বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত ম’বাইল আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে ৷ কামেই হওক বা পঢ়া-শুনাই হওক, বজাৰ কৰা হওক বা মনোৰঞ্জন হওক, সকলো কাম ম’বাইলত কৰা হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা মানুহে ম’বাইলৰ স্ক্ৰীণ চাই থাকে ৷ এই অভ্যাস ক্ৰমান্বয়ে জীৱনশৈলীৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে ৷
দীৰ্ঘসময় ধৰি ম’বাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ হ’ল ছ’চিয়েল মিডিয়া, অনলাইন ক্লাছ, গেমিং আৰু অভাৰটাইম কাম ৷ অনবৰতে স্ক্ৰীণলৈ চাই চকুৱে পৰ্যাপ্ত জিৰণি নাপায় ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও স্ক্ৰীণৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা নীলা পোহৰে চকুত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ৷ এই কাৰণেই বহু সময় ম’বাইল চোৱাৰ অভ্যাসে চকুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
ম’বাইলৰ স্ক্ৰীণ বহু সময় চাই থাকিলে চকুৰ ভাগৰুৱা, শুকান হোৱা আৰু বিৰক্তিৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ অবিৰতভাৱে স্ক্ৰীণলৈ চাই চকুৰ পতাই কমকৈ টিপিয়াই, যাৰ ফলত চকু শুকান হোৱাৰ সমস্যা বৃদ্ধি পায় ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও নীলা পোহৰৰ অত্যধিক সংস্পৰ্শলৈ আহিলে চকুৰ ৰেটিনাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, যাৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ দীৰ্ঘসময়লৈ ম’বাইল ব্যৱহাৰ কৰিলেও মূৰৰ বিষ, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হৈ পৰে আৰু টোপনিৰ মানদণ্ডত প্ৰভাৱ পৰে ৷ এই অভ্যাসৰ ফলত শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীয়ে চশমা ব্যৱহাৰৰ সংখ্যা সোনকালে বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ গতিকে ম’বাইলৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷
দীৰ্ঘসময় ম’বাইল চোৱাৰ অভ্যাস কেনেকৈ এৰাই চলিব ?
এ.কে. দিল্লীৰ ছাৰ গংগা ৰাম হস্পিতালৰ চকুৰ বিশেষজ্ঞ গ্ৰ’ভাৰে কয় যে ম’বাইল ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু কিছুমান অভ্যাস গ্ৰহণ কৰিলে চকুত ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ কম কৰিব পৰা যায় ৷ প্ৰথমতে ২০-২০-২০ নিয়ম গ্ৰহণ কৰক অৰ্থাৎ প্ৰতি ২০ মিনিটৰ মূৰে মূৰে ২০ ছেকেণ্ডৰ বাবে ২০ ফুট দূৰলৈ চাওক ৷ ইয়াৰ ফলত চকুত সকাহ পোৱা যায় ৷ ম’বাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত স্ক্ৰীণৰ উজ্জ্বলতা বেছি বা বেছি কম ৰাখিব নালাগে ৷ নীলা ৰঙৰ লাইট ফিল্টাৰটো অন কৰক আৰু প্ৰয়োজন হ’লে এণ্টি-গ্লেয়াৰ চশমা পিন্ধক ৷
দীৰ্ঘসময়লৈ ম’বাইল ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ অপ্ৰয়োজনীয় স্ক্ৰলিং আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত সময় নষ্ট কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব ৷ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি লওক যাতে চকুৱে স্বাভাৱিক জিৰণি ল’ব পাৰে ৷ শিশুসকলক ম’বাইল গেম আৰু ভিডিঅ’ৰ পৰিৱৰ্তে বাহিৰৰ কাম-কাজ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰক ৷ সঠিক ৰুটিন আৰু কম ম’বাইলৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা চকুৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি ৷
মনত ৰাখিব এইবোৰ কথা
- ২০-২০-২০ নিয়ম মানি চলক ৷
- ম’বাইলৰ উজ্জ্বলতা ভাৰসাম্যপূৰ্ণ কৰি ৰাখক ৷
- নীলা পোহৰৰ ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ৷
- স্ক্ৰীণ আৰু চকুৰ মাজত সঠিক দূৰত্ব ৰাখক ৷
- চকুৰ আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সঘনাই চকু টিপিয়াই থাকিব ৷
- শোৱাৰ কমেও ১ ঘণ্টা পূৰ্বে ম’বাইল আঁতৰত থৈ দিব ৷
- শিশুৰ ম’বাইল ব্যৱহাৰৰ সময় কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷
বহু সময় ম’বাইল ফোন চোৱাৰ অভ্যাসে আমাৰ চকুত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ অনবৰতে স্ক্ৰীণলৈ চাই থাকিলে চকুৰ ক্লান্তি, শুকানতা, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা, মূৰৰ বিষ আৰু টোপনিৰ সমস্যাৰ দৰে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ ম’বাইল স্ক্ৰীণৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা নীলা পোহৰে চকুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু দীৰ্ঘকালীনভাৱে দৃষ্টিশক্তিৰ লগত জড়িত ৰোগৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান সহজ অভ্যাস অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে এই সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷ যেনে প্ৰতি ২০ মিনিটৰ পিছত ২০ ছেকেণ্ডৰ বাবে স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি চোৱা (২০-২০-২০ নিয়ম), চকুৰ অনুযায়ী স্ক্ৰীণৰ উজ্জ্বলতা নিৰ্ধাৰণ কৰা, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খোৱা, নীলা পোহৰৰ ফিল্টাৰ বা চশমা ব্যৱহাৰ কৰা আৰু শিশুৰ স্ক্ৰীণৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৷ ইয়াৰ উপৰিও শুই উঠাৰ আগতে ম’বাইলৰ ব্যৱহাৰ কম কৰাটোও চকু আৰু টোপনি দুয়োটাৰে বাবে উপকাৰী ৷
শেষত ক’ব পাৰি যে ম’বাইল ফোন আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ সুষম আৰু শুদ্ধ ব্যৱহাৰেহে চকুৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ গতিকে সচেতন হৈ আৰু সৰু সৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আমি আমাৰ চকু দুটা দীৰ্ঘসময়লৈ সুৰক্ষিত আৰু সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰো ৷
