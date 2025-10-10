শালমন আৰু ফোঁহাৰ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসা কি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই

শালমন আৰু ফোঁহাৰ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসা কি ? কি কয় বিশেষজ্ঞই
কিশোৰ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক অৱস্থাত শালমন আৰু ফোঁহা হোৱাটো তেনেই এটি সাধাৰণ সমস্যা । এনেক্ষেত্ৰত হোমিঅ’পেথি চিকিৎসা আপোনাৰ বাবে উপযোগী হ’ব পাৰে, কেনেকৈ জানো আহক-
Published : October 10, 2025 at 6:44 PM IST
কিশোৰ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কালত শালমন, ক’লা দাগ, ফোঁহা আদি সাধাৰণ সমস্যাৰূপেই দেখা দিয়ে ৷ কেৱল ছালৰ সমস্যাই নহয়, মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু আত্মবিশ্বাসতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ৷ যেতিয়া শালমন পুনৰ দেখা দিয়ে বা মুখত দাগ হয়, তেতিয়া প্ৰায়ে বহুতে অস্বস্তি বা আত্মবিশ্বাস কম হোৱা অনুভৱ কৰে ৷ বহুতে এই সমস্যাটো ৰাসায়নিক ভিত্তিক ক্ৰীম, স্থানীয় লোচন বা ঔষধৰ দ্বাৰা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালৰ সংবেদনশীলতা আৰু অন্যান্য সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ এই কাৰণেই মানুহে ক্ৰমান্বয়ে শৰীৰ আৰু ছাল উভয়ৰে বাবে সুষম আৰু নিৰাপদ প্ৰাকৃতিক আৰু নিৰাপদ ঔষধৰ ফালে ধাৱমান হৈছে ৷
হোমিঅ’পেথিয়ে প্ৰাকৃতিক, নিৰাপদ আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ লক্ষ্য কেৱল শালমন নাইকিয়া কৰাই নহয় বৰঞ্চ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰা ৷ প্ৰায়ে হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা, পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ অভাৱ আদিয়েই শালমনৰ প্ৰধান কাৰণ ৷ এইবোৰ কথা মনত ৰাখি হোমিঅ’পেথি ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ এই পদ্ধতি ৰাসায়নিক মুক্ত, বিষাক্ত নহয়, দীৰ্ঘম্যাদী আৰু নিৰাপদ ৷ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসাই ছালৰ অৱস্থা উন্নত কৰাই নহয়, সাধাৰণ স্বাস্থ্য, হজম শক্তি আৰু হৰম’নৰ ভাৰসাম্যও উন্নত কৰে ৷ এই কাৰণেই আজিৰ দিনত বহুতে হোমিঅ’পেথিক প্ৰাথমিক চিকিৎসা বিকল্প হিচাপে গণ্য কৰে ৷
বহুতে শালমন তথা ফোঁহাৰ চিকিৎসাৰ বাবে ৰাসায়নিক চিকিৎসা আৰু ঔষধৰ আশ্ৰয় লয় যদিও ইয়াৰ ফলত গুৰুতৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ছালৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মঞ্জু সিঙৰ পৰাই জানো আহক শালমন আৰু ফোঁহাৰ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসাৰ বিষয়ে-
শালমন আৰু ফোঁহাৰ চিকিৎসাৰ বাবে হোমিঅ’পেথি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ?
এছ বি এল গ্ল’বেলৰ জ্যেষ্ঠ হোমিঅ’পেথি চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ মঞ্জু সিঙে কয় যে, হোমিঅ’পেথিয়ে ব্যক্তিজনৰ ছাল, শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু ধৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শালমন আৰু ফোঁহাৰ চিকিৎসা কৰে ৷ এই চিকিৎসা কেৱল লক্ষণতে সীমাৱদ্ধ নহয় বৰঞ্চ ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণসমূহকো স্পৰ্শ কৰে ৷
শালমন আৰু ফোঁহা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ মনত ৰাখক এইবোৰ কথা
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
- দৈনিক মুখ ধোৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰি মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত গুৰুত্ব দিয়ক ৷
- শালমন ভাঙিব বা চেপিব নালাগে; ইয়াৰ ফলত সংক্ৰমণ আৰু দাগ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
- মানসিক চাপ কম কৰিবলৈ যোগাসন, ধ্যান বা লঘু ব্যায়ামৰ চেষ্টা কৰক ৷
- হোমিঅ’পেথি ঔষধ গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে এজন পেছাদাৰী হোমিঅ’পেথিকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
- সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি আৰু প্ৰদূষণৰ পৰা আপোনাৰ ছালখনক ৰক্ষা কৰক ৷
- ছালৰ যত্নৰ প্ৰাকৃতিক ৰুটিন গ্ৰহণ কৰক, যেনে লাইট মইশ্ব’ৰাইজাৰ আৰু কম ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা ৷
