পৰিবৰ্তিত জীৱনশৈলী বা খাদ্যৰ বাবে মানুহে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভোগে ৷ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ দেহত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷ তেনে অৱস্থাত মহিলাসকল অধিক সাৱধান হৈ থকা প্ৰয়োজন ৷ মহিলাসকলে ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিচ আদি সকলো দিশ চাব লাগে ৷ যাৰ বাবে বহু মহিলাই নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লবলৈ সময় নাপায় ৷ আনকি বহু সময়ত তেওঁলোকে খাদ্য খাবলৈও পাহৰি যায় ৷ তেনে অৱস্থাত শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷
শৰীৰৰ সঠিক যত্নৰ অভাৱ বা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কৰা অৱহেলাৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগে দেহত স্থান লয় ৷ অষ্টিঅ’পৰ’ছিছ, স্তন কেন্সাৰ, ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ, প্ৰস্ৰাৱৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা মহিলাসকলৰ হোৱা দেখা যায় ৷ ১৫ ৰ পৰা ৪৯ বছৰলৈ এইসমূহ ৰোগৰ আশংকা মহিলাৰ বেছি ৷ গতিকে কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এনে সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিব পৰা যায় ৷
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি ১৫ৰ পৰা ৪৯ বছৰৰ ভিতৰৰ ৩০ শতাংশ মহিলা আৰু ৩৭ শতাংশ গৰ্ভৱতী মহিলা ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত হয় ৷ ঋতুস্ৰাৱৰ সমস্যা আৰু হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলতো ইয়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শৰীৰত ৰক্তহীনতা বা আইৰণৰ অভাৱৰ ফলত শক্তিৰ অভাৱ হয় ৷ যেতিয়া শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱ হয় তেতিয়া কিছুমান লক্ষণে দেখা দিয়ে ৷ এই লক্ষণসমূহ বিশেষকৈ মহিলাসকলা আওকাণ কৰিব নালাগে ৷
প্ৰধান তিনিটা লক্ষণ
- বহু মহিলাই অধিক ভাগৰ অনুভৱ কৰে ৷ বেছিকৈ কাম নকৰাৰ পাছতে ভাগৰ, উশাহ লোৱাক কষ্ট আদিৰ সৃষ্টি হয় ৷ বহু সময়ত মহিলাৰ ৰক্তহীনতা হলে মূৰ ঘূৰায যেতিয়া এই সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থাকে তেন্তে এয়া আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে হয় ৷
- বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে শৰীৰত আইৰণৰ পৰিমাণ নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগে ৷ আইৰণ কম হ’লে ৰক্তকণিকা উৎপাদনত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ যাৰ বাবে শৰীৰত অক্সিজেন যোগান ধৰাত বাধা আহিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰক্তহীনতাও হ’ব পাৰে ৷
- যদি কোনো মহিলাই নিয়মীয়াকৈ ভাগৰুৱা, বা সকলো সময়তে শুই থাকিব বিচাৰে তেন্তে এই লক্ষণসমূহ একেবাৰেই আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ লগতে ঠাণ্ডা হাত ভৰি ঠাণ্ডা হৈ পৰিব পাৰে ৷ এয়াও ৰক্তহীনতাৰ লক্ষণ হব পাৰে ৷
অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ কি খাব
- খাদ্যত হিম আৰু নন-হিম আইৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
- পশুজাতীয় খাদ্যত হিম আইৰণ থাকে ৷ (যেনে-মাংস, সাগৰীয় মাছ, গাহৰি, মুৰ্গী, ৰঙা মাংস আদি)
- উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্যত নন-হিম আইৰণ থাকে ৷ (বিন, সেউজীয়া শাক-পাচলি আদি)
- চোইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা খাদ্য ৷
- আলমণ্ড, ৰঙালাউৰ গুটি আদি ৷
- যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমস্যাই দেখা দি আছে তেন্তে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱা দৰকাৰ ৷
