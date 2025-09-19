বৰ ভয় লাগিছে...! অতিমাত্ৰা সৰিছে দীপিকা কক্কৰৰ চুলি, লিভাৰ কেন্সাৰত শৰীৰত কেনেধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াই দেখা দিয়ে জানেনে ?

বৰ ভয় লাগিছে...! অতিমাত্ৰা সৰিছে দীপিকা কক্কৰৰ চুলি, লিভাৰ কেন্সাৰত শৰীৰত কেনেধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াই দেখা দিয়ে জানেনে ?
অতিমাত্ৰা চুলি সৰিব ধৰিছে টিভি অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰৰ ৷ জানো আহক লিভাৰ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ দেহত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে-
Published : September 19, 2025 at 12:02 PM IST
সৰু পৰ্দাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বোৱাৰী দীপিকা কক্কৰে ষ্টেজ ২ লিভাৰ কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ নিজৰ শক্তিশালী অভিনয়েৰে লাখ লাখ হৃদয় জয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অসুস্থতাৰ বাবে সৰু পৰ্দাৰ পৰা আঁতৰি আছে ৷ অৱশ্যে vlogৰ জৰিয়তে অনুৰাগীক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আপডেট কৰি থাকে ৷ মে’ মাহত লিভাৰ কেন্সাৰ ধৰা পৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷ এতিয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ নতুন vlogত যি কৈছে সেয়া সঁচাকৈয়ে হৃদয়বিদাৰক ৷ ঔষধ আৰু চিকিৎসাৰ পৰা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে দীপিকাই ৷ বৰ্তমান তেওঁ ইয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৷ তেওঁৰ চুলিবোৰ দ্ৰুতগতিত সৰিবলৈ ধৰিছে ৷
শেহতীয়া vlogত দীপিকাই এটি হৃদয় বিদাৰক কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, চুলি সৰা দেখি তেওঁক ভয় আৰু কষ্ট দুয়োটাৰে আৱৰি ধৰে ৷ তেওঁ কয়, "আজি মই গোটেই দিনটো জিৰণি লৈছিলো কেইবাদিন ধৰি মই বহুত দুৰ্বল আৰু এলেহুৱা অনুভৱ কৰিছিলো ৷ চিকিৎসাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বৰ্তমান মই অভ্যস্ত ৷"
লিভাৰ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত মহিলাসকলৰ দেহত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে ৷ যাৰ সৈতে বৰ্তমান দীপিকা কক্কৰে মুখামুখি হ’বলগীয়া হৈছে ৷ আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই লিভাৰ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে শৰীৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে-
যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত মহিলাৰ শৰীৰত দেখা দিয়া সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনৰ ভিতৰত আছে- (Liver Cancer Symptoms in Women)
- ভোক কমি যোৱা আৰু সোনকালে পূৰ্ণ অনুভৱ কৰা – খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি যোৱা ।
- স্থায়ী ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা – পৰ্যাপ্ত জিৰণি লোৱাৰ পিছতো ভাগৰ স্থায়ী হৈ থাকে
- দ্ৰুতগতিত ওজন কমি যোৱা – কষ্ট নকৰাকৈ হঠাৎ ওজন কমি যোৱা ।
- পেটত প্ৰদাহ বা গধুৰতা – বিশেষকৈ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশত বিষ বা অস্বস্তি ।
- জণ্ডিচ – চকু আৰু ছাল হালধীয়া হোৱা ।
- বমি আৰু ওকট-পাকট লগা – সঘনাই পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা ।
- ছালত খজুৱতি – কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ স্থায়ী খজুৱতি ।
- ঋতুস্ৰাৱৰ অনিয়ম – হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই ঋতুস্ৰাৱত প্ৰভাৱ পেলায় ।
- পেট বা ভৰিৰ ফুলা (Edema/Ascites) – শৰীৰত তৰল পদাৰ্থ জমা হোৱা ।
যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ ফলত হোৱা সাধাৰণ সমস্যা
- ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলতা
শৰীৰটো সহজে ভাগৰুৱা হৈ পৰে, যাৰ ফলত দৈনন্দিন কাম-কাজবোৰ কঠিন হৈ পৰে ৷
- ভোক কমি যোৱা আৰু ওজন কমি যোৱা
খাদ্য খোৱাৰ ইচ্ছা কমি যায়, যাৰ ফলত পুষ্টিৰ অভাৱ হ’ব পাৰে ৷
- বমি আৰু বমি হোৱা
এই সমস্যা প্ৰায়ে কেমোথেৰাপি ঔষধৰ পিছত দেখা দিয়ে ৷
- ডায়েৰিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য
লক্ষ্য চিকিৎসা আৰু ইমিউন’থেৰাপীয়ে পাচনতন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
- অত্য়ধিক চুলি সৰা
কেমোথেৰাপিৰ ফলত চুলি, ভ্ৰূ, চকুৰ পতা সৰি পৰিব পাৰে ৷
- ছাল আৰু চুলি সলনি হয়
ছালত ফোহা, খজুৱতি, শুকান বা ক’লা দাগ দেখা দিব পাৰে ৷
কিছুমান ঔষধে নখ দুৰ্বলও কৰিব পাৰে ৷
- ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰা
শৰীৰত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷
- মুখৰ ঘা আৰু ফুলা
মুখৰ ঘাঁ, জ্বলা-পোৰা, খোৱা-বোৱাত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷
- তেজৰ সৈতে জড়িত সমস্যা
ৰক্তকণিকা, শ্বেত ৰক্তকণিকা, প্লেটলেট কমি যাব পাৰে ৷
ইয়াৰ ফলত ৰক্তহীনতা, ৰক্তক্ষৰণ বা সঘনাই সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷
- যকৃতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ
যিহেতু ঔষধসমূহ যকৃতৰ দ্বাৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ ফলত যকৃতৰ এনজাইম বৃদ্ধি পায় আৰু জণ্ডিচ বা ফুলা হ’ব পাৰে ৷
গা ধোৱাৰ পিছত দীপিকা কক্কৰৰ ভয় লাগে
দীপিকাই আৰু অনুৰাগীক কয়, "চুলি এনেদৰে সৰাটো মোৰ বাবে খুবেই ভয়ংকৰ ৷ মোৰ যথেষ্ট চুলি ইতিমধ্যে সৰি গৈছে ৷ গা ধোৱাৰ পৰা উভতি আহিলে মই ১০-১৫ মিনিট মৌন হৈ থাকোঁ, কাৰো সৈতে কথা নাপাতি, কাৰণ চুলি ইমানেই সৰি যায় যিটো মোৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথা ৷ ইতিমধ্যে শ্বোয়াইবৰ vlogত মোৰ শেহতীয়া ফলাফল শ্বেয়াৰ কৰিছিলো ৷ আমি তিনিমাহৰ পিছত কৰা ৰিপ'ৰ্টবোৰ, টিউমাৰ মাৰ্কাৰকে ধৰি আৰু এল এফ টি, সকলো স্বাভাৱিকেই আছিল ৷"
জনাই দিও যে, পেটৰ বিষৰ কাৰণত মে’ মাহত অভিনেত্ৰীগৰাকী চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ দেহত কেন্সাৰ ধৰা পৰিছিল ৷ চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত টিভিৰ আদৰ্শ বোৱাৰী দীপিকা কক্কৰৰ সুখী আৰু চঞ্চল জীৱনে হঠাতে এনে এটা ৰূপ লৈছিল যিটো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল ৷ সামান্য পেটৰ বিষৰ অভিযোগ কৰি দীপিকা হাস্পতাললৈ গৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনটো চিৰদিনৰ বাবে সলনি হৈ পৰিল ৷ ইয়াৰ পিছত দীপিকাই ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছিল, "বিগত কেইসপ্তাহমান আমাৰ বাবে অবিশ্বাস্যভাৱে কঠিন হৈ পৰিছে... মই পেটৰ ওপৰৰ অংশত বিষৰ অভিযোগ কৰি চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলো ৷ কিন্তু তাৰ পিছত দেখা গ'ল যে, মোৰ লিভাৰত টেনিছ বলৰ সমান টিউমাৰ এটা হৈছে... আৰু যেতিয়া ৰিপৰ্টটো লাভ কৰিছিলো তেতিয়া মোৰ দেহত ষ্টেজ ২ মেলিগনেণ্ট কেন্সাৰ অৰ্থাৎ লিভাৰ কেন্সাৰ ধৰা পৰিছিল ৷"
জুন মাহত দীপিকা কক্কৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল
ইয়াৰ পিছত জুন মাহত দীপিকাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল যিটো প্ৰায় ১৪ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল ৷ পিছত তেওঁৰ স্বামী তথা অভিনেতা শ্বোৱেইব ইব্ৰাহিমে প্ৰকাশ কৰে যে বৰ্তমান দীপিকাৰ শৰীৰত কেন্সাৰ কোষ নাই যদিও টিউমাৰটো অতি আক্ৰমণাত্মক আছিল আৰু পুনৰ ঘূৰি অহাৰ আশংকা আছে ৷
"চেলিব্ৰিটি মাষ্টাৰচেফ"ত উপস্থিত দীপিকা
ৱৰ্ক ফ্ৰণ্টত দীপিকা কক্কৰক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল "চেলিব্ৰিটি মাষ্টাৰচেফ"ত ৷ অৱশ্যে হাতৰ আঘাতৰ বাবে শ্ব’টো মাজভাগত এৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ এই অনুষ্ঠানৰ বিজয়ী গৌৰৱ খান্না, যিজনক বৰ্তমান "বিগ বছ ১৯"ত দেখা গৈছে ৷
উৎস
লগতে পঢ়ক