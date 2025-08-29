ETV Bharat / health

পুৰুষৰ বাবে উপবাসে থকাটো উপকাৰী যদিও মহিলাৰ বাবে অপকাৰী কিয় ? - MEN VS WOMEN FASTING

বৰ্তমান পূজা পাৰ্বনৰ সময়ত বহু লোকেই উপবাসে থাকে, মাজে মাজে উপবাসে থকা অভ্যাসে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়কে প্ৰভাৱিত কৰে যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিন্তু একে নহয়-

Intermittent Fasting Benefits: Why It Works Well for Men but May Pose Risks for Women
পুৰুষৰ বাবে উপবাসে থকাটো উপকাৰী যদিও মহিলাৰ বাবে অপকাৰী কিয় ? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 29, 2025 at 5:22 PM IST

বহুতে ভাবে যে যদি তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো যদি কমাই দিয়ে বা খাদ্য এৰি দিয়ে (Skipping Meals for Weight Loss), তেন্তে তেওঁলোকৰ ওজন দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাব ৷ কিন্তু সঁচাকৈয়ে এয়া ফলপ্ৰসূ হয়নে নে ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ?

বহু লোকে সপ্তাহত কোনো এটা বিশেষ দিনত উপবাসে থাকে ৷ আনহাতে বহু লোকে ওজন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে দিনটোৰ বহু সময় উপবাসে থাকে ৷ কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ পুৰুষ-মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত একেই নে বেলেগ ? এই ডায়েটিং পদ্ধতিয়ে পুৰুষ-মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে কৰে জানোঁ আহক-

মানুহে ওজন কমাবলৈ, তেজৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰিবলৈ মাজে মাজে উপবাসে থকা ধাৰা যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে ৷ মাজে মাজে উপবাসে থকা অভ্যাসে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়কে প্ৰভাৱিত কৰে যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ একে নহয় ৷ ইয়াৰ কাৰণ হ’ল, শৰীৰৰ হৰম’নৰ গঠন, বিপাকীয় ক্ৰিয়া আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ বেলেগ ৷

পুৰুষৰ ওপৰত প্ৰভাৱ

পুৰুষৰ শৰীৰত হৰম’নৰ উঠা-নমা হাৰ মহিলাতকৈ বহু কম ৷ গতিকে মাজে মাজে উপবাসে থকাটো তেওঁলোকৰ বাবে অলপ সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হয় ৷ পুৰুষৰ উপবাসে চৰ্বি সোনকালে জ্বলাব পাৰে, যিয়ে ওজন কমাবলৈ সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও তেজৰ চুগাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ৷ টেষ্টষ্টেৰনৰ মাত্ৰাও বহুগুণে উন্নত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু পেশী শক্তিশালী হয় ৷ পুৰুষেও সহজেই ১৬ৰ পৰা ১৮ ঘণ্টা উপবাসে থাকিব পাৰে ৷

মহিলাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ

মহিলাৰ শৰীৰ পুৰুষতকৈ অধিক সংবেদনশীল, কাৰণ ইয়াত প্ৰতিমাহে হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি থাকে ৷ এনে পৰিস্থিতিত মাজে মাজে উপবাসে থকাৰ প্ৰভাৱো বেলেগ ৷ যদি মহিলাসকলে দীৰ্ঘ সময় উপবাসে থাকে, তেন্তে কেতিয়াবা মাহেকীয়া অনিয়মিত হ’ব পাৰে ৷ কিছুমান মহিলাৰ ভাগৰুৱা, খিংখিঙীয়া, মূৰৰ বিষ আৰু টোপনিৰ অভাৱ আদি সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু যদি শুদ্ধভাৱে এই অভ্যাস কৰা হয় তেন্তে ই মহিলাৰ ওজন হ্ৰাস, হৰম’নৰ ভাৰসাম্য আৰু তেজৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত অতি উপকাৰী ৷ বিশেষকৈ মহিলাসকলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে উপবাসে থকাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে ৷

পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বেলেগ ?

আচলতে মহিলাৰ শৰীৰে প্ৰজনন স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ৷ যেতিয়া শৰীৰে খাদ্যৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে তেতিয়া প্ৰথমে হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, যাৰ ফলত গৰ্ভাৱস্থা আৰু মাহেকীয়াৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ এই কাৰণেই মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত উপবাসৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সোনকালে দেখা যায় ৷ আনহাতে এই প্ৰভাৱ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ইমান গভীৰ নহয়, গতিকে তেওঁলোকে বেছি অসুবিধা নোহোৱাকৈ উপবাসে থাকিবলৈ সক্ষম হয় ৷

কোনসকল লোক উপবাসে থাকিব নালাগে ?

  • গৰ্ভৱতী আৰু দুগ্ধপান কৰা মহিলাই উপবাসে থাকিব নালাগে ৷
  • যি সকলৰ ঋতু্স্ৰাৱ ইতিমধ্যে অনিয়মিত তেওঁলোক উপবাসে থাকিব নালাগে ৷
  • ডায়েবেটিছ ৰোগী যিসকলে ইনচুলিন গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোক উপবাসে থাকিব নালাগে ৷
  • অতি দুৰ্বল বা ৰক্তহীন লোকে উপবাসে থাকিব নালাগে ৷
  • চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ যদি আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ বা চুগাৰৰ লগত জড়িত কোনো সমস্যা আছে তেন্তে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ উপবাস আৰম্ভ নকৰিব ৷ যদি উপবাসৰ সময়ত মূৰ ঘূৰোৱা, ভাগৰুৱা হোৱা বা হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হোৱা আদি সমস্যা হয় তেন্তে লগে লগে বন্ধ কৰক ৷

