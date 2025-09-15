ETV Bharat / health

এইসমূহ কাৰণত শৰীৰত হয় হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ! জানি লওক কাৰণ আৰু লক্ষণ

শৰীৰত হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ হ’লে শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন নাপায়, যাৰ ফলত ভাগৰুৱা, মূৰ ঘূৰণি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিয়ে, কিহৰ অভাৱত হিম’গ্লবিন কমে জানো আহক-

এইসমূহ কাৰণ শৰীৰত হয় হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ! জানি লওক কাৰণ আৰু লক্ষণ (ETV Bharat)
September 15, 2025

হিম’গ্লবিন হৈছে শৰীৰৰ ৰক্তকণিকাত পোৱা প্ৰ’টিন যিয়ে হাওঁফাওঁৰ পৰা শৰীৰৰ বাকী অংশলৈ অক্সিজেন প্ৰেৰণৰ কাম কৰে ৷ হিম’গ্লবিনৰ অভাৱত বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ কাৰণ শৰীৰৰ কলা আৰু অন্যান্য অংগবোৰক সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ হিম’গ্লবিনৰ অভাৱৰ বাবে ৰক্তহীনতা হ’ব পাৰে ৷ য’ত শৰীৰত ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলতাৰ দৰে জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷

শৰীৰত হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ হ’লে শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন নাপায় ৷ যাৰ বাবে শৰীৰত ভাগৰুৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, উশাহ লোৱাত অসুবিধা আদি লক্ষণ দেখা যায় ৷ হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা প্ৰতি ডেচিলিটাৰত গ্ৰামত জুখিব পাৰি ৷ হিম’গ্লবিনৰ স্বাভাৱিক মাত্ৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ই ১৩.৮ৰ পৰা ১৭.২ গ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ ৷ আনহাতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ১২.১ৰ পৰা ১৫.১ গ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ১১ৰ পৰা ১৬ গ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ বুলি জুখিব পাৰি ৷ হিম’গ্লবিনৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত এই জোখ ৮ৰ পৰা ৫ গ্ৰাম/ডেচিলিটাৰলৈকে নামি যায় ৷

হিম’গ্লবিনৰ অভাৱত কি প্ৰভাৱ পৰে ?

দিল্লীৰ এইমছৰ চিকিৎসা বিভাগৰ ডাঃ নীৰজ নিছচালে কয় যে, হিম’গ্লবিন কম হ’লে শৰীৰত বহুতো গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ উদাহৰণস্বৰূপে, যদি মাত্ৰা ৮ গ্ৰাম/ডিএলৰ তললৈ যায় তেন্তে শৰীৰত অধিক দুৰ্বলতা, ছাল হালধীয়া হোৱা, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে যদি হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা ৫ গ্ৰাম/ডেচিলিটাৰৰ তললৈ যায় তেন্তে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ যদি হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা এই মাত্ৰালৈ হ্ৰাস পায় তেন্তে হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতা আনকি মৃত্যুৰ আশংকাও হ’ব পাৰে ৷

হিম’গ্লবিন কম হোৱাৰ কাৰণ

পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ- হিম’গ্লবিন কম হোৱাৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ কাৰণ হ’ল আইৰণ, ভিটামিন বি ১২ বা ফ’লেটৰ অভাৱ ৷ হিম’গ্লবিন উৎপাদনৰ বাবে আইৰণ অপৰিহাৰ্য, আনহাতে ভিটামিন বি ১২ আৰু ফ’লেটে ৰক্তকণিকা গঠনত সহায় কৰে ৷

দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ- বৃক্কৰ ৰোগ, কেন্সাৰ, বাতবিষ বা দীৰ্ঘদিনীয়া সংক্ৰমণৰ দৰে অৱস্থাই শৰীৰৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰক্তকণিকা উৎপাদনৰ ক্ষমতাত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে, যাৰ ফলত হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা কম হয় ৷

  • ৰক্তক্ষৰণ- অস্ত্ৰোপচাৰ, আঘাত, ঋতুস্ৰাৱৰ প্ৰচণ্ড ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তক্ষয় হ’লে হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাব পাৰে ৷
  • হাড়ৰ মজ্জাৰ বিকাৰ- লিউকেমিয়া বা এপ্লাষ্টিক এনিমিয়া আদি ৰোগে হাড়ৰ মজ্জাৰ ৰক্তকণিকা উৎপন্ন কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা কম হয় ৷
  • জিনীয় অৱস্থা- জিনীয় বিকাৰ যেনে ছিকেল চেল এনিমিয়া বা থেলাছেমিয়াৰ ফলত হিম’গ্লবিনৰ অস্বাভাৱিক উৎপাদন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত তেজত কাৰ্য্যক্ষম হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা কম হয় ৷
  • ঔষধ- কিছুমান ঔষধ, যেনে কেমোথেৰাপি ঔষধে ৰক্তকণিকাৰ উৎপাদন দমন কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হিম’গ্লবিন কম হ’ব পাৰে ৷

হিম’গ্লবিনৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ উপায়

  • আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক- আপোনাৰ খাদ্যত আইৰণ সমৃদ্ধ খাদ্য যেনে পাতল শাক-পাচলি, মাংস, মাহজাতীয় শস্য আৰু শক্তিশালী শস্য আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
  • ভিটামিন চি- কমলা, বিলাহীৰ লগত খালে আইৰণ শোষণ বৃদ্ধি পায় ৷
  • নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰক- যদি পৰিয়ালৰ কোনোবাই ৰক্তহীনতাত আক্ৰান্ত হয়, তেন্তে নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰাব লাগে যাতে সময়মতে ৰক্তহীনতা ধৰা পৰে ৷
  • ভিটামিনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰক- নিশ্চিত হওক যে আপোনাৰ খাদ্যত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন বি ১২ আৰু ফ’লেট থাকে, যিবোৰ ৰক্তকণিকা উৎপাদনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

উৎস

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448065/

