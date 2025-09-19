ETV Bharat / health

বৰ ভয় লাগিছে...! অতিমাত্ৰা সৰিছে দীপিকা কক্কৰৰ চুলি, লিভাৰ কেন্সাৰত শৰীৰত কেনেধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াই দেখা দিয়ে জানেনে ?

অতিমাত্ৰা চুলি সৰিব ধৰিছে টিভি অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰৰ ৷ জানো আহক লিভাৰ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ দেহত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে-

DIPIKA KAKAR LIVER CANCER
অতিমাত্ৰা চুলি সৰিব ধৰিছে টিভি অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰৰ (INSTAGRAM)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2025 at 12:02 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰু পৰ্দাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বোৱাৰী দীপিকা কক্কৰে ষ্টেজ ২ লিভাৰ কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷ নিজৰ শক্তিশালী অভিনয়েৰে লাখ লাখ হৃদয় জয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অসুস্থতাৰ বাবে সৰু পৰ্দাৰ পৰা আঁতৰি আছে ৷ অৱশ্যে vlogৰ জৰিয়তে অনুৰাগীক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আপডেট কৰি থাকে ৷ মে’ মাহত লিভাৰ কেন্সাৰ ধৰা পৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷ এতিয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ নতুন vlogত যি কৈছে সেয়া সঁচাকৈয়ে হৃদয়বিদাৰক ৷ ঔষধ আৰু চিকিৎসাৰ পৰা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে দীপিকাই ৷ বৰ্তমান তেওঁ ইয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৷ তেওঁৰ চুলিবোৰ দ্ৰুতগতিত সৰিবলৈ ধৰিছে ৷

শেহতীয়া vlogত দীপিকাই এটি হৃদয় বিদাৰক কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, চুলি সৰা দেখি তেওঁক ভয় আৰু কষ্ট দুয়োটাৰে আৱৰি ধৰে ৷ তেওঁ কয়, "আজি মই গোটেই দিনটো জিৰণি লৈছিলো কেইবাদিন ধৰি মই বহুত দুৰ্বল আৰু এলেহুৱা অনুভৱ কৰিছিলো ৷ চিকিৎসাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বৰ্তমান মই অভ্যস্ত ৷"

লিভাৰ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত মহিলাসকলৰ দেহত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে ৷ যাৰ সৈতে বৰ্তমান দীপিকা কক্কৰে মুখামুখি হ’বলগীয়া হৈছে ৷ আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই লিভাৰ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে শৰীৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে-

যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত মহিলাৰ শৰীৰত দেখা দিয়া সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনৰ ভিতৰত আছে- (Liver Cancer Symptoms in Women)

  1. ভোক কমি যোৱা আৰু সোনকালে পূৰ্ণ অনুভৱ কৰা – খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি যোৱা ।
  2. স্থায়ী ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা – পৰ্যাপ্ত জিৰণি লোৱাৰ পিছতো ভাগৰ স্থায়ী হৈ থাকে
  3. দ্ৰুতগতিত ওজন কমি যোৱা – কষ্ট নকৰাকৈ হঠাৎ ওজন কমি যোৱা ।
  4. পেটত প্ৰদাহ বা গধুৰতা – বিশেষকৈ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশত বিষ বা অস্বস্তি ।
  5. জণ্ডিচ – চকু আৰু ছাল হালধীয়া হোৱা ।
  6. বমি আৰু ওকট-পাকট লগা – সঘনাই পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা ।
  7. ছালত খজুৱতি – কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ স্থায়ী খজুৱতি ।
  8. ঋতুস্ৰাৱৰ অনিয়ম – হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই ঋতুস্ৰাৱত প্ৰভাৱ পেলায় ।
  9. পেট বা ভৰিৰ ফুলা (Edema/Ascites) – শৰীৰত তৰল পদাৰ্থ জমা হোৱা ।

যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ ফলত হোৱা সাধাৰণ সমস্যা

  • ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলতা

শৰীৰটো সহজে ভাগৰুৱা হৈ পৰে, যাৰ ফলত দৈনন্দিন কাম-কাজবোৰ কঠিন হৈ পৰে ৷

  • ভোক কমি যোৱা আৰু ওজন কমি যোৱা

খাদ্য খোৱাৰ ইচ্ছা কমি যায়, যাৰ ফলত পুষ্টিৰ অভাৱ হ’ব পাৰে ৷

  • বমি আৰু বমি হোৱা

এই সমস্যা প্ৰায়ে কেমোথেৰাপি ঔষধৰ পিছত দেখা দিয়ে ৷

  • ডায়েৰিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য

লক্ষ্য চিকিৎসা আৰু ইমিউন’থেৰাপীয়ে পাচনতন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷

  • অত্য়ধিক চুলি সৰা

কেমোথেৰাপিৰ ফলত চুলি, ভ্ৰূ, চকুৰ পতা সৰি পৰিব পাৰে ৷

  • ছাল আৰু চুলি সলনি হয়

ছালত ফোহা, খজুৱতি, শুকান বা ক’লা দাগ দেখা দিব পাৰে ৷

কিছুমান ঔষধে নখ দুৰ্বলও কৰিব পাৰে ৷

  • ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰা

শৰীৰত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ৷

  • মুখৰ ঘা আৰু ফুলা

মুখৰ ঘাঁ, জ্বলা-পোৰা, খোৱা-বোৱাত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷

