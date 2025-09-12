ডিঙিত কিবা এটা লাগি থকা যেন অনুভৱ হোৱাটো কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ নেকি ?
আপোনাৰ ডিঙিটোত খাদ্য খোৱাৰ পিচত কিবা লাগি ধৰা যেন অনুভৱ হয় নেকি, সেপ ঢোকাৰ লগে লগে ডিঙিত অশ্বস্তি অনুভৱ হয় নেকি, ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি-
Published : September 12, 2025 at 2:29 PM IST
আপোনাৰ ডিঙিটোত খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে কিবা লাগি ধৰা যেন অনুভৱ হয় নেকি ? সেপ ঢোকাৰ লগে লগে ডিঙিত অশ্বস্তি অনুভৱ হয় নেকি ? দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে সমস্যাত ভূগি আছে নেকি ? দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে সমস্যাত ভূগি আছে নেকি ? যদি এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তেতিয়া হলে আপুনি কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিব ৷ কাৰণ এই অৱহেলাই ভৱিষ্যতে বিপদ মাতি আনিব পাৰে ৷ ডিঙিত কিহবাই লাগি থকা অনুভৱ হোৱা মানেই কৰ্কট ৰোগ নহয় ৷ কিন্তু কেতিয়াবা এনে অৱহেলাৰ ফলতে আপোনাৰ আজ্ঞাতে এইয়া কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ হিচাপে ফুটি উঠিব পাৰে ৷ কাৰণ ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম লক্ষণে হৈছে ডিঙিৰ ভিতৰ ফালে কিহবাই লাগি ধৰাৰ দৰে অনুভৱ হোৱা ৷
আনহাতে, কেতিয়াবা লেৰিনজাইটিছৰ কাৰণেও ৰোগীৰ ডিঙিৰ ভিতৰত কিবা বস্তু লাগি থকা কাঁইটে খুঁচি থকাৰ দৰে অনুভব হয় ৷ কেতিয়াবা মাছ খালে কাঁইট ডিঙিত লাগি ধৰে ৷ এই কাঁইট গুচাবৰ কাৰণেও বহুলোকে পকা কল, আৰু সুদা ভাত গিলি দিয়ে, তেতিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কাঁইটছডাল ভিতৰলৈ যায় যদিও কেইবাদিনলৈকে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ত সেই ঠাইখিনিত বিষ বা অস্বস্তি অনুভৱ কৰে ৷ বহুতে আকৌ বিষয়টো অৱহেলা কৰে ৷ কিন্তু এনে হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ কাৰণ এই ঘাঁ টুকুৰা নুশুকালে পৰৱৰ্তী সময়ত সমস্যা গাঁ কৰি উঠিব পাৰে ৷ সাধাৰণতে এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ বিষয়ে প্ৰায়ভাগ লোকে অভিযোগ কৰা দেখা যায় । যদি এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মূখীন আপুনিও হৈছে তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত কি কৰিব এই সন্দৰ্ভত জনালে কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হিমাজিৎ বৰ্মনে-
এই সন্দৰ্ভত কি কয় চিকিৎসকে ?
ডিঙিৰ ভিতৰ ফালে কিবা লাগি ধৰাৰ দৰে অনুভৱ হোৱা ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম লক্ষণ নেকি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হিমাজিৎ বৰ্মনে কয়,' এনে বহু ৰোগী আমাৰ ওচৰলৈ আহে যিয়ে ডিঙিত কিবা এটা অনুভৱ হোৱা যেন অনুভৱ হয় কিন্তু অৱহেলাৰ বাবেও ধৰা নপৰে ৷ আনহাতে এনে কিছু ৰোগীও আমাৰ ওচৰলৈ আহে যিবোৰৰ বহুত দিন আগতে মাছ খাওঁতে মাছৰ কাঁইট ডিঙিত বজিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিষ অনুভৱ হৈ থাকে ৷ আনহাতে কিছুমান ৰোগী আহে যিসকলৰ কিবা এটা খালেই ডিঙিত কিবা এটা লগা যেন অনুভৱ হয় বা কিবা এটা কাৰণত অশ্বস্তি অনুভৱ হৈ আছে ৷ এনে ৰোগীবোৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত কিন্তু ৯০ শতাংশৰে কিন্তু কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰে ৷ এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ অৰ্থাৎ ডিঙিত কিবা এটা লাগি থকা যেন অনুভৱ হোৱা এলাৰ্জিক কাৰণত হয় ৷ আনহাতে গেছৰ সমস্যাৰ বাবেও এনে অনুভৱ হোৱা দেখা হয় ৷'
লগতে বৰ্মনে জনায়,'গেষ্ট্ৰিক ৰিফ্লেক্টৰ বাবেও এনে সমস্যা হোৱা দেখা যায় ৷ কেতিয়াবা এচিড বা টেঙা পানী ওপৰলৈ উঠি অহাৰ বাবে ডিঙিত অশ্বস্তি অনুভৱ হয় ৷ এই সমূহ সমস্যাৰ ভোগা 10% লোকৰ ক্ষেত্ৰত হে কৰ্কট ৰোগ হোৱা দেখা যায় ৷'
ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণসমূহ কি কি ? থাইৰড ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ অন্যতম কাৰণ নেকি
ডিঙিৰ কৰ্কটৰোগ ডিঙিৰ ভিতৰত বা বাহিৰতো হ'ব পাৰে ৷ আনহাতে আমাৰ ডিঙিত এটা থাইৰডৰ গ্ৰন্থী থাকে তাত কৰ্কটৰোগ হ'ব পাৰে ৷ থাইৰডৰ কৰ্কটৰোগৰ বিশেষ একো কাৰণ নাথাকে ৷ আনহাতে ডিঙিৰ কৰ্কটৰোগ যিসকলৰ ভিতৰত হয় তাৰ এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে তামোল ৷ তামোল, ধঁপাত, বিশেষকৈ ৰাতি মুখত চাধা লৈ শুই থকা, ধূম্ৰপান সেৱন, সুৰাসেৱন আদিৰ ফলত ৯০% লোকৰে ডিঙিত কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ মূল কাৰণ ৷ ইয়াৰোপৰি কিছুমান ভাইৰাছৰ বাবেও ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে ৷
কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ?
যিমান পাৰে বাহিৰা খাদ্য পৰিহাৰ কৰি ঘৰুৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷ প্ৰদূষিত ঠাইলৈ গলে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ যিমান পাৰে মাদক দ্ৰৱ্য পৰিহাৰ কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক