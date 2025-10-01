শংখ বজোৱাৰ আছে অনেক উপকাৰিতা ! জানো আহক গৱেষণাই কি কয়

শংখ বজোৱাৰ আছে অনেক উপকাৰিতা ! জানো আহক গৱেষণাই কি কয়
ধৰ্মীয় তাৎপৰ্যৰ বাহিৰেও নিয়মিতভাৱে শংখ বজালে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতা সাধন হয় ৷ জানো আহক শংখ বজোৱাৰ অন্য উপকাৰিতাসমূহ-
Published : October 1, 2025 at 1:44 PM IST
প্ৰায়বোৰ মাংগলিক কৰ্মত দবা-শংখ বজোৱা দেখা যায় ৷ দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শংখ বজোৱা হয় ৷ আচলতে শংখ বজোৱাটো হিন্দু ধৰ্মৰ এক পবিত্ৰ প্ৰথা ৷ বিশেষকৈ পূজা আৰু বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় শংখ ৷ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্যৰ বাহিৰেও নিয়মিতভাৱে শংখ বজালে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ উপকাৰ হয় ৷
ইয়াৰ দ্বাৰা কি কি উপকাৰ হয় আপুনি জানেনে ?
- কোৱা হয় যে, শংখ বজালে হাওঁফাওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ৷ শংখ বজোৱাৰ সময়ত গভীৰভাৱে উশাহ ল’ব লাগে আৰু বহু সময় ধৰি উশাহ বন্ধ কৰি এৰিব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ পেশী শক্তিশালী হয় আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ৷ ই শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ বাবে ব্যায়ামৰ দৰে কাম কৰে ৷
- শংখ নিয়মিতভাৱে বজালে হাওঁফাওঁ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ মাজেৰে বায়ুৰ গতি বৃদ্ধি পায় ৷ হাঁপানী বা উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাৰ দৰে সমস্যা হ্ৰাস কৰাত ই সহায়ক হ’ব পাৰে ৷ কিয়নো ই বায়ুপথ মুকলি কৰি ৰাখে ৷
- থাইৰয়ড গ্ৰন্থি সক্ৰিয় কৰি ৰাখে ৷ শংখ বজোৱাৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা চাপে ডিঙিৰ পেশী আৰু থাইৰয়ড গ্ৰন্থিক উদ্দীপিত কৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা পৰোক্ষভাৱে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ কাৰ্যক্ষমতা বজাই ৰখাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷
- মুখ আৰু মূত্ৰাশয়ৰ ব্যায়ামৰ দৰে কাম কৰে ৷ শংখ বজোৱাৰ সময়ত মুখৰ পেশী আৰু ডিঙি টান হৈ পৰে, যাৰ ফলত মুখৰ পেশীবোৰ শক্তিশালী কৰাত সহায়ক হয় ৷ কিছুমান প্ৰাচীন যোগশাস্ত্ৰৰ মতে, ই মূত্ৰাশয়ৰ পেশীবোৰকো কিছু পৰিমাণে শক্তিশালী কৰিব পাৰে ৷
- ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰে ৷ শংখ বজোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় শাৰীৰিক প্ৰচেষ্টাই সামগ্ৰিকভাৱে ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰাত সহায় কৰে ৷ লগতে শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশলৈ অক্সিজেনৰ যোগান বৃদ্ধি কৰে ৷
- মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷ শংখ বজোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাণায়ম ৷ ই মনটোক শান্ত কৰাত সহায় কৰে আৰু মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷
- ধনাত্মক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে ৷ শংখৰ শব্দই পৰিৱেশৰ পৰা ঋণাত্মক শক্তি আঁতৰাই ধনাত্মক শক্তি আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ একেদৰে নিয়মীয়া শংখ বজোৱাৰ অনুশীলনে একাগ্ৰতা আৰু মনোযোগ বৃদ্ধিত সহায় কৰে ৷
- জনবিশ্বাস অনুসৰি শংখৰ শব্দই একপ্ৰকাৰৰ শব্দ তৰংগ সৃষ্টি কৰে যিয়ে পৰিৱেশত থকা সৰু সৰু বীজাণুবোৰ ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে ৷
- ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা শংখ বজোৱা কাৰ্যক ঈশ্বৰৰ আহ্বান বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ই পূজাৰ অংশ আৰু আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্ৰত কৰে ৷
শংখ বজোৱাটো কেৱল ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবেও ই অত্যন্ত উপকাৰী ৷ ই হাওঁফাওঁ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰক্ত সঞ্চালন আৰু থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰে, মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ দূৰ কৰাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও শংখৰ শব্দই পৰিৱেশ বিশুদ্ধ কৰে, ধনাত্মক শক্তি প্ৰেৰণ কৰে আৰু ধ্যান আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ৷ এইদৰে শংখ বজোৱাৰ পৰম্পৰা ধৰ্মীয় বিশ্বাস, স্বাস্থ্য উপকাৰিতা আৰু মানসিক শান্তিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা এক সামগ্ৰিক প্ৰথা ৷
