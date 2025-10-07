ডায়েবেটিছ আছে ? তাতে আকৌ আলু ? ভয় নাখাব আলু খাওক, কেৱল...

ডায়েবেটিছ আছে ? তাতে আকৌ আলু ? ভয় নাখাব আলু খাওক, কেৱল...
ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তয়ো খাব পাৰে আলু, মাথো নির্দিষ্ট পৰিমাণতকৈ বেছিকৈ খোৱা অনুচিত, এই সন্দৰ্ভত জনালে ডায়বেট'ল'জিষ্ট ডাঃ ৰূপম দাসে-
পূৰ্বতে ডায়েবেটিছ ৰোগক বৃদ্ধসকলৰ ৰোগ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাত এই ধাৰণাৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ৷ হয়, বহু কাৰণত এতিয়া যুৱক-যুৱতী, কিশোৰ-কিশোৰী আনকি শিশুৰ মাজতো ডায়েবেটিছ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ৷
ডায়বেট'ল'জিষ্ট ডাঃ ৰূপম দাসে কয় যে, ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে আতংকৰ অন্যতম কাৰণ আলু ৷ খাদ্যত আলু থকা বুলি ক'লেই মুখখন কোঁচাই তেনে খাদ্য গ্রহণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে ৷ এনে ৰোগীয়ে আলু শব্দটা শুনিলে উচপ খাই উঠিলে মনত এনে এটি ভাব হয় যেন আলুৱেই ৰোগবিধৰ কাৰক ! এনে ৰোগীৰ বাবে খাদ্যবিধ নিষিদ্ধ ! কিন্তু এনে কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ ডায়েবেটিছত আক্রান্ত ৰোগীয়েও আলু খাব পাৰে ৷ মাথো নির্দিষ্ট পৰিমাণতকৈ বেছিকৈ খোৱা অনুচিত ৷ পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আলু খোৱাত বাধা নাই ৷ কেৱল সেয়াই নহয়, আলু খালে শকত হয় বুলিও বহুতৰ মনত ভ্রান্ত ধাৰণা আছে ৷ এইবিধ খাদ্য একেবাৰে বর্জনীয় নহয় ৷ মাথো সীমিত পৰিমাণে গ্রহণ কৰিব লাগে ৷
আলুৰ কার্বহাইড্রেটত ষ্টাৰ্চ থাকে ৷ কম পৰিমাণে হ'লেও এই ষ্টাৰ্চৰ প্ৰয়োজনীয় অংশ বৃহদান্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷ এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰা অৱস্থাক কোৱা হয় ৰেজিছটেন্ট ষ্টার্চ ৷ আঁহযুক্ত উপাদান হিচাপে ই ক'লন বা গুহ্যদ্বাৰৰ কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধত সহায় কৰে ৷ গ্লুক'জ টলাৰেন্স আৰু ইনছুলিন সংবেদন বা ছেনচিভিটিৰ উন্নতি ঘটায় ৷ তেজত ক'লেষ্টেৰল আৰু ট্রাইগ্নিছাৰাইডৰ পৰিমাণ হ্রাস কৰে ৷ ভোক বৃদ্ধি কৰে ৷ শৰীৰত চর্বি জমা হোৱাত বাধা দিয়ে ৷ অৱশ্যে ৰেজিছটেন্ট ষ্টাৰ্চ উপযুক্ত পৰিমাণে লাভ কৰিবলৈ হ'লে আলু ঠাণ্ডা কৰি খাবই লাগিব ৷
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ ৰূপম দাস জনায়, "আলু খোৱা সম্পৰ্কে এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিলে বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিব ৷ আলু উতলালে প্রথমতে তাৰ ভিতৰত সাত শতাংশ ৰেজিছটেণ্ট ষ্টার্চ পোৱা যায় ৷ বেছি ঠাণ্ডা হ'লে ১৩ শতাংশ ৰেজিছটেণ্ট ষ্টাৰ্চ লাভ কৰিব পাৰি ৷ তদুপৰি আলুৰ বাকলিত যি ফাইবাৰ থাকে, সেই পৰিমাণৰ ফাইবাৰ আটাৰ ৰুটি বা পাউৰুটিত পোৱা যায় ৷ আলুৰ পুষ্টিগুণৰ ৫০ শতাংশ থাকে আলুৰ ভিতৰতে ৷ অৱশ্যে বাকলি বাদ দিলে বা দীর্ঘ সময় থৈ দিলে আলুৰ খাদ্যগুণ বা পুষ্টিমূল্য কিছু পৰিমাণে হ্রাস পায় ৷ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলে কেৱল পটাছিয়াম আৰু ভিটামিন 'বি'ৰ গুণহে অটুত থাকে ৷ ইমানবোৰ গুণসমৃদ্ধ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু বহুতে আলু খাবলৈ ভীতিগ্রস্ত হয় ৷"
লগতে তেওঁ জনায়, "আলু খোৱাত কাৰোৱে বাধা নাই ৷ কিন্তু ইয়াৰ পৰিমাণ খাদ্য প্রস্তুত কৰোঁতে কিমান হ'ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্রথমতে জানি ল'ব লাগিব ৷ বহুতেই আলু খায় ৷ কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে নিতৌ কিমান পৰিমাণৰ আলু খাব লাগে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় ৷ প্রায়ভাগ লোকেই প্রতিখন আঞ্জা প্রস্তুত কৰোঁতে আলু ব্যৱহাৰ কৰে ৷ দিনটোৰ প্ৰতি সাঁজতে যদি আলু খায় আৰু পৰিশ্ৰম নকৰে তেতিয়াহ'লে শৰীৰত অতিৰিক্ত চর্বি জমা হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ তৰকাৰীৰ লগত, আঞ্জাত আলু মিহলি কৰি খাব পাৰি ৷ অৱেশ্যে আলু পিটিকা, আলু ভজা খাব নালাগে ৷"
তেওঁ আৰু কয় যে অঞ্জাৰ লগত মিহলি কৰি খালে গ্লাইচেমিক ইনডেক্স বৃদ্ধি নাপায় ৷ যদি আলু খায় তেতিয়া ভাত কম খাব ৷ এনেয়ে আলুৰ আতকংত ডুব যোৱাৰ যুক্তি নাই ৷ আলু ভাজিলে তেল ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷ সেইবাবে আলু ভজা যদি নিয়মীয়াকৈ খায়, তেতিয়াহ'লে শকত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ সেইবাবে আলু ভাজি নিয়মীয়াকৈ খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে মংগলজনক ৷ মাজে-সময়ে খালে বিশেষ অপকাৰ নহয় ৷
