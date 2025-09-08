শৰীৰত দেখা দিয়া এই লক্ষণক কেতিয়াও নকৰিব আওকাণ, হ’ব পাৰে এয়া তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ!

ETV Bharat / health

আমাৰ ছালখন আমাৰ স্বাস্থ্যৰ দাপোন ৷ আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ ৰোগৰ সংকেত আমাৰ ছালত দেখা যায় ৷ কিন্তু বহু সময়ত আমি সেইবোৰক সৰু সমস্যা বুলি গণ্য কৰি আওকাণ কৰো ৷ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ (Blood Cancer Symptoms) হ’ব পাৰে ৷

তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ কিছুমান লক্ষণ (Blood Cancer Signs on Skin) আমাৰ ছালত দেখা যায় ৷ যদি এই লক্ষণসমূহ সময়মতে চিনাক্ত কৰা হয়, তেন্তে ৰোগটো আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পৰা যায় ৷ ছালত দেখা পোৱা তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণসমূহ জানো আহক ৷

অপ্ৰয়োজনীয় আঘাতৰ চিন

যদি কোনো আঘাত নথকাকৈ ছালত নীলা, বেঙুনীয়া বা ক’লা দাগ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে সেয়া চিন্তাৰ বিষয় হ’ব পাৰে ৷ তেজৰ কৰ্কট ৰোগত প্লেটলেট্ছৰ সংখ্যা কমি যায় ৷ প্লেটলেটেছ তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ অভাৱৰ বাবে সৰু সৰু ৰক্তবাহী নলীবোৰ সহজে ফাটি যায়, যাৰ ফলত ছালৰ তলত তেজ লিক হৈ এনে চিন গঠন হয় ৷

ছালত ৰঙা, মুগা বা বেঙুনীয়া ৰঙৰ দাগ

এই সৰু সৰু ৰঙা-বেঙুনীয়া ৰঙৰ দাগবোৰ প্ৰায়ে ছালৰ তলত ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত সৃষ্টি হয় ৷ সাধাৰণতে ভৰিৰ ওপৰত দেখা দিয়ে আৰু টিপিলেও ম্লান নহয় ৷ প্লেটলেটছৰ অভাৱৰ এয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ ৷

ছালত অবিৰত খজুৱতি

যদি ছালত বিশেষকৈ ভৰি, হাত আৰু শৰীৰৰ অন্যান্য অংশত কোনো ধৰণৰ ফোহা বা এলাৰ্জি নোহোৱাকৈ অবিৰতভাৱে তীব্ৰ খজুৱতি হয়, তেন্তে ইয়াক আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ বিশেষকৈ হডকিন লিম্ফোমাৰ দৰে তেজৰ কৰ্কট ৰোগত কেন্সাৰ কোষে চাইট’কাইন নামৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ নিৰ্গত কৰে, যাৰ ফলত ছালত বিষ আৰু খজুৱতি হ’ব পাৰে ৷

ছাল হালধীয়া হোৱা

ছাল আৰু চকুৰ বগা ৰং হালধীয়া হোৱাটো জণ্ডিচৰ লক্ষণ ৷ তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেন্সাৰ কোষৰ বাবে ৰক্তকণিকা নষ্ট হ’লে বা যকৃতত আক্ৰান্ত হ’লে এই ৰোগ হয় ৷ ইয়াৰ ফলত বিলিৰুবিনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত ছাল আৰু চকু হালধীয়া হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই ৰক্তহীনতাৰ গুৰুতৰ লক্ষণ ৷

ছালৰ ফোঁহা

তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ ফলত ছালত ফোহা ওলাব পাৰে ৷ এই ফোহা ৰঙা, গোলাপী বা বেঙুনীয়া ৰঙৰ ওখ বা সমতল দাগ হ’ব পাৰে ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেন্সাৰ কোষবোৰ পোনে পোনে ছালত জমা হৈ ঘাঁৰ সৃষ্টি কৰে ৷ সাধাৰণ ক্ৰীম বা ঔষধৰ দ্বাৰা এই ফোহাবোৰ ভাল নহয় আৰু সময়ৰ লগে লগে বাঢ়ি গৈ থাকে ৷

