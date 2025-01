ETV Bharat / health

আপোনাৰ শিশুটিৰ দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল নেকি ? কি কৰিলে পাব সুফল - WEAK EYESIGHT

By ETV Bharat Health Team

Can Weak Eyesight Be Cured In Kids: চকু আমাৰ শৰীৰৰ সেই অমূল্য অংশ, যাৰ সহায়ত আমি পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য্য চাবলৈ সক্ষম হওঁ ৷ বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে দৃষ্টিশক্তি কমি যোৱাটো এটা সাধাৰণ সমস্যা ৷ কিন্তু আজিৰ সময়ত শিশুৱেও সৰুৰে পৰাই ডাঠ চশমা পিন্ধে ৷

ইয়াৰ এটা সাধাৰণ কাৰণ হ’ল পৰ্দাৰ সময় বৃদ্ধি ৷ অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ শিশুৱে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে বা টিভি বেছিকৈ চায় তেন্তে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি কমি যাব পাৰে ৷ কিন্তু খাদ্যাভ্যাসৰ বেয়াৰ বাবেও এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত যদি আপোনাৰ শিশুটিৰ চকুত সৰুৰে পৰা চশমা থাকে ৷ গতিকে, এই ৫টা খাদ্যই আপোনাৰ বাবে লেন্সৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত আৰু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷

সেউজীয়া পাতজাতীয় শাক-পাচলি

পালেং, কবি, সৰিয়হৰ সেউজীয়া আদি সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিত লুটিন আৰু বহুতো শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে ৷ এই দুয়োটা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থই চকুৰ ৰেটিনাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ৷ লগতে দৃষ্টিশক্তিও উন্নত কৰে ৷

কমলা ৰঙৰ ফল

কমলা ৰঙৰ ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি—যেনে মিঠা আলু, গাজৰ, চিৰাল, আম আৰু এপ্ৰিকোট—বিটা-কেৰটিন নামৰ ভিটামিন এৰ এটা প্ৰকাৰৰ পৰিমাণ বেছি ৷ ইয়াৰ ফলত দৃষ্টিশক্তি অৱনতি ঘটে ৷ দৃষ্টিশক্তি উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই অতিকৈ লাভদায়ক ৷

মাছ