মহিলাৰ বাবে খুবেই জৰুৰী ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ এই লক্ষণসমূহ জনাটো
ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ সোনকালে ধৰা নপৰে আৰু তীব্ৰগতিত বিয়পি পৰে, যিয়ে পিছলৈ বিপজ্জনক ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷
ভাৰতত প্ৰতি বছৰে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা । এই কেন্সাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়ে । ভাৰতীয় মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ সোনকালে ধৰা নপৰে । ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ হ’ব পাৰে যে বেছিভাগ মহিলাই এই কেন্সাৰৰ বিষয়ে যিমান সচেতন হ’ব লাগে সিমান সচেতন নহয় । যাৰ বাবে এই ৰোগ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত ধৰা পৰে ।
বিশ্বজুৰি ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ ৰোগী সাম্প্ৰতিক সময়ত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ (WHO) তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৬ লাখ নতুন মহিলা এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াৰ ফলত প্ৰায় ৩ লাখ মহিলাৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ৰোগ জৰায়ুৰ তলৰ অংশ অৰ্থাৎ যোনি জৰায়ুৰ লগত সংযোগ কৰা জৰায়ুৰ মুখত হয় ৷ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰধানকৈ দুবিধ ৷ প্ৰথমবিধ হৈছে স্ক্ৱামাছ চেল কাৰ্চিনোমা, ই ছাৰ্ভাইক্সৰ বাহিৰৰ পৃষ্ঠত আৱৰি থকা পাতল, সমতল কোষৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৷ এইবিধ জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ ৷
আনহাতে, দ্বিতীয়বিধ হৈছে এডিন’কাৰ্চিনোমা, ই জৰায়ুৰ মুখৰ ভিতৰৰ কোষত বিকশিত হয় ৷ এই প্ৰকাৰ বিৰল যদিও দেহত দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিব পাৰে ৷ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ মূল কাৰণ হ’ল হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (HPV) নামৰ সংক্ৰমণ ৷ এই ভাইৰাছ সংগমৰ জৰিয়তে দেহলৈ বিয়পে ৷ এই ভাইৰাছে ক্ৰমান্বয়ে জৰায়ুৰ মুখৰ কোষবোৰ সলনি কৰি কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
কেতিয়াবা এই সংক্ৰমণ নিজে নিজে ভাল হয়, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই স্থায়ী হৈ থাকে আৰু গুৰুতৰ হৈ পৰে ৷ বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই অতি কম বয়সতে সংগম কৰে, একাধিক সংগমৰ সংগী থাকে বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ বেছিকৈ দেখা যায় ৷ যিসকল মহিলাই নিয়মীয়াকৈ পেপ স্মিয়ৰ পৰীক্ষা নকৰে বা যিসকল মহিলাৰ ইতিমধ্যে HPV সংক্ৰমণ হৈছে, তেওঁলোকৰো আশংকা অধিক ৷ তদুপৰি ধূমপান কৰা মহিলাৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ৷
ভাৰতত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ
ভাৰতৰ বাবে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ এই ৰোগত আক্ৰান্ত ২৫ শতাংশ ৰোগী কেৱল ভাৰতৰ । প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ ৰোগী ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এই কেন্সাৰ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (HPV) সংক্ৰমণৰ ফলত হয় । এই ভাইৰাছক এইচ আই ভি, চিফিলিছ, ক্ল’মাইডিয়া, গনোৰিয়া বুলিও কোৱা হয় । ধূমপান আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম হোৱাৰ বাবেও এই ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ।
২০৩০ চনৰ ভিতৰত এই কৰ্কট ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই । ইয়াৰ দ্বাৰা টিকাকৰণ, পৰীক্ষা আৰু সঠিক চিকিৎসাৰ জৰিয়তে এই কৰ্কট ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যাব বুলি কোৱা হৈছে । কিন্তু চিন্তাৰ বিষয় যে ভাৰতত যেতিয়া এগৰাকী মহিলাৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ ধৰা পৰে, তেতিয়া ই শেষৰ পৰ্যায়লৈ গুচি যায় ।
ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ পূৰ্বে কি কি লক্ষণ দেখা যায় ?
আৰ এম এল হাস্পতালৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাঃ ছালনী চাড্ডাই উল্লেখ কৰা মতে, সাধাৰণতে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা নাযায় ৷ কিন্তু ৰোগ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান লক্ষণে দেহত দেখা দিব পাৰে ৷ এই ৰোগৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হ’ল যোনিৰ পৰা অস্বাভাৱিক ৰক্তক্ষৰণ ৷ মাহেকীয়াৰ মাজত, যৌন সম্পৰ্কৰ পিছত বা ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছত এনে অৱস্থা হ’ব পাৰে ৷
ইয়াৰ উপৰিও যোনিৰ পৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত স্ৰাৱ, কঁকালৰ তলৰ অংশত বিষ, যৌন সম্পৰ্কৰ সময়ত বিষ, ভাগৰ বা দুৰ্বলতা আদি অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ বহু মহিলাৰ ওজন কমি যোৱা, ভোক কমি যোৱা, দেহ ফুলি উঠা আদি লক্ষণো দেখা পাব পাৰে ৷ সংক্ৰমণ বিয়পিলে ভৰিৰ বিষ বা ফুলা আৰু প্ৰস্ৰাৱ কৰাত অসুবিধাও হ’ব পাৰে ৷ এই লক্ষণসমূহে আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ইংগিত দিয়ে ৷
ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ উপায়
- HPV ভেকচিন লওক, ৯ৰ পৰা ২৬ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত এই ভেকচিন অধিক প্ৰয়োজনীয় ৷
- তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে পেপ স্মিয়ৰ টেষ্ট কৰক ৷
- নিৰাপদ যৌন সম্পৰ্কৰ অভ্যাস কৰক ৷
- ধূমপান আৰু ধঁপাত সেৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰক ৷
- স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য আৰু নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰক ৷
- অস্বাভাৱিক ৰক্তক্ষৰণ বা বিষৰ দৰে লক্ষণক আওকাণ নকৰিব আৰু লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’ব ৷
