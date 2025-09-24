ETV Bharat / health

ডেংগুৰ লক্ষণ তথা ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাসমূহ কি জানি লওক

আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ডেংগুৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে তথা ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত-

Dengue Fever Cases Rising in Noida
ডেংগুৰ লক্ষণ তথা ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাসমূহ কি জানি লওক (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read
নয়ডাত ডেংগু ৰোগী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত ২২ দিনত প্ৰায় ২৪৫ জন ডেংগু ৰোগী ধৰা পৰিছে ৷ বাৰিষাৰ পিছত ডেংগু আৰু মেলেৰিয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ৷ ফলস্বৰূপে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো এক গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় ৷ আতংকজনক কথাটো হ’ল ডেংগু পলমকৈ ধৰা পৰিলে ই মাৰাত্মক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷ বতৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে মহৰ আতংক বাঢ়ি যায় ৷ বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত ডেংগু, মেলেৰিয়াৰ দৰে ৰোগৰ আশংকা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় ৷

হয়, গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত ডেংগুৰ ফলত মৃত্যুও হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ডেংগুৰ লক্ষণসমূহ তৎক্ষণাত চিনি পাই চিকিৎসা লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ডেংগুৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে তথা ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত-

ডেংগুৰ লক্ষণসমূহ কি কি ?

সাধাৰণতে মহে কামোৰাৰ ৩-৭ দিনৰ পিছত ডেংগুৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে:

উচ্চ জ্বৰ - হঠাৎ উচ্চ জ্বৰ (১০৪-১০৫ ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটলৈকে) ডেংগুৰ প্ৰথম আৰু সাধাৰণ লক্ষণ ৷

মূৰৰ বিষ - চকুৰ পিছফালে তীব্ৰ বিষ, যিটো চকুৰ গতিৰ লগে লগে বেছি বেয়া হয় ৷

পেশী আৰু গাঁঠিৰ বিষ - শৰীৰ, পেশী আৰু গাঁঠিবোৰে ইমানেই তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰে যে ইয়াক "ব্ৰেকব'ন জ্বৰ" বুলিও কোৱা হয় ৷

ছালৰ ফোঁহা - জ্বৰ আৰম্ভ হোৱাৰ ২-৫ দিন পিছত ছালত ৰঙা ফোহা ওলাব পাৰে ৷

বমি আৰু ওকট-পাকট লগা- বমি, বমি, আৰু ভোক কমি যোৱা ৷

ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলতা - অত্যন্ত ভাগৰুৱা আৰু দুৰ্বল অনুভৱ কৰা ৷

ডেংগুৰ গুৰুতৰ লক্ষণ -

  • পেটৰ তীব্ৰ বিষ
  • অবিৰত বমি হোৱা
  • দাঁতৰ আঁঠু বা নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা
  • উশাহ লোৱাত অসুবিধা
  • ক্লান্তি আৰু অস্থিৰতা বৃদ্ধি
  • বিভ্ৰান্তি বা খিংখিঙীয়া হোৱা

ডেংগু প্ৰতিৰোধৰ বাবে কি কৰিব লাগে ?

  • মহৰ প্ৰজনন প্ৰতিৰোধ ৷
  • ঘৰৰ চাৰিওফালে পানী জমা হ’বলৈ নিদিব ৷ প্ৰতি সপ্তাহত পাত্ৰ, কুলাৰ, টায়াৰ, খালী পাত্ৰ আদিৰ পৰা পানী পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে ৷
  • পানীৰ টেংকি আৰু পাত্ৰবোৰ ঢাকি ৰাখিব লাগে ৷
  • ডাষ্টবিনটো সদায় ঢাকি ৰাখিব লাগে ৷

মহৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব ?

  • সম্পূৰ্ণ হাতৰ কাপোৰ পিন্ধক ৷ শৰীৰটো যিমান পাৰি ঢাকি ৰাখক ৷
  • আঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰক ৷
  • মহ বিকৃতকাৰী ক্ৰীম, স্প্ৰে, বা লোচন ব্যৱহাৰ কৰক ৷ ঘৰৰ ভিতৰত মহ বিকৃতকাৰী বা কইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
  • দুৱাৰ-খিৰিকীত মিহি জাল লগাওক যাতে মহ সোমাব নোৱাৰে ৷
  • দিনত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো ডেংগু বিয়পোৱা মহে দিনৰ ভাগত কামোৰে ৷

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰক

  • পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱা আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী আৰু ফলৰ ৰস খোৱা ৷
  • লঘু আৰু সহজে হজম হোৱা খাদ্য খাব লাগে ৷
  • নাৰিকলৰ পানী, সতেজ ফলৰ ৰস, আৰু চূপ আদি খোৱাটো উপকাৰী ৷

ডেংগু হ’লে কি কৰিব ?

  • লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু নিৰ্ধাৰিতভাৱে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক ৷
  • যথেষ্ট জিৰণি লওক ৷
  • চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে স্ব-চিকিৎসা নকৰিব ৷
  • শৰীৰত ডিহাইড্ৰেচন হ’বলৈ নিদিব ৷ ORS দ্ৰৱ, নেমুৰ চৰবত, বাটাৰ মিল্ক ইত্যাদি খাব লাগে ৷
  • ৰোগীৰ প্লেটলেটৰ সংখ্যা নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাব লাগে ৷

