যদি আপুনি এগৰাকী ডায়েবেটিছ ৰোগী তেন্তে ভুলতো ব্ৰেকফাষ্টত নাখাব এই খাদ্য - Best and Worst Foods for Diabetes

By ETV Bharat Assamese Team Published : 17 hours ago

যদি আপুনি এগৰাকী ডায়েবেটিছ ৰোগী তেন্তে ভুলতো ব্ৰেকফাষ্টত নাখাব এই খাদ্য ( SOURCE: FREEPIK )

গোটেই দিনটো সক্ৰিয় হ’বলৈ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে আপুনি পুৱা ব্ৰেকফাষ্ট খাব লাগে ৷ বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্তসকলে তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ পুষ্টিকৰ উপাদানৰে সমৃদ্ধ টিফেন সেৱন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় ৷ অৱশ্যে ইয়াত.. ডায়েবেটিছ ৰোগীক কোৱা হৈছে যে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী একেবাৰেই নাখাব ৷ এইবোৰ খালে শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি বুলি কোৱা হয় ৷ আশে-পাশে বহু ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থাকিব বুলি সকীয়াই দিয়া হৈছে ৷ এতিয়া চাওঁ আহক ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ব্ৰেকফাষ্টত কি কি খাদ্য সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব নালাগে ৷ ফলৰ ৰস

বিশেষজ্ঞসকলে সকীয়াই দিছে যে মধুমেহ ৰোগীয়ে পুৱা সোনকালে খালী পেটত ফলৰ ৰস সেৱন কৰিলে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ কাৰণ ফলৰ ৰসত আঁহ কম আৰু শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বেছি ৷ সেইবাবেই তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থকা বুলি কোৱা হয় ৷ ২০০৮ চনত "ডায়েবেটিছ কেয়াৰ" নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গৱেষকসকলে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে পুৱা ফলৰ ৰস খোৱা লোকৰ তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই অধ্যয়নত আমেৰিকাৰ মিনেছ’টা বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত ড০ ডেভিদ জে. লেভিনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে পুৱা সোনকালে ফলৰ ৰস খালে শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ ব্ৰেড আৰু বান বজাৰত উপলব্ধ বহু ধৰণৰ ব্ৰেড আৰু বান প্ৰচুৰ পৰিমাণে শৰ্কৰা, প্ৰচেছড কাৰ্বহাইড্ৰেট, হাইড্ৰজেনেটেড অইল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ব্ৰেকফাষ্টত পাওৰুটি খালে শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ Corn Flakes/Cereal Bars/Muesli :

কিছুমান মানুহে পুৱা গাখীৰত কৰ্ণ ফ্লেক আৰু মিউছলি খায় ৷ কিন্তু বজাৰত অতি সহজে উপলব্ধ এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ অতি বেছি থাকে ৷ সেইবাবেই বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত লোকে ব্ৰেকফাষ্টত এইবোৰ খাব নালাগে ৷ ব্ৰেকফাষ্টত কি খাব লাগে ? ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ব্ৰেকফাষ্টত আঁহ আৰু প্ৰ’টিনযুক্ত খাদ্য খাব লাগে ৷

কণীত প্ৰটিনৰ পৰিমাণ বেছি ৷ গতিকে, পুৱা ব্ৰেকফাষ্টত সিজোৱা কণী বা অমলেট খোৱাটো বাঞ্ছনীয় ৷ লগতে কোৱা হয় যে ব্ৰেকফাষ্টত শস্যৰ পৰা তৈয়াৰী খাদ্য খালে ভাল ৷ অটমিল খালে শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত থাকে বুলি কোৱা হয় ৷ লগতে পঢ়ক: ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা কেইবিধমান বিশেষ পানীয় - Blood Sugar Control Drinks