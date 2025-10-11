ETV Bharat / health

ভয় আৰু উদ্বেগ একেই নেকি ? বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক ইয়াৰ পাৰ্থক্যসমূহ

ভয় আৰু উদ্বেগক বহুতে একেই বুলি ভাবে যদিও দুয়োটাৰে লক্ষণ খুবেই বেলেগ যাক জনাটো খুবেই জৰুৰী ৷ আজি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানো আহক-

Fear vs Anxiety: Understanding the Key Differences for Better Mental Health-Explain by Doctor
ভয় আৰু উদ্বেগ একেই নেকি ? বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানক ইয়াৰ পাৰ্থক্যসমূহ (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 11, 2025

দৈনন্দিন আলোচনাবিলাকত ভয় আৰু উদ্বেগৰ কথা খুব কমকৈয়ে আলোচনা কৰা হয় ৷ আমাৰ মাজত এনে বহুলোক আছে যিয়ে এই দুয়োটাকে একেই বুলি ভাবে যদিও মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিভিন্ন ট্ৰিগাৰ, সময়সীমা আৰু প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ হয় ৷ সাধাৰণতে ভয় হ’ল তাৎক্ষণিক, চিনাক্তকৰণযোগ্য ভাবুকিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, স্বাভাৱিক আৰু সুৰক্ষামূলক সঁহাৰি যিয়ে শৰীৰক বিপদৰ সন্মুখীন হ’বলৈ বা বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰে ৷ আনহাতে, উদ্বেগ হৈছে মানসিক চাপ বা বিপদৰ সৈতে জড়িত অস্বস্তি, ভয় আৰু স্নায়বিকতাৰ এক সাধাৰণ অনুভৱ যিয়ে আমাৰ মগজুত দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে । কেতিয়াবা ই ব্যক্তিগৰাকীক এনে কিছুমান পদক্ষেপ ল’বলৈ বাধ্য কৰাই যিটো একেবাৰেই উচিত নহয় ৷ পৰীক্ষা দিয়া বা কোনো কঠিন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি ই এক স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ’ব পাৰে, যিয়ে আপোনাক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । কিন্তু যেতিয়া এই চিন্তাধাৰা স্থায়ী হৈ পৰে আৰু পৰিস্থিতি বেয়ালৈ ঢাপলি মেলে আৰু দৈনন্দিন জীৱনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া কোনো পেছাদাৰী ব্যক্তি যেনে মানসিক ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ তথা অন্য কোনো ব্যক্তিৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় যিয়ে আমাক ইয়াৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰিব পাৰে ।

বিপজ্জনক পৰিস্থিতি পাৰ হোৱাৰ পিছত ভয় কমি যাব পাৰে যদিও উদ্বেগ প্ৰায়ে টিকি থাকে, যাৰ ফলত দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ, সম্পৰ্ক আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ৷ স্থায়ী উদ্বেগ এটা অন্তৰ্নিহিত মানসিক স্বাস্থ্যৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে যাৰ বাবে পেছাদাৰীৰ সহায়ৰ আৱশ্যক হয় ৷

আনহাতে সুস্থ ভয়ে জীৱন নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ৷ ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত মনোবিজ্ঞানী, জীৱন প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰেৰণাদায়ক বক্তা ডাঃ সুমিত গ্ৰভাৰে ২০২৫ চনৰ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱসত ভয় আৰু উদ্বেগৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে কিছু তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ সেয়ে আজি এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-

ভয় আৰু উদ্বেগ: মূল পাৰ্থক্য

ভয় হৈছে এটা প্ৰতিফলন, বাস্তৱ বা সম্ভাব্য ভাবুকিৰ প্ৰতি প্ৰবৃত্তিগত সঁহাৰি ৷ ই অল্পকালীন আৰু ক্ষন্তেকীয়া, যেনে সাপ দেখা বা চোৰৰ কথা শুনা ৷ ডাঃ সুমিত গ্ৰভাৰে কয় যে ভয়ে শৰীৰৰ যুঁজা অন্যথা মৃত্যু নিশ্চিত চিন্তাধাৰটো সক্ৰিয় কৰি তোলে, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে, হৃদস্পন্দন দ্ৰুত কৰে আৰু শৰীৰক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰি তোলে ৷ "যেতিয়া বিপদ আঁতৰি যায় পাৰ হৈ যায়, তেতিয়া প্ৰায় লগে লগে ভয়টো নাইকিয়া হৈ পৰে ৷"

কিন্তু উদ্বিগ্নতা এক দীৰ্ঘম্যাদী আৱেগিক অৱস্থা ৷ তাৎক্ষণিক বিপদৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাই ভয়ৰ সৃষ্টি হয় ৷ আনহাতে, ক্লিনিকেল উদ্বেগ (Clinical anxiety) ভৱিষ্যতৰ ফালে নিৰ্দেশিত হয় আৰু প্ৰকৃত বা আগতীয়াকৈ কোনো বিপদ নোহোৱাকৈও ই দেখা দিব পাৰে ৷

ডাঃ সুমিত গ্ৰভাৰে কয়, "উদ্বিগ্নতাই ভৱিষ্যতৰ সম্ভাব্য পৰিঘটনাৰ চিন্তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যেনে চাকৰি হেৰোৱা, অসুস্থ হোৱা বা পৰীক্ষাত ব্যৰ্থ হোৱা, প্ৰেম বা বিবাহ বিচ্ছেদ আদি ৷" যদিও সাধাৰণতে ভয়তকৈ ই কম গুৰুতৰ হয়, তথাপিও উদ্বেগ এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিস্থিতি যিয়ে স্বাভাৱিক কাম-কাজত ব্যাঘাত জন্মায় ৷ উদ্বেগ ক্লিনিকেলভাৱে স্থায়ী অস্থিৰতা, স্নায়বিক অৱস্থা, মনোযোগ দিয়াত অসুবিধা, খিংখিঙীয়া ভাব, নিদ্ৰাৰ বিকাৰ আৰু শাৰীৰিক লক্ষণ যেনে দ্ৰুত হৃদস্পন্দন, পেশী টান হোৱা বা উশাহ লোৱাত কষ্ট আদি হিচাপে দেখা দিব পাৰে ৷

ভয় আৰু উদ্বেগক কেনেদৰে পৰিচালনা কৰা উচিত ?

এককথাত ক’বলৈ গ’লে, ভয় হৈছে কোনো বাস্তৱিক, বৰ্তমানৰ বিপদৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা, আনহাতে উদ্বেগ হৈছে সম্ভাব্য বা প্ৰত্যাশিত ভাবুকিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা ৷ ডাঃ সুমিত গ্ৰভাৰে কয়, "দুয়োটাই আমাৰ জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে; ভয়ে তাৎক্ষণিক কাৰ্যৰ সূচনা কৰে আৰু উদ্বেগে প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰত্যাশাৰ সূচনা কৰে ৷ কিন্তু যদি ইয়াৰে কোনো এটাও অত্যধিক বা ভাৰসাম্যহীন হৈ পৰে, তেন্তে পেচাদাৰী সহায় লাভদায়ক হ'ব পাৰে ৷" ভয়ক তাৎক্ষণিক কাৰ্যৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰি, আনহাতে উদ্বেগে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে আমাৰ মস্তিস্কত প্ৰভাৱ পেলায় ৷

