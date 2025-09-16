শেহতীয়া গৱেষণাত আচৰিত তথ্য প্ৰকাশ! মুখত থকা বেক্টেৰিয়া হ’ব পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণ

শেহতীয়া গৱেষণাত আচৰিত তথ্য প্ৰকাশ! মুখত থকা বেক্টেৰিয়া হ’ব পাৰে হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণ
গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিলে হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আজি এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক…
দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ৷ হাৰ্ট এটেক প্ৰায়ে হঠাৎ হয় আৰু ইয়াৰ বহু কাৰণ থাকিব পাৰে, যেনে- উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টেৰল, মেদবহুলতা, মানসিক চাপ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী ৷ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে হাৰ্ট এটেক কেৱল প্ৰাপ্তবয়স্ক বা বৃদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতহে হয়, কিন্তু এতিয়া সকলো বয়সৰ লোক ইয়াৰ চিকাৰ হৈছে ৷
কিন্তু শেহতীয়াকৈ কৰা এটা অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে আপোনাৰ মুখত থকা বেক্টেৰিয়াবোৰেও হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ এই গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে কেৱল হৃদযন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ শিৰাবোৰৰ প্ৰতি নহয়, মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই বিষয়ে জানো আহক…
ফিনলেণ্ডৰ টাম্পেৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক দলে ক’ৰ’নাৰী ধমনী ৰোগত আক্ৰান্ত ২০০ৰো অধিক ৰোগীৰ প্লেক বিশ্লেষণ কৰে ৷ প্লেক হৈছে এক প্ৰকাৰৰ জমা বা চৰ্বি, যি হৃদযন্ত্ৰৰ সিৰাত জমা হৈ হাৰ্ট এটেকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে মুখৰ বেক্টেৰিয়াৰ ডি এন এ প্লেকত উপস্থিত আছিল, য’ত ভিৰিডান্স ষ্ট্ৰেপ্ট’ক’চি গ্ৰুপৰ বেক্টেৰিয়া আছিল ৷ এই বেক্টেৰিয়াবোৰ সাধাৰণতে মুখত থাকে, কিন্তু প্লেকৰ ভিতৰত জমা হৈ এটা স্তৰ অৰ্থাৎ বায়’ফিল্ম গঠন কৰে ৷
এই স্তৰটো শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই সহজে ধ্বংস নকৰে আৰু প্ৰদাহৰ সৃষ্টি কৰি থাকে ৷ শৰীৰত অতিৰিক্ত চাপ বা সংক্ৰমণ হ’লে এই বেক্টেৰিয়াই হৃদযন্ত্ৰৰ সিৰাৰ বেৰ দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত প্লেক ফাটি যায় আৰু তেজৰ সোঁতত বাধা আহিলে হাৰ্ট এটেক হ’ব পাৰে ৷ এই অধ্যয়নত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বাস্থ্যৰ সৈতে হৃদযন্ত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে ৷
মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ জৰিয়তে হৃদযন্ত্ৰৰ সুৰক্ষা
মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা কেৱল দাঁত আৰু আলুৰ যত্নত সীমাবদ্ধ নহয়, ইয়াৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ আশংকাকো প্ৰভাৱিত কৰে ৷ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে দৈনিক ব্ৰাছ, ফ্লাছ আৰু মাউথৱাছ ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ মুখত ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া কম থাকে ৷ ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ সিৰাত প্লেক গঠন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস পায় ৷
বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, যদিহে মুখখন ভালদৰে চাফা কৰা নহয়, তেন্তে হৃদযন্ত্ৰৰ সিৰাৰ বেৰত বেক্টেৰিয়া জমা হৈ প্লেক ৰূপত বায়’ফিল্ম গঠন কৰে ৷ এই বায়’ফিল্মৰ ফলত প্ৰদাহ হয়, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ শিৰা দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু প্লেকখন হঠাতে ফাটি যাব পাৰে, যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷ এনে পৰিস্থিতিত সময়ে সময়ে দন্ত পৰীক্ষা কৰা, ব্ৰাছ কৰা আৰু ফ্লাছ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
এই গৱেষণাই এই কথাও প্ৰমাণ কৰিছে যে মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাক অৱহেলা কৰাটো কেৱল দাঁতৰ সমস্যা নহয় বৰঞ্চ সমগ্ৰ শৰীৰৰ বিশেষকৈ হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ নিয়মিতভাৱে ব্ৰাছ, ফ্লাছ আৰু মাউথৱাছ ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া কম হয় আৰু প্লেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে যদি মুখখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰিলে এই বেক্টেৰিয়াবোৰ ক্ৰমান্বয়ে জমা হৈ বায়’ফিল্ম গঠন কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰদাহ, সংক্ৰমণ আৰু দুৰ্বল হৈ পৰে ৷
বিশেষজ্ঞসকলে নিয়মীয়াকৈ দাঁতৰ পৰীক্ষা, সঠিকভাৱে ব্ৰাছ কৰা, ফ্লছিং কৰা আৰু মাউথৱাছ ব্যৱহাৰ কৰিলে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ’ব বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খোৱা, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খোৱা আৰু মানসিক চাপ কমোৱাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ যত্ন লোৱাটো কেৱল এটা সাধাৰণ অভ্যাস নহয় বৰঞ্চ ই হৃদযন্ত্ৰৰ সুৰক্ষাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ ৷
শেষত এইটো বুজাটো জৰুৰী যে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ পৰস্পৰে সংযুক্ত হৈ আছে ৷ মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি আমি আমাৰ সমগ্ৰ শৰীৰক সুৰক্ষা দিব পাৰো আৰু হৃদৰোগৰ দৰে গুৰুতৰ সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰো ৷ সঠিক যত্ন, সজাগতা আৰু নিয়মীয়া দন্ত পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমি সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰো আৰু হাৰ্ট এটেকৰ দৰে জীৱন সংকটজনক সমস্যাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰো ৷ গতিকে আজিৰে পৰা মুখৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু হৃদয় শক্তিশালী কৰক ৷ এই সৰু অভ্যাসে আপোনাৰ জীৱনত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ৷
এনেদৰে লওক যত্ন
- খাদ্যত ফল-মূল, শাক-পাচলি, ওমেগা-৩ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
- দৈনিক ৩০ মিনিট লঘু ব্যায়াম কৰক ৷
- ধ্যান বা যোগাসনৰ দ্বাৰা মানসিক চাপ কমাব ৷
- ধূমপান আৰু মদ্যপান পৰিহাৰ কৰক ৷
- ব্ৰাছ কৰা, ফ্লাছ কৰা আৰু দৈনিক মাউথৱাছ ব্যৱহাৰ কৰা ৷
- ৬ মাহত এবাৰ দন্ত পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷
