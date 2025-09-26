সুৰাপান কৰাসকল হৈ যাওক সাৱধান ! গৱেষণাত ওলাল ভয়াৱহ তথ্য

সুৰাপান কৰাসকল হৈ যাওক সাৱধান ! গৱেষণাত ওলাল ভয়াৱহ তথ্য
শেহতীয়াকৈ কৰা এক অধ্যয়নত দাবী কৰা হৈছে যে মধ্যমীয়া মদ্যপান কৰাটোও আপোনাৰ বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷
“অলপ মদ খোৱাটো বেয়া নহয়”… এই বাক্যশাৰী আপুনি হয়তো বহুবাৰ বহুতৰে মুখত শুনিছে ৷ কিছুমান মানুহ মদ্যপানৰ প্ৰতি আসক্ত, আন কিছুমানে মাজে মাজেহে মদ্যপান কৰে ৷ কিছুমানৰ মতে মদ খালে মানসিক চাপ কমি যায় আৰু মানুহে নিজৰ দুখবোৰ কিছু সময়ৰ বাবে পাহৰিব পাৰে ৷ সুৰা সেৱন স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান বিপজ্জনক আমি সকলোৱে জানো ৷ কিন্তু কিছুমানে কয়, “মই মাত্ৰ অলপ খাও, ইয়াৰ ফলত একো ক্ষতি নহয় ৷” কিন্তু এইটো একেবাৰেই নহয় ৷ শেহতীয়াকৈ কৰা এক অধ্যয়নত দাবী কৰা হৈছে যে মধ্যমীয়া ধৰণে মদ্যপান কৰাটোও বিপজ্জনক হ’ব পাৰে ৷
সুৰা সেৱনে কেৱল শৰীৰতেই নহয় মগজুতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ৷ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে সামান্য পৰিমাণৰ মদ খালেও মগজুৰ বাবে ক্ষতিকাৰক ৷ মদ্যপানে ডিমেনচিয়া বুলি জনাজাত ৰোগটোৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি মদ্যপানে মগজুত কেনে প্ৰভাৱ পেলায়, ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি আৰু গৱেষণাৰ পৰা কি কি প্ৰকাশ পাইছে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰিম ৷
গৱেষণাই কি কয় ?
বি এম জে ইভিডেন্স বেছড মেডিচিন নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশিত এক লেখাত দেখা গৈছে যে মদ্যপানে মগজুত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ ক্লিনিকেল গৱেষক আন্যা টপিৱালাই কয় যে সামান্য পৰিমাণৰ মদ্যপান কৰিলেও ডিমেনচিয়াৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ এই গৱেষণাত প্ৰায় ৫ লাখ ৬০ হাজাৰ ব্যক্তিৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি পৰ্যবেক্ষণ আৰু জিনীয় বিশ্লেষণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৷
এই অধ্যয়নত এইটোও দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে সপ্তাহত ৭ পেগ পৰ্যন্ত সুৰা সেৱন কৰে, তেওঁলোকৰ বিপদৰ আশংকা কিছু কম ৷ আচৰিত কথাটো হ’ল, ন্যূনতম মদ্যপান কৰাসকলৰো ডিমেনচিয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ গৱেষকসকলৰ মতে, মদ্যপান যিমানেই বেছি হ’ব সিমানেই ডিমেনচিয়াৰ আশংকা বাঢ়িব ৷
কিমান পৰিমাণে মদ্যপান কৰিলে ডিমেনচিয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ?
গৱেষকসকলে ২৪ লাখ লোকক জড়িত কৰি বিভিন্ন ডিমেনচিয়া অধ্যয়নৰ জিনৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰে ৷ তেওঁলোকে দেখিলে যে যিসকলৰ মদ্যপানৰ লগত জড়িত জিনৰ মাত্ৰা অধিক আছিল তেওঁলোকৰ ডিমেনচিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বেছি ৷ সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে সপ্তাহত ৩ পেগ সুৰা খোৱাসকলৰ ডিমেনচিয়াৰ আশংকা ১ পেক খোৱাসকলতকৈ ১৫% বেছি আছিল ৷ ইফালে, যিসকল মদ্যপানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা তেওঁলোকৰ ডিমেনচিয়াৰ সম্ভাৱনা ১৬% বেছি ৷ যদিও এই অধ্যয়নে মদ্যপানৰ ফলত ডিমেনচিয়া হয় বুলি প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰমাণ কৰা নাই, তথাপিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে মগজুত পৰে ৷
সুৰাৰ বিষয়ে বহুদিনৰ পৰাই ভুল ধাৰণা এটা চলি আহিছে যে অলপ সুৰাপান কৰাটো ক্ষতিকাৰক নহয় বা কম পৰিমাণত সুৰাপান কৰাটো নিৰাপদ । কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আৰু শেহতীয়া অধ্যয়নে এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি পেলাইছে । বি এম জে ইভিডেন্স বেছড মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন আৰু অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকৰ তথ্যই স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে সুৰা যিমান পৰিমাণতে নাখাওক কিয় তথাপিও ই মগজুত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এই কথাও প্ৰমাণিত হ’ল যে, সুৰাপানে মগজুৰ কোষৰ ক্ষতি কৰে, যাৰ ফলত স্মৃতিশক্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ডিমেনচিয়াৰ দৰে গুৰুতৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । এই বিপদ কেৱল প্ৰচুৰ পৰিমাণে সুৰাপান কৰাসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়, মাজে মাজে আৰু মধ্যমীয়া পৰিমাণত সুৰাপান কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰতো এয়া সম্ভৱ । তদুপৰি সুৰাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত জিন থকাসকলৰ ডিমেনচিয়াৰ আশংকা আৰু অধিক ৷
অৰ্থাৎ সুৰাই লাহে লাহে বিহৰ দৰে কাম কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমান্বয়ে দেখা দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰিণতি ভয়াৱহ নোহোৱা পৰ্যন্ত মানুহে প্ৰায়ে ইয়াক খুব সহজভাৱে লয় । এই কাৰণেই বিশেষজ্ঞসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে সুৰাৰ কথা আহিলে "নিৰাপদ সীমা" বুলি কোনো কথা নাই ৷
গতিকে মগজুৰ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু ভৱিষ্যতে স্মৃতিশক্তি বা মানসিক ৰোগ ৰোধ কৰিবলৈ আটাইতকৈ বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ল সুৰাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থকা । জীৱনত মানসিক চাপ বা দুখৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সুৰাৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সুস্থ জীৱনশৈলী, ধ্যান, ব্যায়াম, ইতিবাচক চিন্তাৰ দৰে ব্যৱস্থা বহুত বেছি নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ বিকল্প ।
