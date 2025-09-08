আপোনাৰ চকুযুৰি সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব ?
চকুযুৰি সুস্থ কৰি ৰাখিব কি কৰিব, দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ কেনেধৰণৰ সতর্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত জনালে চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপক ভূঞাই-
Published : September 8, 2025 at 4:30 PM IST
দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ চকুযুৰি সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব ৷ দৃষ্টিশক্তি সঠিকভাবে থাকিলেহে এইখন বিনন্দীয়া পৃথিৱীৰ সৌন্দর্য উপভোগ কৰিব পাৰি ৷ সেয়েহে সকলোৱে সৰুৰে পৰাই চকুযুৰি নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ কেতিয়াবা সৰুতে চকুত আঘাত পালেও প্রথমতে বিশেষ গুৰুত্ব প্রদান কৰিব নোখোজে ৷ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত এনে অৱহেলাৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি লোপ তথা অন্ধ পর্যন্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷
দৃষ্টিশক্তি স্বাভাৱিক কৰি ৰাখিবলৈ কেনেধৰণৰ সতর্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ? ডায়েবেটিক আক্ৰান্ত চকুৰ ৰেটিনোপেথী হ'ব পাৰে নেকি ? এই সন্দৰ্ভত জনালে চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপক ভূঞাই-
১) চকুৰ বিষ হোৱা অথবা ৰঙা পৰাৰ লগে লগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামর্শ গ্রহণ কৰিব লাগে ৷ কেতিয়াবা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ চকু বিষোৱাৰ লগতে ৰঙা পৰিব পাৰে ৷ এনে হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামর্শ সময়মতে গ্রহণ কৰা উচিত ৷
২) হঠাতে চকু ফুলি উঠিলে অৱহেলা কৰিব নালাগে ৷ কিয়নো কোনো ৰোগৰ বাবেও এনেদৰে ফুলি উঠাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
৩) ছানি পৰা ৰোগ বয়সৰ বাবে হোৱা ৰোগ বুলি ভাবি বহুতেই অবহেলা কৰে ৷ এনে অবহেলাৰ ফলত লাহে লাহে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাই অৱশেষত অন্ধত্বৰ চিকাৰ হয় ৷ এনে নহ'বলৈ ছানি পৰাৰ লগে লগে অস্ত্রোপচাৰ কৰিবই লাগে ৷ অস্ত্রোপচাৰ অবিহনে ছানি পৰা ৰোগৰ চিকিৎসা সম্ভব নহয় ৷
৪) প্ৰদূষণৰ বাবেও আজিকালি পৰোক্ষভাবে চকুৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিকৰ বাবে ৰোগে গা কৰি উঠে ৷ ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে বাহিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছত চকুযুৰি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰা উচিত ৷
৫) প্ৰখৰ ৰ'দত বাহিৰলৈ ওলালে গগলছ আদি ব্যৱহাৰ কৰিলেও ধূলি আদিৰপৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো সম্ভব ৷ সূৰ্যৰ ৰশ্মি যাতে চকুত পোনপটীয়াকৈ পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে গগলছ আদি পিন্ধিব লাগে ৷
৬) কম পোহৰত পঢ়িব নালাগে ৷ এনে কৰিলে চকুৰ ওপৰত চাপ পৰে ৷
৮) টিভি চাওঁতে কমেও ১০ ফুট আঁতৰত বহিব লাগে ৷টিভি থকা ৰূমত বেছি পোহৰ থাকিলেও মাজে মাজে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৷
৯) বেছি সময় ম'বাইল চাই থাকিব নালাগে ৷ কাৰণ সৰু স্ক্রীণত বেছি সময় আখৰ পঢ়া বা ছবি চালে ইয়াৰ পৰোক্ষ প্রভাৱ চকুৰ ওপৰত পৰে ৷ দীর্ঘদিন এনে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ থাকিলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হোৱাৰ আশংকাও নুই কৰিব নোৱাৰি ৷
১০) আজিকালি প্রসাধনী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁতেও সাৱধান নহ'লে বিপদত পৰাটো নিশ্চিত ৷ কিয়নো কিছুমান প্রসাধনত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিকে চকুত প্রভাব পেলাব পাৰে ৷ কেতিয়াবা যদি প্রসাধন ব্যৱহাৰৰ ফলত চকুত এলাৰ্জি আদিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে শীঘ্রেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ কৰিব লাগে ৷
১১) চকু বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা নকৰাকৈ কেতিয়াও চছমা আদি ব্যৱহাৰ কৰা অনুচিত ৷
১২) চকুত কোনো ৰাসায়নিক অথবা ধূলি-বালি পৰিলে মোহাৰি দিব নালাগে ৷
১৩) কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বেছি সময় বহি থাকিলেও অসুবিধা হ'ব পাৰে ৷ সেইবাবে কাম কৰা এঘণ্টাৰ অন্তৰালত কমেও পাঁচৰপৰা দহ মিনিট সময় জিৰণি লোৱা উচিত ৷ এনে কৰিলে চকুৱে আৰাম পায় আৰু সতেজ অনুভৱ কৰে ৷
