৰে ৷ তেওঁ তেওঁৰ গৱেষণাৰ আধাৰত কিছুমান উপায় আমাৰ আগত ৰাখিছে, যিয়ে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু বিপৰীতমুখী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰোগক বিপৰীতমুখী কৰাৰ উপায়
কৰ্কট ৰোগ এক ভয়ংকৰ আৰু প্ৰাণঘাতী ৰোগ ৷ ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিও বহুত ৷ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি গৱেষণা কৰি আছে ৷ ডাঃ থমাছ এন ছেফ্ৰাইডৰ মতে, সঠিক জীৱন-যাপন আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভাসে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰবৃদ্ধি বহু পৰিমাণে ৰোধ কৰিব পাৰে ৷ এয়া চিকিৎসা পদ্ধতি খুব বেছি মশৃণ নহয়, কিন্তু শৰীৰক কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন কৰাই মূল ৷ তেওঁ গৱেষণাৰ ভিত্তিত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ দিছে, যিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিৰোধত আৰু সঠিক পথলৈ ওভতাই অনাত সহায় কৰে ৷
1. ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, কৰ্কট ৰোগক ‘ক্ষুধাৰ্ত’ ৰাখক - চিকিৎসকে কৈছে, কৰ্কট ৰোগৰ কোষবোৰ গ্লুকোজত জীয়াই থাকে ৷ বেছি মিঠা পানীয়, প্ৰক্ৰিয়াজাত কাৰ্ব’হাইড্ৰেট আৰু অতিৰিক্ত ভিটামিন Cএ কৰ্কট ৰোগৰ বৃদ্ধি বঢ়ায় ৷ সেয়ে বেলেন্স ডায়েট, উচিত পৰিমাণৰ খাদ্য আৰু ফাইবাৰ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আৰু কৰ্কট ৰোগ কোষবোৰে কম শক্তি পায় ৷
2. লো-কাৰ্ব, হাই-ফেট ডায়েট অনুসৰণ কৰক - কম কাৰ্ব’হাইড্ৰেট আৰু বেছি স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি যেনে অলিভ অইল, ঘিউ, বাদাম, এভোকাডো খালে শৰীৰ কিট’ছিছলৈ যায় ৷ তেতিয়া শৰীৰে শৰ্কৰাৰ সলনি চৰ্বিক শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কৰ্কট ৰোগ কোষে কিটোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সুস্থ কোষ সহজতে ইয়াৰ সৈতে খাপ খাই পৰে ৷
3. ব্যায়ামক ঔষধৰ দৰে লওক - প্ৰতিদিনে পাতল ব্যায়াম যেনে খোজ কঢ়া, যোগাভ্যাস, নৃত্য বা ঘৰতে স্কোৱাট কৰিলে ইনছুলিন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, হৰমন বেলেঞ্চ বজাই ৰাখে আৰু প্ৰদাহ কমায় ৷ ব্যায়ামে কোষৰ শক্তি উৎপাদনকাৰী মাইটোকণ্ড্ৰিয়াক শক্তিশালী কৰে ৷
4. উপবাসৰ জৰিয়তে শৰীৰক ৰিকভাৰ কৰক - ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং বা মাজে মাজে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত উপবাস কৰিলে শৰীৰ কিট’ছিছত যায়, ইনছুলিন কমে আৰু কৰ্কট ৰোগ কোষবোৰে কম শক্তি পায় ৷ এই সময়ত ‘অটোফেগি’ নামৰ এক প্ৰক্ৰিয়া ঘটে, য’ত কোষে নিজকে পৰিষ্কাৰ আৰু মেৰামতি কৰে ৷
5. চিন্তা কমাওক আৰু মনত শান্ত কৰি ৰাখক - দীৰ্ঘস্থায়ী চাপে ৰক্ত শৰ্কৰা বৃদ্ধি কৰে, প্ৰদাহ বঢ়ায় আৰু ইমিউনিটী কমায় ৷ সেয়ে প্ৰতিদিনে ১০ মিনিটমান সময় গভীৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাস, মেডিটেচন, প্ৰকৃতিৰ মাজত সময় কটোৱা বা কোনো বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিলে কৰিলে চাপ কমে আৰু শৰীৰ উপকৃত হয় ৷
6. সহজ আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খাওক - খাদ্য তালিকাত সতেজ ফল, পাচলি, সম্পূৰ্ণ শস্য আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি ৰাখক ৷ প্ৰছেছড আৰু পেকেজড খাদ্যৰ পৰা দূৰত থাকক, কাৰণ এইবোৰে শৰীৰৰ প্ৰদাহ বৃদ্ধি কৰে আৰু মেৰামতিৰ ক্ষমতা কমায় ৷ সেউজীয়া শাক-পাচলি অধিক খাওক ৷
দিল্লীৰ অৰ্থোপেডিক ডাঃ অমিতাভ সিঙে কয় যে, ‘‘সঠিক জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভাসে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ৰোগীয়ে নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰা আৰু সুষম আহাৰ মানি চলা উচিত ৷ এইবোৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু কৰ্কট ৰোগৰ বৃদ্ধিত বাধা দিয়ে ৷’’