  • তেজৰ সৈতে জড়িত সমস্যা

ৰক্তকণিকা, শ্বেত ৰক্তকণিকা, প্লেটলেট কমি যাব পাৰে ৷

ইয়াৰ ফলত ৰক্তহীনতা, ৰক্তক্ষৰণ বা সঘনাই সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷

  • যকৃতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ

যিহেতু ঔষধসমূহ যকৃতৰ দ্বাৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ ফলত যকৃতৰ এনজাইম বৃদ্ধি পায় আৰু জণ্ডিচ বা ফুলা হ’ব পাৰে ৷

গা ধোৱাৰ পিছত দীপিকা কক্কৰৰ ভয় লাগে

দীপিকাই আৰু অনুৰাগীক কয়, "চুলি এনেদৰে সৰাটো মোৰ বাবে খুবেই ভয়ংকৰ ৷ মোৰ যথেষ্ট চুলি ইতিমধ্যে সৰি গৈছে ৷ গা ধোৱাৰ পৰা উভতি আহিলে মই ১০-১৫ মিনিট মৌন হৈ থাকোঁ, কাৰো সৈতে কথা নাপাতি, কাৰণ চুলি ইমানেই সৰি যায় যিটো মোৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথা ৷ ইতিমধ্যে শ্বোয়াইবৰ vlogত মোৰ শেহতীয়া ফলাফল শ্বেয়াৰ কৰিছিলো ৷ আমি তিনিমাহৰ পিছত কৰা ৰিপ'ৰ্টবোৰ, টিউমাৰ মাৰ্কাৰকে ধৰি আৰু এল এফ টি, সকলো স্বাভাৱিকেই আছিল ৷"

জনাই দিও যে, পেটৰ বিষৰ কাৰণত মে’ মাহত অভিনেত্ৰীগৰাকী চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ দেহত কেন্সাৰ ধৰা পৰিছিল ৷ চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত টিভিৰ আদৰ্শ বোৱাৰী দীপিকা কক্কৰৰ সুখী আৰু চঞ্চল জীৱনে হঠাতে এনে এটা ৰূপ লৈছিল যিটো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল ৷ সামান্য পেটৰ বিষৰ অভিযোগ কৰি দীপিকা হাস্পতাললৈ গৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনটো চিৰদিনৰ বাবে সলনি হৈ পৰিল ৷ ইয়াৰ পিছত দীপিকাই ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছিল, "বিগত কেইসপ্তাহমান আমাৰ বাবে অবিশ্বাস্যভাৱে কঠিন হৈ পৰিছে... মই পেটৰ ওপৰৰ অংশত বিষৰ অভিযোগ কৰি চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলো ৷ কিন্তু তাৰ পিছত দেখা গ'ল যে, মোৰ লিভাৰত টেনিছ বলৰ সমান টিউমাৰ এটা হৈছে... আৰু যেতিয়া ৰিপৰ্টটো লাভ কৰিছিলো তেতিয়া মোৰ দেহত ষ্টেজ ২ মেলিগনেণ্ট কেন্সাৰ অৰ্থাৎ লিভাৰ কেন্সাৰ ধৰা পৰিছিল ৷"

জুন মাহত দীপিকা কক্কৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল

ইয়াৰ পিছত জুন মাহত দীপিকাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল যিটো প্ৰায় ১৪ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল ৷ পিছত তেওঁৰ স্বামী তথা অভিনেতা শ্বোৱেইব ইব্ৰাহিমে প্ৰকাশ কৰে যে বৰ্তমান দীপিকাৰ শৰীৰত কেন্সাৰ কোষ নাই যদিও টিউমাৰটো অতি আক্ৰমণাত্মক আছিল আৰু পুনৰ ঘূৰি অহাৰ আশংকা আছে ৷

"চেলিব্ৰিটি মাষ্টাৰচেফ"ত উপস্থিত দীপিকা

ৱৰ্ক ফ্ৰণ্টত দীপিকা কক্কৰক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল "চেলিব্ৰিটি মাষ্টাৰচেফ"ত ৷ অৱশ্যে হাতৰ আঘাতৰ বাবে শ্ব’টো মাজভাগত এৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ এই অনুষ্ঠানৰ বিজয়ী গৌৰৱ খান্না, যিজনক বৰ্তমান "বিগ বছ ১৯"ত দেখা গৈছে ৷

উৎস

লগতে পঢ়ক

  1. দীপিকা কক্কৰৰ দেহত ধৰা পৰা এই ৰোগে বৃদ্ধি কৰিছে মহিলাসকলৰ চিন্তা! আপুনিও আওকাণ কৰাৰ ভুল নকৰিব
  2. টেলিভিছন জগতৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা কক্কৰে যুঁজি আছে এক গুৰুতৰ ৰোগৰ সৈতে, বিচাৰিছে সকলোৰে শুভাকামনা
  3. কি কাৰণত ব্যৱসায়ী অনন্ত আম্বানীয়ে হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই ওজন ?

For All Latest Updates

TAGGED:

DIPIKA KAKAR HAIR LOSSBODY CHANGES IN LIVER CANCERSYMPTOMS OF LIVER CANCERদীপিকা কক্কৰDIPIKA KAKAR LIVER CANCER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.