১৪) পঢ়া কোঠাটোৰ বৰণ সেউজীয়া হোৱা উচিত ৷ তেতিয়া চকুযুৰিয়ে সতেজ অনুভৱ কৰে ৷
১৫) নিয়মীয়াকৈ ফল-মূল আদি খাব লাগে ৷ কাৰণ ফল-মূলত থকা আন উপাদানৰ লগতে ভিটামিন 'এ' দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে উপকাৰী ৷
১৬) চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো ধৰণৰ ড্ৰপ বা মলম ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৷
১৭) আঘাত পালে অবহেলা নকৰি শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামর্শ গ্রহণ কৰা উচিত ৷
১৮) কনজাংটিভাইটিছ হ'লে যদি ড্ৰপ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেতিয়া পুনৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷
১৯) চকুৰ বিষৰ লগতে ৰঙা পৰিলে অৰ্থাৎ আইৰাইটিছ বা গ্ল’ক’মা হ’লে যদিহে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰা নহয় তেতিয়া দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব পাৰে ৷
২০) চকুৰ ছানি পৰিলে সময়মতে অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰিলে দৃষ্টি শক্তি হেৰুৱাব পাৰে ৷ আগতীয়াকৈ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাটো দ্ৰুত দৃষ্টিশক্তি আৰোগ্যৰ বাবে ফলদায়ক ৷
২১) গ্ল’ক’মা ৰোগীৰ সকলো সন্তান আৰু ভাতৃ ভগ্নীয়ে ৪০ বছৰৰ ওপৰৰ হলে সম্পূৰ্ণ গ্ল’ক’মা পৰীক্ষা কৰিব লাগে ৷
২২) ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ভাল দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও প্ৰতি বছৰে চকুৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷
২৩) আল্ট্ৰা ভায়োলেট বা বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সূৰ্যৰ পোহৰত চশমা ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ৷
২৪) যিসকল শিশুৱে অধিক সময় বাহিৰত খেলা ধূলা কৰে সেইবোৰৰ তুলনাত অধিক মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰা শিশুৰ মাঅ’পিয়া বেছি হয় ৷
গ্লুক'মাত আক্রান্ত হ'লে দৃষ্টিশক্তি লোপ হয় নেকি ?
গ্লুক'মাত আক্রান্ত হোৱা মানে দৃষ্টিশক্তি একেবাৰে লোপ পোৱা ৷ চকুৰ প্ৰেছাৰ বা চাপ বৃদ্ধি হোৱা মানেই গ্লুক'মা হোৱাৰ লগে লগে অপ্টিক নার্ভডাল নষ্ট হয় ৷ এই নার্ভডাল চকুৰ বাবে সবাটোকৈ গুৰুত্বপূর্ণ নার্ভ ৷ চকুৰ প্ৰেছাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে অপ্টিক নার্ভডাল দুর্বল হৈ পৰে ৷ এনে হ'লে দেখাত অসুবিধা হয় ৷ চকুৰ লগতে চকুৰ আশেপাশে আৰু মূৰৰ বিষ হ'বলৈ ধৰে ৷ চকু ৰঙা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ যিকোনো বয়সতে এই ৰোগ হ'ব পাবে যদিও বয়স্ক লোকৰহে বেছি হয় ৷
শিশুৰ চকুৰ কেন্সাৰ
শিশুৰ চকুৰ কেন্সাৰ ৰোগ ভয়াবহ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ পাঁচ বছৰৰ তলব শিশুৰ এনে ৰোগ বেছি হোৱা দেখা যায় ৷ প্রতি ১৫,০০০ শিশুৰ ভিতৰত এটি শিশুৰ এনে ৰোগ হ'ব পাৰে ৷ এই চকুৰ কেন্সাৰক চিকিৎসা শাস্ত্রত 'ৰেটিনোব্লাস্টোমা' বুলি কয় ৷ যিহেতু শিশুসকলে একো ক'ব নোৱাৰে, সেয়েহে পাঁচ বছৰৰ পূর্বে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্রহণ কৰা উচিত ৷
ডায়েবেটিক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে চকুৰ ৰেটিনোপেথী
ডায়েবেটিছত আক্রান্তসকলে সদায় শর্কৰা নিয়ন্ত্রণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ৷ নহ'লে দীর্ঘদিন ধৰি শৰ্কৰা
অনিয়ন্ত্রিত হৈ থাকিলে কিডনী, হৃদৰোগৰ লগতে চকুৰ ডায়েবেটিক ৰেটিনোপেথী হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ আজিকালি কম বয়সতে এনে ৰোগে গা কৰি উঠে বাবে সতর্কতা অবলম্বন কৰিবই লাগিব ৷
ৰেটিনোপেথী অব্ প্রি-মেচিউৰিটি কি ?
'ৰেটিনোপেথী অব্ প্রি-মেচিউৰিটি' ৰোগবিধ সম্পর্কে প্রায়ভাগ লোকেই জ্ঞাত নহয় ৷ নির্দিষ্ট সময়ৰ পূর্বে জন্মগ্রহণ কৰা শিশু বা 'প্রি-মেচিঅ'ৰ চাইল্ড'ৰ ক্ষেত্ৰত এনে ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ গর্ভাৱস্থাত ৩৬ সপ্তাহ বা তাৰ পূর্বে জন্মগ্রহণ কৰা ১০ শতাংশ শিশুৰেই ৰেটিনোপেথী অব্ প্রি-মেচিউৰিটি হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ ভাৰতত প্রতিবছৰে ৩০ হেজাৰ সদ্যোজাতৰ এনে কাৰণত অন্ধত্বৰ চিকাৰ হয় ৷ প্রতিটো অপৰিণত শিশুৰ (প্রি-মেচিঅ'ৰ চাইল্ড) জন্মৰ এমাহৰ ভিতৰতেই চকুৰ পৰীক্ষা কৰিলে অন্ধত্বৰ পৰা ভালেখিনি হাত সাৰিব পাৰি ৷
