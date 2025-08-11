ETV Bharat / health

দূবৰি বন: কেৱল গণপতিৰেই প্ৰিয় নহয়, ই মহৌষধো - DURVA GRASS BENEFITS

ভাৰতীয় পৰম্পৰাত দূবৰি বনৰ ব্যৱহাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সকলো ধৰণৰ পূজাত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব !

Durva grass or doob is not only offered to Lord Ganesh but also has medicinal uses
দূবৰি বনৰ উপকাৰিতা (Getty Images)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 2:59 PM IST

সমাগত গণেশ চতুৰ্থী । ইতিমধ্যে মণ্ডপবোৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ব্যৱসায়ীসকল । 'গণপতি বাপ্পা'ৰ কাহিনী, ৰীলছ আদিৰে সামাজিক মাধ্যম ভৰি পৰিছে । কিন্তু গণেশ পূজাৰ সময়ত প্ৰতিমাৰ সন্মুখত আগবঢ়োৱা কাঁহীখন আপুনি কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছেনে ? তাত এবিধ বস্তুৱে বিশেষ স্থান লাভ কৰে । যিবিধ নহ'লে গণেশ পূজা অসম্পূৰ্ণ । সেয়া হৈছে দূবৰি বন । সচৰাচৰ দীঘল, ব্লেডৰ দৰে পাতল এই দূবৰি বন পূজা অৰ্চনাৰ লগতে পবিত্ৰ কামত আগবঢ়োৱা হয় ।

এই পাতল সৰু বনবিধ কেৱল পূজা-অৰ্চনা আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠানতে ব্যৱহাৰ নহয় । ইয়াৰ যথেষ্ট ঔষধি গুণ আছে । যাৰ বাবে যুগ যুগ ধৰি ই আয়ুৰ্বেদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ আহিছে । ই এনেকুৱা এবিধ উদ্ভিদ যিয়ে আপোনাৰ আধ্যাত্মিক মংগলৰ কামত ব্যৱহাৰ হয় আৰু লগতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আচৰিত ধৰণে কাম কৰে ।

দূবৰি বন কি ?

সচৰাচৰ দূবৰি বনৰ ৩ ডাল পাতল আগ বা অংশ থাকে । ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম 'Cynodon dactylon' আৰু পশ্চিম প্ৰান্তত ইয়াক 'বাৰ্মুডা ঘাঁহ' বুলি জনা যায় । হিন্দু পৰম্পৰাত ৩ ডাল পাতল আগ বা অংশক শিৱ, শক্তি আৰু গণেশৰ প্ৰতীক : শক্তি, সামৰ্থ আৰু প্ৰজ্ঞাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ভগৱান গণেশক দূবৰি বন আগবঢ়াই আপুনি এই তিনিওটা আশীৰ্বাদ পাব পাৰে । আপুনি ইয়াক ঈশ্বৰলৈ পোনপটীয়া বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ এক প্ৰাচীন, পৰিৱেশ-অনুকূল মাধ্যম বুলি ভাবিব পাৰে, য'ত কোনো ৱাই-ফাইৰ প্ৰয়োজন নাই ।

স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতা

দূবৰি বন কেলচিয়াম, ফছফৰাছ, পটাছিয়াম, ফাইবাৰ আৰু প্ৰটিনেৰে ভৰপূৰ । ইয়াৰ নিয়মিত ব্যৱহাৰে বিষাক্ত পদাৰ্থসমূহ দেহৰ পৰা উলিয়াই দি বৃক্কক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে । ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, ছালৰ ফোঁহা আৰু একজিমাৰ দৰে সমস্যা নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে, তেজৰ গ্লুকজৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, স্নায়ু আৰু মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰে আৰু টোপনি ভাল কৰে । দূবৰি বনৰ ৰস ব্যৱহাৰৰ বহু আগতেই আয়ুৰ্বেদে ইয়াক স্বীকৃতি দিছিল ।

সাধাৰণ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ব্যৱহাৰৰ বাহিৰেও বিশেষ কিছুমান ৰোগত দূবৰি বন ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পি চি অ'এছৰ সমস্যা থাকিলে, নতুন মাতৃৰ দুগ্ধ উৎপাদন উন্নত কৰিবলৈ, মাহেকীয়া সমস্যা, জৰায়ু শক্তিশালী কৰাত দূবৰি বনৰ বিশেষ গুণাগুণ আছে । ই এচিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফুলা, আলচাৰ আদিৰ পৰা উপশম দি পাচন ক্ৰিয়াত সহায় কৰে । স্নায়ুজনিত সমস্যা নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হয় । ইয়াৰ কিছুমান পৰম্পৰাগত ব্যৱহাৰ লক্ষণীয় । আগতে মানুহে মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ ভৰিৰ তলুৱাত ইয়াৰ পেষ্ট প্ৰয়োগ কৰিছিল । যাক পিছত বিজ্ঞানেও সমৰ্থন কৰিছে ।

ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?

পূজাত ব্যৱহাৰৰ উপৰিও স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ সতেজ ৰস ১৫-২০ মিলিলিটাৰ পুৱা ডিটক্স আৰু ইমিউনিটিৰ বাবে খাব পাৰে, ইয়াৰ পেষ্ট ঘাঁ বা ছালত লগাব পাৰে, পাচনতন্ত্ৰৰ বাবে ইয়াক বনৌষধি চাহ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা ৰক্তক্ষৰণ আৰু এচিডিটিৰ বাবে ঠাণ্ডা ইনফিউজন হিচাপে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে । আয়ুৰ্বেদত সতেজ ৰস আনকি চকুৰ ৰঙা পৰা বা কনজাংটিভাইটিছৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । একমাত্ৰ সাৱধানতা হ'ল ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে এই বন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ আৰু কীটনাশক মুক্ত কৰি লোৱাটো আৱশ্যক ।

দূবৰি বন সমগ্ৰ মানৱ জাতি তথা পৃথিৱীৰ বাবে এক উপহাৰ । গৰম আৰু শুকান ঠাইতো ই সহজে বৃদ্ধি পায়, মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে আৰু প্ৰদূষিত মাটি পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । মুঠতে ই এনেকুৱা এবিধ উদ্ভিদ যিয়ে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু পৃথিৱী দুয়োটাকে উপকৃত কৰে, যাৰ ফলত ই সকলো অৰ্থতে প্ৰকৃত প্ৰকৃতিৰ নায়ক ।

এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীত এই কথাটো মন দিব

এই বছৰ যেতিয়া আপুনি এই দূবৰি বন বাপ্পাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব, মনত ৰাখিব - আপুনি কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা নাই ৷ আপুনি হাতত প্ৰাচীন ভাৰতীয় বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা আৰু বহনক্ষমতাৰ এটা বস্তু লৈ আছে ৷ হয়তো আৰতিৰ পিছত পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুৱা ৰস হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । বাপ্পাইও হয়টো সেয়াই বিচাৰিব ।

(ঘোষণা: এই স্বাস্থ্য প্ৰবন্ধত প্ৰদান কৰা তথ্যসমূহ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ উদ্দেশ্যে, চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ হিচাপে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ই পেছাদাৰী স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰামৰ্শ, ক্লিনিকেল বা চিকিৎসাৰ বিকল্প নহয় । যিকোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সম্পৰ্কে প্ৰথমে আপোনাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ।)

